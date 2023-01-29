https://ria.ru/20230129/ukraina-1848175832.html

В Одесской области продолжатся экстренные отключения света

В Одесской области продолжатся экстренные отключения света - РИА Новости, 29.01.2023

В Одесской области продолжатся экстренные отключения света

Экстренные отключения света продолжатся в Одесской области Украины в воскресенье, в Киевской и Днепропетровской областях действуют стабилизационные, сообщили в... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T09:18

2023-01-29T09:18

2023-01-29T09:18

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Экстренные отключения света продолжатся в Одесской области Украины в воскресенье, в Киевской и Днепропетровской областях действуют стабилизационные, сообщили в воскресенье в украинском энергохолдинге ДТЭК. "На всей территории области 29 января продолжат действовать экстренные отключения света. Энергетики делают все возможное, чтобы жители Одесской области как можно скорее могли вернуться к стабилизационным графикам отключений", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Одесские электросети". В компании также отметили, что в Киевской и Днепропетровской областях применяются графики стабилизационных отключений света. Ранее власти Одесской области сообщили, что в регионе повреждены два объекта критической инфраструктуры. В ДТЭК отмечали, что из-за повреждений экстренные отключения света могут продлиться несколько дней, ситуация зависит от результата ремонтных работ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесская область, дтэк, украина