https://ria.ru/20230129/udar-1848190974.html

В Госдуме предупредили Киев о последствиях возможного удара по Крыму

В Госдуме предупредили Киев о последствиях возможного удара по Крыму - РИА Новости, 29.01.2023

В Госдуме предупредили Киев о последствиях возможного удара по Крыму

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что попытки киевской власти нанести ракетный удар по Крыму не останутся безнаказанными, так как у... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T11:09

2023-01-29T11:09

2023-01-29T11:09

специальная военная операция на украине

россия

украина

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владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что попытки киевской власти нанести ракетный удар по Крыму не останутся безнаказанными, так как у российской армии есть чем обороняться и чем контратаковать. Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму. "Переговоры Украины о поставках новых дальнобойных ракет, возможно, ведутся, и вполне возможно, что их дадут, но это не означает, что они будут безнаказанно стрелять по Крыму. Нам есть чем обороняться и чем контратаковать, так что один из приближенных Зеленского зря тешит себя мыслью, будто бы он сейчас поставит полуостров на колени. Это не удавалось никому. Так что пусть ведут переговоры, но реакция будет заранее предсказуемая - получат по лбу так, что в лучшем случае упадут на спину, а может что и похуже", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, против России, которая всегда оставалась непокоренной, не существует универсального оружия, и весь мир в этом убедился. "За последнюю тысячу лет, сколько существует наше государство, каждый захватчик думал, что вот сейчас он применит новейшие технологии и самую современную тактику и завоюет Россию, но все это заканчивалось одинаково. Все в лучшем случае успевали унести ноги", - сказал Белик. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

https://ria.ru/20230128/rezervy-1847977006.html

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