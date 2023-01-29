https://ria.ru/20230129/ukraina-1848180196.html

WP раскрыла созданное США "прикрытие" для поставок Германией танков Украине

WP раскрыла созданное США "прикрытие" для поставок Германией танков Украине - РИА Новости, 29.01.2023

WP раскрыла созданное США "прикрытие" для поставок Германией танков Украине

Объявлением о намерении передать Украине танки Abrams США создали прикрытие для поставок немецких Leopard 2, пишет The Washington Post. "Байден беспокоился, что РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T09:30

2023-01-29T09:30

2023-01-29T12:16

в мире

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сша

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олаф шольц

джейк салливан

ллойд остин

пентагон

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Объявлением о намерении передать Украине танки Abrams США создали прикрытие для поставок немецких Leopard 2, пишет The Washington Post. "Байден беспокоился, что чем дольше продолжались растущие публичные разногласия по поводу танков, тем больший ущерб они наносили его главному приоритету в отношении Украины: сохранению единства Запада под руководством США. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США созвонились 17 января, Байден еще несколько раз попробовал убедить Шольца согласиться на отправку танков, однако тот был непреклонен и требовал совместных действий", — говорится в публикации. После этого разговора, пишет газета, Байден спросил советника по нацбезопасности Джейка Салливана и госсекретаря Блинкена, что следует сделать. "Именно Блинкен предложил возможный обходной путь. Что, если они объявят о намерении поставить танки Abrams в рамках обеспечения "долгосрочных" потребностей Киева в конфликте, который может продолжаться годами? Это могло бы обеспечить Шольцу прикрытие, которое он искал, чтобы позволить танкам Leopard сразу направиться на Украину, а Пентагону — дать время на подготовку своих танков, украинских военных и создание логистики", — поясняют журналисты. Одновременно с этим потенциальные поставщики Leopard в Европе сосредоточились на давлении на Берлин для того, чтобы добиться от производителя разрешения на поставки."Но для Шольца это была серьезная политическая дилемма. С первых дней конфликта он старался не идти впереди колонны, когда дело касалось вооружения Украины, выражая опасения по поводу возможного возмездия Москвы", — отмечают авторы. При этом, по словам журналистов, противником поставок Abrams был глава Пентагона Ллойд Остин, считающий, что эксплуатация и логистика этих танков будут слишком сложны. "Он был убежден, что украинцы не смогут поддерживать и обслуживать массивные боевые танки. Кроме того, американские машины защищены специальной броней из обедненного урана засекреченной конструкции, и США не хотят, чтобы Россия получила ее в свои руки", — заключается в статье.На этой неделе правительство Германии объявило о намерении передать ВСУ танки Leopard 2. На первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. Кроме того, Белый дом пообещал отправить на Украину три десятка Abrams. Но позже в Белом доме уточнили, что на это уйдет много месяцев, поставка ожидается к концу года.

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

https://ria.ru/20230128/oruzhie-1848088620.html

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в мире, украина, сша, германия, олаф шольц, джейк салливан, ллойд остин, пентагон, m1 abrams