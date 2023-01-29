https://ria.ru/20230129/ukraina-1848175832.html
В Одесской области продолжатся экстренные отключения света
В Одесской области продолжатся экстренные отключения света - РИА Новости, 29.01.2023
В Одесской области продолжатся экстренные отключения света
Экстренные отключения света продолжатся в Одесской области Украины в воскресенье, в Киевской и Днепропетровской областях действуют стабилизационные, сообщили в... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T09:18
2023-01-29T09:18
2023-01-29T09:18
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Экстренные отключения света продолжатся в Одесской области Украины в воскресенье, в Киевской и Днепропетровской областях действуют стабилизационные, сообщили в воскресенье в украинском энергохолдинге ДТЭК. "На всей территории области 29 января продолжат действовать экстренные отключения света. Энергетики делают все возможное, чтобы жители Одесской области как можно скорее могли вернуться к стабилизационным графикам отключений", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Одесские электросети". В компании также отметили, что в Киевской и Днепропетровской областях применяются графики стабилизационных отключений света. Ранее власти Одесской области сообщили, что в регионе повреждены два объекта критической инфраструктуры. В ДТЭК отмечали, что из-за повреждений экстренные отключения света могут продлиться несколько дней, ситуация зависит от результата ремонтных работ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, одесская область, дтэк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, ДТЭК, Украина
В Одесской области продолжатся экстренные отключения света
В энергохолдинге ДТЭК заявили о продолжении экстренных отключений света в Одесской области
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости.
Экстренные отключения света продолжатся в Одесской области Украины в воскресенье, в Киевской и Днепропетровской областях действуют стабилизационные, сообщили
в воскресенье в украинском энергохолдинге ДТЭК.
"На всей территории области 29 января продолжат действовать экстренные отключения света. Энергетики делают все возможное, чтобы жители Одесской области как можно скорее могли вернуться к стабилизационным графикам отключений", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Одесские электросети".
В компании также отметили, что в Киевской и Днепропетровской областях применяются графики стабилизационных отключений света.
Ранее власти Одесской области сообщили, что в регионе повреждены два объекта критической инфраструктуры. В ДТЭК отмечали, что из-за повреждений экстренные отключения света могут продлиться несколько дней, ситуация зависит от результата ремонтных работ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.