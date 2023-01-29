https://ria.ru/20230129/ubiystvo-1848182566.html

Стала известна причина двойного убийства на севере Москвы

Стала известна причина двойного убийства на севере Москвы - РИА Новости, 29.01.2023

Стала известна причина двойного убийства на севере Москвы

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как житель Москвы зарезал сына и бывшую жену, сообщила старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T09:44

2023-01-29T09:44

2023-01-29T11:10

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как житель Москвы зарезал сына и бывшую жену, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. Тела двух мужчин и женщины нашли минувшей ночью на Флотской улице. По данным следствия, 45-летний мужчина пытался попасть в квартиру, где раньше жил с семьей, но 20-летний сын не хотел пускать его. Тот набросился на сына с ножом, после чего ворвался в дом и нанес бывшей супруге не менее десяти ударов. Женщина и молодой человек скончались на месте. Нападавший покончил с собой."Предварительно установлено, что бывшие супруги находились в длительном конфликте из-за отказа потерпевшей в прописке бывшего супруга в ее квартире", — уточнили в СК.В момент преступления в квартире находились невеста погибшего и знакомая матери, которые рассказали о произошедшем, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230123/zaderzhanie-1846731043.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва