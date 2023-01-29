https://ria.ru/20230129/ssha-1848162240.html

СМИ: группа военных в США тайно лоббирует передачу истребителей Украине

СМИ: группа военных в США тайно лоббирует передачу истребителей Украине - РИА Новости, 29.01.2023

СМИ: группа военных в США тайно лоббирует передачу истребителей Украине

Некоторые чиновники в Министерстве обороны США ведут тайную кампанию, чтобы убедить руководство передать Украине истребители F-16, пишет Politico со ссылкой на... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T05:23

2023-01-29T05:23

2023-01-29T11:15

украина

россия

киев

сергей лавров

дмитрий песков

пентагон

нато

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Некоторые чиновники в Министерстве обороны США ведут тайную кампанию, чтобы убедить руководство передать Украине истребители F-16, пишет Politico со ссылкой на источники.Как отмечает издание, дискуссия вокруг возможных поставок F-16 набирает обороты в американском оборонном ведомстве по мере подготовки Киева к весеннему наступлению. По словам собеседников газеты, окончательное решение еще не принято. На это может уйти несколько недель — речь идет либо о передаче самолетов из состава американских ВВС, либо об их реэкспорте из третьих стран. Однако украинским властям еще предстоит объявить получение F-16 своим главным приоритетом, добавил один из источников.При этом американские власти обеспокоены сокращением запасов ракет у украинских подразделений ПВО. Когда этот арсенал окажется исчерпанным, Украине будет нечего противопоставить российской авиации. В таком случае, по словам одного из источников, современные истребители могут рассматриваться как решение этой проблемы.Тем не менее многие представители Пентагона считают более насущными для Украины поставки традиционных средств ПВО, включая системы Patriot и NASAMS.И хотя решения по F-16 пока нет, в Киеве уже составили список из 50 пилотов, которые готовы начать трехмесячное обучение на этих истребителях, владеют английским языком и имеют за плечами "тысячи боевых вылетов".На этой неделе западные страны объявили о намерении выделить для Украины танки, после чего Владимир Зеленский сразу же начал просить о помощи в виде самолетов и ракет. Как заявил пресс-секретарь ВВС Украины Юрий Игнат, Киеву нужно как минимум пять бригад истребителей.США и их союзники по НАТО уже передали ВСУ вооружений на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что западная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230126/f-16-1847732866.html

https://ria.ru/20230128/oruzhie-1848088620.html

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украина, россия, киев, сергей лавров, дмитрий песков, пентагон, нато, министерство обороны сша, f-16