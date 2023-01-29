https://ria.ru/20230129/tramp-1848160461.html
Cлабость Байдена поставила мир на край третьей мировой, заявил Трамп
Cлабость Байдена поставила мир на край третьей мировой, заявил Трамп - РИА Новости, 29.01.2023
Cлабость Байдена поставила мир на край третьей мировой, заявил Трамп
Слабость и некомпетентность президента США Джо Байдена привели мир на край третьей мировой войны, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T03:44
2023-01-29T03:44
2023-01-29T09:04
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ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Слабость и некомпетентность президента США Джо Байдена привели мир на край третьей мировой войны, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед республиканцами в Южной Каролине.Трамп пообещал в случае избрания президентом вернуть "мир через силу" и добавил, что если бы он был американским лидером, то конфликт между Россией и Украиной не возник бы никогда. Экс-президент подчеркнул, что готов добиться мирного соглашения в течение 24 часов через переговоры."Это соглашение ждет, что его заключат. Но его некому заключить", — резюмировал он.В субботу Трамп проводит первые выступления с момента заявления о намерениях баллотироваться в президенты. Сами выборы главы государства намечены на 2024 год.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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03:44 29.01.2023 (обновлено: 09:04 29.01.2023)
Cлабость Байдена поставила мир на край третьей мировой, заявил Трамп
Трамп: слабость и некомпетентность Байдена поставили мир на край третьей мировой войны