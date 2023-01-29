Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке водитель BMW открыл стрельбу по микроавтобусу - РИА Новости, 29.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230129/strelba-1848162560.html
Во Владивостоке водитель BMW открыл стрельбу по микроавтобусу
Во Владивостоке водитель BMW открыл стрельбу по микроавтобусу - РИА Новости, 29.01.2023
Во Владивостоке водитель BMW открыл стрельбу по микроавтобусу
Водитель иномарки устроил стрельбу по микроавтобусу во Владивостоке, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T05:29
2023-01-29T06:45
происшествия
владивосток
авто
россия
приморский край
bmw ag
bmw 1
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Водитель иномарки устроил стрельбу по микроавтобусу во Владивостоке, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк МВД.По данным полиции, о стрельбе на улице Жигура во Владивостоке сообщила местная жительница."При просмотре видеозаписи, снятой очевидцем происшествия, установлено, что во время движения водитель автомобиля BMW Х6 выстрелил из охолощенного пистолета в сторону движущегося впереди микроавтобуса. Сотрудниками Росгвардии задержан и доставлен в отдел полиции 32-летний житель Владивостока", - говорится в сообщении.В ведомстве уточняют, что "оружие изъято и направлено на экспертизу", возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК "хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Максимальная санкция - лишение свободы на семь лет.Как сообщил РИА Новости представитель управления МВД по Приморскому краю, инцидент произошел в субботу "около пяти часов утра"."Предварительно, суть инцидента — дорожный конфликт. Автомобили не могли разъехаться на дороге: белый микроавтобус "Газель", со слов задержанного, не уступил дорогу", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230128/zaderzhanie-1848095092.html
https://ria.ru/20230126/yakutsk-1847484714.html
владивосток
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_511:0:3242:2048_1920x0_80_0_0_e7aad63caddb787ea75933e17e332752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, авто, россия, приморский край, bmw ag, bmw 1, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Владивосток, Авто, Россия, Приморский край, BMW AG, BMW 1, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
05:29 29.01.2023 (обновлено: 06:45 29.01.2023)
 
Во Владивостоке водитель BMW открыл стрельбу по микроавтобусу

Во Владивостоке водитель BMW открыл стрельбу по микроавтобусу, его задержали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Водитель иномарки устроил стрельбу по микроавтобусу во Владивостоке, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк МВД.
По данным полиции, о стрельбе на улице Жигура во Владивостоке сообщила местная жительница.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 15:03
В Подмосковье задержали водителя, скрывшегося после смертельного ДТП
"При просмотре видеозаписи, снятой очевидцем происшествия, установлено, что во время движения водитель автомобиля BMW Х6 выстрелил из охолощенного пистолета в сторону движущегося впереди микроавтобуса. Сотрудниками Росгвардии задержан и доставлен в отдел полиции 32-летний житель Владивостока", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что "оружие изъято и направлено на экспертизу", возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК "хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Максимальная санкция - лишение свободы на семь лет.
Как сообщил РИА Новости представитель управления МВД по Приморскому краю, инцидент произошел в субботу "около пяти часов утра".
"Предварительно, суть инцидента — дорожный конфликт. Автомобили не могли разъехаться на дороге: белый микроавтобус "Газель", со слов задержанного, не уступил дорогу", - сообщил собеседник агентства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 07:46
В Якутске задержали объявленную в розыск няню
 
ПроисшествияВладивостокАвтоРоссияПриморский крайBMW AGBMW 1Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала