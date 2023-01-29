Катар передал Ирану послание сторон переговоров по возобновлению СВПД
Глава МИД Ирана Абдоллахиан: Доха передала Тегерану послание по возобновлению СВПД
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани передал Ирану послание от сторон переговоров по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или "ядерной сделке"), заявил в ходе пресс-конференции со своим катарским коллегой глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
Стороны в воскресенье провели переговоры по двусторонним и региональным проблемам.
"Министр иностранных дел Катара привез послания сторон переговоров по возобновлению ядерной сделки и снятии санкций с Ирана", - приводит агентство Tasnim слова Абдоллахиана.
Предыдущая поездка главы МИД Катара в Тегеран состоялась в июле 2022 года. На пресс-конференции двух дипломатов глава МИД Катара заявил, что Доха приветствует стремление Тегерана к проведению переговоров на региональном уровне и подчеркнул важность возвращения всех участников СВПД к реализации этого соглашения.
По информации иранских СМИ, Катар находится в числе стран, через которые происходит обмен сообщениями между США и Ираном, а одной из тем, обсуждаемых главами МИД Ирана и Катара, является вопрос снятия санкций с Тегерана.
14 июля 2020, 04:22Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Иран 22 августа 2022 года направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа 2022 года получила ответ США.