https://ria.ru/20230129/sud-1848249384.html

СМИ: суд на Украине отказал в конфискации комбината российского бизнесмена

СМИ: суд на Украине отказал в конфискации комбината российского бизнесмена - РИА Новости, 29.01.2023

СМИ: суд на Украине отказал в конфискации комбината российского бизнесмена

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T18:27

2023-01-29T18:27

2023-01-29T21:32

украина

владимир зеленский

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного комбината, пишет украинский портал "Страна.ua". Ранее информагентство "РБК-Украина" сообщило, что ВАКС конфисковал активы российского бизнесмена Михаила Шелкова."Суд отказал в конфискации ключевого актива Шелкова на Украине — Демуринского горно-обогатительного комбината, который производит ильменитовый концентрат, необходимый для получения титана и титановых сплавов", — уточняет "Страна". При этом, как отмечается на сайте, были арестованы принадлежащие Шелкову квартиры, счета и даже трактор. Санкции в отношении Шелкова были введены указом Владимира Зеленского в июне 2021 года.

https://ria.ru/20221229/moshenniki-1842074545.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, владимир зеленский, санкции в отношении россии