https://ria.ru/20230129/ubiystvo-1848161278.html

В Москве мужчина убил сына и бывшую жену, после чего покончил с собой

В Москве мужчина убил сына и бывшую жену, после чего покончил с собой - РИА Новости, 29.01.2023

В Москве мужчина убил сына и бывшую жену, после чего покончил с собой

Мужчина зарезал своего сына и бывшую жену в квартире на Флотской улице в Москве, после чего покончил с собой, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T04:08

2023-01-29T04:08

2023-01-29T11:35

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166708_0:86:1500:930_1920x0_80_0_0_a7bde1b667528b1afff7e96979498ff9.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Мужчина зарезал своего сына и бывшую жену в квартире на Флотской улице в Москве, после чего покончил с собой, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы."В жилом доме на улице Флотской обнаружены тела двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти", — говорится в сообщении.По предварительной информации, 45-летний мужчина в ходе ссоры убил сына на лестничной клетке, затем прошел в квартиру и убил бывшую жену 1980 года рождения, после чего совершил самоубийство.Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230127/arest-1847951877.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва