https://ria.ru/20230129/trevoga-1848178106.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.01.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T09:25
2023-01-29T09:25
2023-01-29T09:25
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был объявлен в регионах около 9.15 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html
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в мире, украина, одесская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу