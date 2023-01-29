https://ria.ru/20230129/tanki-1848227910.html

Украинские танковые экипажи прибыли на обучение в Великобританию

Украинские танковые экипажи прибыли на обучение в Великобританию - РИА Новости, 29.01.2023

Украинские танковые экипажи прибыли на обучение в Великобританию

Украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию на обучение управлению танками Challenger 2, которые Лондон планирует передать Киеву. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T15:31

2023-01-29T15:31

2023-01-29T21:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

великобритания

сергей лавров

россия

риши сунак

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию на обучение управлению танками Challenger 2, которые Лондон планирует передать Киеву. В январе этого года в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели и начнет обучение украинских военных их применению. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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великобритания

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, великобритания, сергей лавров, россия, риши сунак, дмитрий песков, нато