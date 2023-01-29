Рейтинг@Mail.ru
Украинские танковые экипажи прибыли на обучение в Великобританию - РИА Новости, 29.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/tanki-1848227910.html
Украинские танковые экипажи прибыли на обучение в Великобританию
Украинские танковые экипажи прибыли на обучение в Великобританию - РИА Новости, 29.01.2023
Украинские танковые экипажи прибыли на обучение в Великобританию
Украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию на обучение управлению танками Challenger 2, которые Лондон планирует передать Киеву. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T15:31
2023-01-29T21:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
сергей лавров
россия
риши сунак
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848226467_0:121:2047:1272_1920x0_80_0_0_96f322dcf91fac08e12a744ff31084ed.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию на обучение управлению танками Challenger 2, которые Лондон планирует передать Киеву. В январе этого года в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели и начнет обучение украинских военных их применению. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848226467_0:169:2047:1704_1920x0_80_0_0_00ec0a82cc1ded06594300759a2112d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, сергей лавров, россия, риши сунак, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Сергей Лавров, Россия, Риши Сунак, Дмитрий Песков, НАТО
15:31 29.01.2023 (обновлено: 21:30 29.01.2023)
 
Украинские танковые экипажи прибыли на обучение в Великобританию

Минобороны Британии сообщило о прибытии танкистов ВСУ на обучение управлению Challenger 2

© Фото : Ministry of DefenceУкраинские военные прибыли в Великобританию для обучения на танках Challenger 2
Украинские военные прибыли в Великобританию для обучения на танках Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© Фото : Ministry of Defence
Украинские военные прибыли в Великобританию для обучения на танках Challenger 2
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию на обучение управлению танками Challenger 2, которые Лондон планирует передать Киеву.
"Украинские танковые экипажи прибыли в Соединенное Королевство, чтобы приступить к обучению... Соединенное Королевство обеспечит Украину танками Challenger 2 параллельно со странами-партнерами в мире", - написало министерство обороны Великобритании в своем Twitter-аккаунте.
В январе этого года в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели и начнет обучение украинских военных их применению.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияСергей ЛавровРоссияРиши СунакДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала