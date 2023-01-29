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Катар передал Ирану послание сторон переговоров по возобновлению СВПД - РИА Новости, 29.01.2023
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Катар передал Ирану послание сторон переговоров по возобновлению СВПД
Катар передал Ирану послание сторон переговоров по возобновлению СВПД - РИА Новости, 29.01.2023
Катар передал Ирану послание сторон переговоров по возобновлению СВПД
Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани передал Ирану послание от сторон переговоров по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T16:30
2023-01-29T16:30
в мире
иран
катар
хосейн амир абдоллахиан
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
выход сша из ядерной сделки по ирану
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани передал Ирану послание от сторон переговоров по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или "ядерной сделке"), заявил в ходе пресс-конференции со своим катарским коллегой глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Стороны в воскресенье провели переговоры по двусторонним и региональным проблемам. Предыдущая поездка главы МИД Катара в Тегеран состоялась в июле 2022 года. На пресс-конференции двух дипломатов глава МИД Катара заявил, что Доха приветствует стремление Тегерана к проведению переговоров на региональном уровне и подчеркнул важность возвращения всех участников СВПД к реализации этого соглашения. По информации иранских СМИ, Катар находится в числе стран, через которые происходит обмен сообщениями между США и Ираном, а одной из тем, обсуждаемых главами МИД Ирана и Катара, является вопрос снятия санкций с Тегерана. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Иран 22 августа 2022 года направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа 2022 года получила ответ США.
https://ria.ru/20200714/1574265977.html
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в мире, иран, катар, хосейн амир абдоллахиан, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), выход сша из ядерной сделки по ирану
В мире, Иран, Катар, Хосейн Амир Абдоллахиан, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Выход США из ядерной сделки по Ирану
16:30 29.01.2023
 
Катар передал Ирану послание сторон переговоров по возобновлению СВПД

Глава МИД Ирана Абдоллахиан: Доха передала Тегерану послание по возобновлению СВПД

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани передал Ирану послание от сторон переговоров по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или "ядерной сделке"), заявил в ходе пресс-конференции со своим катарским коллегой глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
Стороны в воскресенье провели переговоры по двусторонним и региональным проблемам.
"Министр иностранных дел Катара привез послания сторон переговоров по возобновлению ядерной сделки и снятии санкций с Ирана", - приводит агентство Tasnim слова Абдоллахиана.
Предыдущая поездка главы МИД Катара в Тегеран состоялась в июле 2022 года. На пресс-конференции двух дипломатов глава МИД Катара заявил, что Доха приветствует стремление Тегерана к проведению переговоров на региональном уровне и подчеркнул важность возвращения всех участников СВПД к реализации этого соглашения.
По информации иранских СМИ, Катар находится в числе стран, через которые происходит обмен сообщениями между США и Ираном, а одной из тем, обсуждаемых главами МИД Ирана и Катара, является вопрос снятия санкций с Тегерана.
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля 2020, 04:22
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Иран 22 августа 2022 года направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа 2022 года получила ответ США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 00:32
Байден не исключает военное решение в отношении Ирана, заявили в Белом доме
 
В миреИранКатарХосейн Амир АбдоллахианСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Выход США из ядерной сделки по Ирану
 
 
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