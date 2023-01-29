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Трамп заявил, что США при Байдене разрушаются коррумпированными политиками - РИА Новости, 29.01.2023
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Трамп заявил, что США при Байдене разрушаются коррумпированными политиками
Трамп заявил, что США при Байдене разрушаются коррумпированными политиками - РИА Новости, 29.01.2023
Трамп заявил, что США при Байдене разрушаются коррумпированными политиками
США при президенте Джо Байдене разрушаются эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом, заявил бывший американский лидер Дональд... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T00:07
2023-01-29T00:07
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. США при президенте Джо Байдене разрушаются эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, впервые выступая на мероприятии с момента объявления об участии в президентской гонке 2024 года. По словам Трампа, "никто не знает", зачем нынешнее руководство страны это делает. Кроме того, по мнению экс-главы Белого дома, у руководства Демократической партии находятся "радикальные левые". "Я думаю, что во многих случаях они марксисты и коммунисты", - добавил он. Трамп подчеркнул, что США нуждаются в президенте, готовом "без раскачки начинать работу" с первого дня. "И это я", - резюмировал он. В субботу Трамп проводит первые выступления с момента заявления о намерениях баллотироваться в президенты. Сами выборы главы государства намечены на 2024 год.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
00:07 29.01.2023
 
Трамп заявил, что США при Байдене разрушаются коррумпированными политиками

Трамп: США при Байдене разрушаются радикальными и коррумпированными политиками

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. США при президенте Джо Байдене разрушаются эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, впервые выступая на мероприятии с момента объявления об участии в президентской гонке 2024 года.
"При Байдене наша нация разрушается эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом", - заявил он. Запись выступления Трампа на собрании Республиканской партии штата Нью-Гемпшир опубликована на его странице в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, "никто не знает", зачем нынешнее руководство страны это делает. Кроме того, по мнению экс-главы Белого дома, у руководства Демократической партии находятся "радикальные левые".
"Я думаю, что во многих случаях они марксисты и коммунисты", - добавил он.
Трамп подчеркнул, что США нуждаются в президенте, готовом "без раскачки начинать работу" с первого дня. "И это я", - резюмировал он.
В субботу Трамп проводит первые выступления с момента заявления о намерениях баллотироваться в президенты. Сами выборы главы государства намечены на 2024 год.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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