https://ria.ru/20230129/udar-1848269563.html
Сирийский активист заявил о нарушении Устава ООН украинскими войсками
Сирийский активист заявил о нарушении Устава ООН украинскими войсками - РИА Новости, 29.01.2023
Сирийский активист заявил о нарушении Устава ООН украинскими войсками
Удар украинских войск по больнице в Новоайдаре в Луганской Народной Республике является нарушением Устава ООН, заявил РИА Новости генеральный координатор... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T21:25
2023-01-29T21:25
2023-01-29T21:25
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
новоайдар
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ДАМАСК, 29 янв - РИА Новости. Удар украинских войск по больнице в Новоайдаре в Луганской Народной Республике является нарушением Устава ООН, заявил РИА Новости генеральный координатор сирийского центра помощи жертвам насилия и терроризма Тамер Яги. Украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что удар по гражданскому объекту является военным преступлением. "Удар, который нанесла украинская армия по больнице в Луганской Народной Республике, является нарушением Устава ООН, поскольку защита детей и семьи входит в число принципов ООН... Украинский удар по больнице является грубым нарушением законов ООН", - подчеркнул Яги. Он добавил, что украинские войска действуют в той же манере, что и террористические группировки, которые были в Сирии. "Они транслируют те новости, которые хотят, и западный зритель в конце концов видит то, что они показывают", - сказал Яги.
https://ria.ru/20230129/most-1848249502.html
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в мире, луганская народная республика, новоайдар, россия, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Новоайдар, Россия, ООН
Сирийский активист заявил о нарушении Устава ООН украинскими войсками
Сирийский активист Яги: удар украинских войск по больнице в ЛНР нарушает Устав ООН