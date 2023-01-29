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В Москве мужчина убил сына и бывшую жену, после чего покончил с собой - РИА Новости, 29.01.2023
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В Москве мужчина убил сына и бывшую жену, после чего покончил с собой
В Москве мужчина убил сына и бывшую жену, после чего покончил с собой - РИА Новости, 29.01.2023
В Москве мужчина убил сына и бывшую жену, после чего покончил с собой
Мужчина зарезал своего сына и бывшую жену в квартире на Флотской улице в Москве, после чего покончил с собой, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T04:08
2023-01-29T11:35
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Мужчина зарезал своего сына и бывшую жену в квартире на Флотской улице в Москве, после чего покончил с собой, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы."В жилом доме на улице Флотской обнаружены тела двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти", — говорится в сообщении.По предварительной информации, 45-летний мужчина в ходе ссоры убил сына на лестничной клетке, затем прошел в квартиру и убил бывшую жену 1980 года рождения, после чего совершил самоубийство.Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
04:08 29.01.2023 (обновлено: 11:35 29.01.2023)
 
В Москве мужчина убил сына и бывшую жену, после чего покончил с собой

Мужчина зарезал своего сына и бывшую жену в квартире в Москве, после чего покончил с собой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Сотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Мужчина зарезал своего сына и бывшую жену в квартире на Флотской улице в Москве, после чего покончил с собой, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.
"В жилом доме на улице Флотской обнаружены тела двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, 45-летний мужчина в ходе ссоры убил сына на лестничной клетке, затем прошел в квартиру и убил бывшую жену 1980 года рождения, после чего совершил самоубийство.
Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.
Наручники - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 16:58
Москвича арестовали по делу об убийстве бывшей жены чайником
 
ПроисшествияМосква
 
 
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