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Стала известна причина двойного убийства на севере Москвы - РИА Новости, 29.01.2023
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Стала известна причина двойного убийства на севере Москвы
Стала известна причина двойного убийства на севере Москвы - РИА Новости, 29.01.2023
Стала известна причина двойного убийства на севере Москвы
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как житель Москвы зарезал сына и бывшую жену, сообщила старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T09:44
2023-01-29T11:10
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как житель Москвы зарезал сына и бывшую жену, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. Тела двух мужчин и женщины нашли минувшей ночью на Флотской улице. По данным следствия, 45-летний мужчина пытался попасть в квартиру, где раньше жил с семьей, но 20-летний сын не хотел пускать его. Тот набросился на сына с ножом, после чего ворвался в дом и нанес бывшей супруге не менее десяти ударов. Женщина и молодой человек скончались на месте. Нападавший покончил с собой."Предварительно установлено, что бывшие супруги находились в длительном конфликте из-за отказа потерпевшей в прописке бывшего супруга в ее квартире", — уточнили в СК.В момент преступления в квартире находились невеста погибшего и знакомая матери, которые рассказали о произошедшем, добавили в ведомстве.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
09:44 29.01.2023 (обновлено: 11:10 29.01.2023)
 
Стала известна причина двойного убийства на севере Москвы

В СК назвали жилищный конфликт между бывшими супругами причиной двойного убийства в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как житель Москвы зарезал сына и бывшую жену, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Тела двух мужчин и женщины нашли минувшей ночью на Флотской улице. По данным следствия, 45-летний мужчина пытался попасть в квартиру, где раньше жил с семьей, но 20-летний сын не хотел пускать его. Тот набросился на сына с ножом, после чего ворвался в дом и нанес бывшей супруге не менее десяти ударов. Женщина и молодой человек скончались на месте. Нападавший покончил с собой.
"Предварительно установлено, что бывшие супруги находились в длительном конфликте из-за отказа потерпевшей в прописке бывшего супруга в ее квартире", — уточнили в СК.
В момент преступления в квартире находились невеста погибшего и знакомая матери, которые рассказали о произошедшем, добавили в ведомстве.
Машина полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 11:33
В Москве мужчину задержали по подозрению в убийстве матери и ранении сестры
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Москва
 
 
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