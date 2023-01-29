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Cлабость Байдена поставила мир на край третьей мировой, заявил Трамп - РИА Новости, 29.01.2023
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Cлабость Байдена поставила мир на край третьей мировой, заявил Трамп
Cлабость Байдена поставила мир на край третьей мировой, заявил Трамп - РИА Новости, 29.01.2023
Cлабость Байдена поставила мир на край третьей мировой, заявил Трамп
Слабость и некомпетентность президента США Джо Байдена привели мир на край третьей мировой войны, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T03:44
2023-01-29T09:04
россия
украина
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Слабость и некомпетентность президента США Джо Байдена привели мир на край третьей мировой войны, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед республиканцами в Южной Каролине.Трамп пообещал в случае избрания президентом вернуть "мир через силу" и добавил, что если бы он был американским лидером, то конфликт между Россией и Украиной не возник бы никогда. Экс-президент подчеркнул, что готов добиться мирного соглашения в течение 24 часов через переговоры."Это соглашение ждет, что его заключат. Но его некому заключить", — резюмировал он.В субботу Трамп проводит первые выступления с момента заявления о намерениях баллотироваться в президенты. Сами выборы главы государства намечены на 2024 год.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, украина, сша, дональд трамп, джо байден, владимир путин, в мире, youtube
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, В мире, YouTube
03:44 29.01.2023 (обновлено: 09:04 29.01.2023)
 
Cлабость Байдена поставила мир на край третьей мировой, заявил Трамп

Трамп: слабость и некомпетентность Байдена поставили мир на край третьей мировой войны

© AP Photo / John LocherБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / John Locher
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Слабость и некомпетентность президента США Джо Байдена привели мир на край третьей мировой войны, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед республиканцами в Южной Каролине.

"Своей слабостью и некомпетентностью Джо Байден привел нас на край третьей мировой войны. Мы на краю третьей мировой войны — если кто не знает", — сообщил он в своей речи, транслировавшейся на YouTube.

Трамп пообещал в случае избрания президентом вернуть "мир через силу" и добавил, что если бы он был американским лидером, то конфликт между Россией и Украиной не возник бы никогда. Экс-президент подчеркнул, что готов добиться мирного соглашения в течение 24 часов через переговоры.
"Это соглашение ждет, что его заключат. Но его некому заключить", — резюмировал он.
В субботу Трамп проводит первые выступления с момента заявления о намерениях баллотироваться в президенты. Сами выборы главы государства намечены на 2024 год.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 23:15
Трамп пообещал создать непроницаемый купол для защиты США
 
РоссияУкраинаСШАДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинВ миреYouTube
 
 
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