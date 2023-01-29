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В Одесской области продолжатся экстренные отключения света - РИА Новости, 29.01.2023
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В Одесской области продолжатся экстренные отключения света
В Одесской области продолжатся экстренные отключения света - РИА Новости, 29.01.2023
В Одесской области продолжатся экстренные отключения света
Экстренные отключения света продолжатся в Одесской области Украины в воскресенье, в Киевской и Днепропетровской областях действуют стабилизационные, сообщили в... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T09:18
2023-01-29T09:18
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
дтэк
украина
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Экстренные отключения света продолжатся в Одесской области Украины в воскресенье, в Киевской и Днепропетровской областях действуют стабилизационные, сообщили в воскресенье в украинском энергохолдинге ДТЭК. "На всей территории области 29 января продолжат действовать экстренные отключения света. Энергетики делают все возможное, чтобы жители Одесской области как можно скорее могли вернуться к стабилизационным графикам отключений", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Одесские электросети". В компании также отметили, что в Киевской и Днепропетровской областях применяются графики стабилизационных отключений света. Ранее власти Одесской области сообщили, что в регионе повреждены два объекта критической инфраструктуры. В ДТЭК отмечали, что из-за повреждений экстренные отключения света могут продлиться несколько дней, ситуация зависит от результата ремонтных работ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, одесская область, дтэк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, ДТЭК, Украина
09:18 29.01.2023
 
В Одесской области продолжатся экстренные отключения света

В энергохолдинге ДТЭК заявили о продолжении экстренных отключений света в Одесской области

© iStock.com / MultipediaОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© iStock.com / Multipedia
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Экстренные отключения света продолжатся в Одесской области Украины в воскресенье, в Киевской и Днепропетровской областях действуют стабилизационные, сообщили в воскресенье в украинском энергохолдинге ДТЭК.
"На всей территории области 29 января продолжат действовать экстренные отключения света. Энергетики делают все возможное, чтобы жители Одесской области как можно скорее могли вернуться к стабилизационным графикам отключений", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Одесские электросети".
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В компании также отметили, что в Киевской и Днепропетровской областях применяются графики стабилизационных отключений света.
Ранее власти Одесской области сообщили, что в регионе повреждены два объекта критической инфраструктуры. В ДТЭК отмечали, что из-за повреждений экстренные отключения света могут продлиться несколько дней, ситуация зависит от результата ремонтных работ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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