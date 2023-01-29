https://ria.ru/20230129/trevoga-1848178106.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.01.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T09:25

2023-01-29T09:25

2023-01-29T09:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был объявлен в регионах около 9.15 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

украина

одесская область

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в мире, украина, одесская область, вооруженные силы рф