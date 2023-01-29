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Во Владивостоке водитель BMW открыл стрельбу по микроавтобусу
Во Владивостоке водитель BMW открыл стрельбу по микроавтобусу - РИА Новости, 29.01.2023
Во Владивостоке водитель BMW открыл стрельбу по микроавтобусу
Водитель иномарки устроил стрельбу по микроавтобусу во Владивостоке, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T05:29
2023-01-29T05:29
2023-01-29T06:45
происшествия
владивосток
авто
россия
приморский край
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bmw 1
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Водитель иномарки устроил стрельбу по микроавтобусу во Владивостоке, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк МВД.По данным полиции, о стрельбе на улице Жигура во Владивостоке сообщила местная жительница."При просмотре видеозаписи, снятой очевидцем происшествия, установлено, что во время движения водитель автомобиля BMW Х6 выстрелил из охолощенного пистолета в сторону движущегося впереди микроавтобуса. Сотрудниками Росгвардии задержан и доставлен в отдел полиции 32-летний житель Владивостока", - говорится в сообщении.В ведомстве уточняют, что "оружие изъято и направлено на экспертизу", возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК "хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Максимальная санкция - лишение свободы на семь лет.Как сообщил РИА Новости представитель управления МВД по Приморскому краю, инцидент произошел в субботу "около пяти часов утра"."Предварительно, суть инцидента — дорожный конфликт. Автомобили не могли разъехаться на дороге: белый микроавтобус "Газель", со слов задержанного, не уступил дорогу", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230128/zaderzhanie-1848095092.html
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происшествия, владивосток, авто, россия, приморский край, bmw ag, bmw 1, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Владивосток, Авто, Россия, Приморский край, BMW AG, BMW 1, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
05:29 29.01.2023 (обновлено: 06:45 29.01.2023)
Во Владивостоке водитель BMW открыл стрельбу по микроавтобусу
Во Владивостоке водитель BMW открыл стрельбу по микроавтобусу, его задержали