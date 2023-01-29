https://ria.ru/20230129/strelba-1848162560.html

Во Владивостоке водитель BMW открыл стрельбу по микроавтобусу

Во Владивостоке водитель BMW открыл стрельбу по микроавтобусу - РИА Новости, 29.01.2023

Во Владивостоке водитель BMW открыл стрельбу по микроавтобусу

Водитель иномарки устроил стрельбу по микроавтобусу во Владивостоке, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T05:29

2023-01-29T05:29

2023-01-29T06:45

происшествия

владивосток

авто

россия

приморский край

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bmw 1

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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Водитель иномарки устроил стрельбу по микроавтобусу во Владивостоке, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк МВД.По данным полиции, о стрельбе на улице Жигура во Владивостоке сообщила местная жительница."При просмотре видеозаписи, снятой очевидцем происшествия, установлено, что во время движения водитель автомобиля BMW Х6 выстрелил из охолощенного пистолета в сторону движущегося впереди микроавтобуса. Сотрудниками Росгвардии задержан и доставлен в отдел полиции 32-летний житель Владивостока", - говорится в сообщении.В ведомстве уточняют, что "оружие изъято и направлено на экспертизу", возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК "хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Максимальная санкция - лишение свободы на семь лет.Как сообщил РИА Новости представитель управления МВД по Приморскому краю, инцидент произошел в субботу "около пяти часов утра"."Предварительно, суть инцидента — дорожный конфликт. Автомобили не могли разъехаться на дороге: белый микроавтобус "Газель", со слов задержанного, не уступил дорогу", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230128/zaderzhanie-1848095092.html

https://ria.ru/20230126/yakutsk-1847484714.html

владивосток

россия

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происшествия, владивосток, авто, россия, приморский край, bmw ag, bmw 1, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)