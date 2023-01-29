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Во Франции высмеяли угрозы Зеленского, разозлившегося из-за России
Во Франции высмеяли угрозы Зеленского, разозлившегося из-за России - РИА Новости, 29.01.2023
Во Франции высмеяли угрозы Зеленского, разозлившегося из-за России
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо отреагировал на недовольство Украины решением Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T05:29
2023-01-29T05:29
2023-01-29T14:52
в мире
украина
франция
париж
олимпийские игры
международный олимпийский комитет (мок)
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо отреагировал на недовольство Украины решением Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян на Олимпиаду в Париже.Ранее Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК. Генассамблея Национального олимпийского комитета Украины 3 февраля рассмотрит возможность бойкота Игр."Зеленский угрожает, что Украина бойкотирует Олимпиаду, если российским спортсменам не запретят участие? Ладно! Пусть бойкотирует! Мировой спорт переживет это!" — написал Филиппо в своем Twitter.Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
https://rsport.ria.ru/20230127/dzhokovich-1847756969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, франция, париж, олимпийские игры, международный олимпийский комитет (мок)
В мире, Украина, Франция, Париж, Олимпийские игры, Международный олимпийский комитет (МОК)
05:29 29.01.2023 (обновлено: 14:52 29.01.2023)
Во Франции высмеяли угрозы Зеленского, разозлившегося из-за России
Французский политик Филиппо заявил, что мир переживет бойкот Украиной Олимпиады в Париже