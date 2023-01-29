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СМИ: суд на Украине отказал в конфискации комбината российского бизнесмена - РИА Новости, 29.01.2023
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СМИ: суд на Украине отказал в конфискации комбината российского бизнесмена
СМИ: суд на Украине отказал в конфискации комбината российского бизнесмена - РИА Новости, 29.01.2023
СМИ: суд на Украине отказал в конфискации комбината российского бизнесмена
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T18:27
2023-01-29T21:32
украина
владимир зеленский
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного комбината, пишет украинский портал "Страна.ua". Ранее информагентство "РБК-Украина" сообщило, что ВАКС конфисковал активы российского бизнесмена Михаила Шелкова."Суд отказал в конфискации ключевого актива Шелкова на Украине — Демуринского горно-обогатительного комбината, который производит ильменитовый концентрат, необходимый для получения титана и титановых сплавов", — уточняет "Страна". При этом, как отмечается на сайте, были арестованы принадлежащие Шелкову квартиры, счета и даже трактор. Санкции в отношении Шелкова были введены указом Владимира Зеленского в июне 2021 года.
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украина, владимир зеленский, санкции в отношении россии
Украина, Владимир Зеленский, Санкции в отношении России
18:27 29.01.2023 (обновлено: 21:32 29.01.2023)
 
СМИ: суд на Украине отказал в конфискации комбината российского бизнесмена

"Страна.ua": ВАКС Украины отказал в конфискации комбината российского бизнесмена Шелкова

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного комбината, пишет украинский портал "Страна.ua".
Ранее информагентство "РБК-Украина" сообщило, что ВАКС конфисковал активы российского бизнесмена Михаила Шелкова.
"Суд отказал в конфискации ключевого актива Шелкова на Украине — Демуринского горно-обогатительного комбината, который производит ильменитовый концентрат, необходимый для получения титана и титановых сплавов", — уточняет "Страна".
При этом, как отмечается на сайте, были арестованы принадлежащие Шелкову квартиры, счета и даже трактор. Санкции в отношении Шелкова были введены указом Владимира Зеленского в июне 2021 года.
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