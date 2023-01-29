https://ria.ru/20230129/ubiystvo-1848161278.html
В Москве мужчина убил сына и бывшую жену, после чего покончил с собой
В Москве мужчина убил сына и бывшую жену, после чего покончил с собой - РИА Новости, 29.01.2023
В Москве мужчина убил сына и бывшую жену, после чего покончил с собой
Мужчина зарезал своего сына и бывшую жену в квартире на Флотской улице в Москве, после чего покончил с собой, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T04:08
2023-01-29T04:08
2023-01-29T11:35
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166708_0:86:1500:930_1920x0_80_0_0_a7bde1b667528b1afff7e96979498ff9.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Мужчина зарезал своего сына и бывшую жену в квартире на Флотской улице в Москве, после чего покончил с собой, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы."В жилом доме на улице Флотской обнаружены тела двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти", — говорится в сообщении.По предварительной информации, 45-летний мужчина в ходе ссоры убил сына на лестничной клетке, затем прошел в квартиру и убил бывшую жену 1980 года рождения, после чего совершил самоубийство.Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230127/arest-1847951877.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166708_81:0:1432:1013_1920x0_80_0_0_4a6b86c517775fefcd7e192cac9a2a0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
04:08 29.01.2023 (обновлено: 11:35 29.01.2023)
В Москве мужчина убил сына и бывшую жену, после чего покончил с собой
Мужчина зарезал своего сына и бывшую жену в квартире в Москве, после чего покончил с собой