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СМИ: суд на Украине отказал в конфискации комбината российского бизнесмена
СМИ: суд на Украине отказал в конфискации комбината российского бизнесмена - РИА Новости, 29.01.2023
СМИ: суд на Украине отказал в конфискации комбината российского бизнесмена
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T18:27
2023-01-29T18:27
2023-01-29T21:32
украина
владимир зеленский
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного комбината, пишет украинский портал "Страна.ua". Ранее информагентство "РБК-Украина" сообщило, что ВАКС конфисковал активы российского бизнесмена Михаила Шелкова."Суд отказал в конфискации ключевого актива Шелкова на Украине — Демуринского горно-обогатительного комбината, который производит ильменитовый концентрат, необходимый для получения титана и титановых сплавов", — уточняет "Страна". При этом, как отмечается на сайте, были арестованы принадлежащие Шелкову квартиры, счета и даже трактор. Санкции в отношении Шелкова были введены указом Владимира Зеленского в июне 2021 года.
https://ria.ru/20221229/moshenniki-1842074545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, санкции в отношении россии
Украина, Владимир Зеленский, Санкции в отношении России
18:27 29.01.2023 (обновлено: 21:32 29.01.2023)
СМИ: суд на Украине отказал в конфискации комбината российского бизнесмена
"Страна.ua": ВАКС Украины отказал в конфискации комбината российского бизнесмена Шелкова