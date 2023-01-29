15:31 29.01.2023 (обновлено: 21:30 29.01.2023)
Украинские танковые экипажи прибыли на обучение в Великобританию
Минобороны Британии сообщило о прибытии танкистов ВСУ на обучение управлению Challenger 2
© Фото : Ministry of DefenceУкраинские военные прибыли в Великобританию для обучения на танках Challenger 2
© Фото : Ministry of Defence
Украинские военные прибыли в Великобританию для обучения на танках Challenger 2
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию на обучение управлению танками Challenger 2, которые Лондон планирует передать Киеву.
"Украинские танковые экипажи прибыли в Соединенное Королевство, чтобы приступить к обучению... Соединенное Королевство обеспечит Украину танками Challenger 2 параллельно со странами-партнерами в мире", - написало министерство обороны Великобритании в своем Twitter-аккаунте.
В январе этого года в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели и начнет обучение украинских военных их применению.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.