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МИД КНДР пригрозил США последствиями за слова о торговле оружием с Россией - РИА Новости, 29.01.2023
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МИД КНДР пригрозил США последствиями за слова о торговле оружием с Россией
МИД КНДР пригрозил США последствиями за слова о торговле оружием с Россией - РИА Новости, 29.01.2023
МИД КНДР пригрозил США последствиями за слова о торговле оружием с Россией
Если Соединенные Штаты продолжат распространять слухи о торговле оружием между Россией и КНДР, то им грозят нежелательные последствия, цитирует ЦТАК директора... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T08:35
2023-01-29T17:21
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Если Соединенные Штаты продолжат распространять слухи о торговле оружием между Россией и КНДР, то им грозят нежелательные последствия, цитирует ЦТАК директора департамента по делам США в северокорейском МИД Квон Чон Гына. "На этот раз США вновь выдвинули беспочвенную "перспективу торговли оружием" и глупо попытались оправдать свои поставки оружия Украине. &lt;...&gt; Соединенные Штаты должны иметь в виду, что они столкнутся с поистине неинтересными последствиями, если продолжат распространять глупости против нашей страны", — сказал он. Дипломат добавил, что если бы Вашингтон не подталкивал НАТО к расширению на Восток, ущемляя законные интересы России, то сегодняшней ситуации на Украине не было бы. Поставки оружия Украине преступны и призваны поддерживать международную ситуацию в нестабильном состоянии, заключил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230128/oruzhie-1848088620.html
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в мире, сша, украина, россия, нато, мид кндр
В мире, США, Украина, Россия, НАТО, МИД КНДР
08:35 29.01.2023 (обновлено: 17:21 29.01.2023)
 
МИД КНДР пригрозил США последствиями за слова о торговле оружием с Россией

МИД КНДР пообещал США последствия за распространение слухов о торговле оружием с Россией

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаг КНДР
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаг КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Если Соединенные Штаты продолжат распространять слухи о торговле оружием между Россией и КНДР, то им грозят нежелательные последствия, цитирует ЦТАК директора департамента по делам США в северокорейском МИД Квон Чон Гына.

"На этот раз США вновь выдвинули беспочвенную "перспективу торговли оружием" и глупо попытались оправдать свои поставки оружия Украине. <...> Соединенные Штаты должны иметь в виду, что они столкнутся с поистине неинтересными последствиями, если продолжат распространять глупости против нашей страны", — сказал он.
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Дипломат добавил, что если бы Вашингтон не подталкивал НАТО к расширению на Восток, ущемляя законные интересы России, то сегодняшней ситуации на Украине не было бы.
Поставки оружия Украине преступны и призваны поддерживать международную ситуацию в нестабильном состоянии, заключил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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