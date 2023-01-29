https://ria.ru/20230129/sport-1848101787.html

Мировой спорт обеднел без российских спортсменов. В буквальном смысле

Мировой спорт обеднел без российских спортсменов. В буквальном смысле - РИА Новости, 29.01.2023

Мировой спорт обеднел без российских спортсменов. В буквальном смысле

Исполком МОК собрался на заседание, где сообщил, как можно будет сделать скидку атлетам России и Белоруссии, которые сейчас вообще de facto исключены из... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T08:00

2023-01-29T08:00

2023-01-29T08:03

авторы

спорт

олимпийские игры

россия

белоруссия

украина

томас бах

анн идальго

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Исполком МОК собрался на заседание, где сообщил, как можно будет сделать скидку атлетам России и Белоруссии, которые сейчас вообще de facto исключены из олимпийского движения. Известный своим гуманизмом глава МОК Томас Бах предложил облегчить участь спортсменов Великия и Белыя Руси.Конечно, возврата к прошлому — то есть к временам спортивного равноправия — не будет. Тут даже гуманист Бах бессилен. В отличие из спортсменов, допустим, из Албании или Буркина-Фасо, которые могут использовать свой национальный флаг, а также, если получится завоевать медаль, то и гимн, русские и белорусы права на гимн и флаг иметь не будут — это, похоже, навсегда.Но зато они обретут право на участие в соревнованиях. Право, которое международные спортивные чиновники у них отобрали после 24 февраля 2022 года. Теперь русских и белорусов снова могут допустить к состязаниям.Правда, не всех. Запрет останется в силе для тех, "кто выступает против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая СВО на Украине". А также не прошел дополнительной, особо строгой индивидуальной антидопинговой проверки.Да и для отобранных таким тщательным образом пропуск на состязания не будет постоянным: "В случае несоблюдения каким-либо спортсменом критериев допуска или несоответствия условий для участия в стартах международные федерации или организаторы спортивных мероприятий должны немедленно снять его с соревнований, отстранить от дальнейших выступлений и сообщить об этом инциденте в МОК для принятия дальнейших мер и санкций".Иначе говоря, если взгляды итальянского или аргентинского спортсмена на СВО чиновникам неинтересны, то взгляды на этот вопрос атлетов из РБ и РФ интересны весьма. Полное национальное равноправие.Не будем даже спрашивать, при чем здесь белорусы, чья родина сохраняет формальный нейтралитет в конфликте. Если имеется в виду, что руководство РБ скорее сочувствует России, нежели Украине, так ведь многие так сочувствуют. Тогда уж надо шерстить полмира.Но сама формула "активно поддерживает СВО на Украине" — к кому она вообще может быть применена? Не то чтобы таких спортсменов совсем нет. Есть, например, шахматист С. А. Карякин (хотя он и не принадлежит к епархии Баха). Но сколько таких действующих спортсменов? Допустим, бегунов, прыгунов, пловцов, штангистов, отметившихся безусловной и публичной поддержкой русского оружия. Сами россияне вряд ли ответят на такой вопрос, а уж члены исполкома МОК тем более, будучи спрошенными, начнут безнадежно плыть. А если таких "милитаристов" на тысячу один, так стоит ли огород городить?Правда, это в том случае, если понимать условие допуска буквально. А ведь можно и диалектически. Например, отказался дать расписку о том, что он против СВО, значит, активно СВО поддерживает — со всеми вытекающими. Прибалтийские флагманы демократии уже пробовали так анкетировать граждан РФ на границе — отчего бы и лозаннским чиновникам не последовать их примеру?Если соискатель готов последовать совету дядьки Савельича "Плюнь и поцелуй злодею ручку", то с должной осторожностью его еще можно допустить на состязания, пускай бегает и прыгает с чистыми. Если же не желает поцеловать, пусть не обессудит. Спорт не для всех.Не всякому русскому понравится такой порядок, но вообще-то здесь могут быть разные точки зрения. Английская министерка цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Мишель Донелан сочла либерализм МОК неуместным и "будет в срочном порядке работать со странами-единомышленниками, чтобы обеспечить солидарность по этому вопросу". В смысле "Не пущать". А глава НОК Украины Гутцайт прямо пригрозил Баху тем, что не исключает в таком случае бойкота Игр-2024. С Гутцайтом солидарна и доселе неизвестная шведская лыжница Линн Сван, также пообещавшая бойкотировать соревнования в случае допуска российских спортсменов: "Я за то, чтобы не открывать дверь. Это бесит. Я надеюсь, что у меня есть стержень, чтобы быть готовой к бойкоту".Отечественные спортивные чиновники, напротив, даже выражают сдержанный оптимизм, дескать, лед тронулся: "Это попытка исправить ошибку, которая уже вылилась для российского и белорусского спорта в безосновательные рестрикции на протяжении почти года и нанесла большой ущерб всему международному спорту. Голос здравого смысла был услышан".Гуманизма там или здравого смысла, но мнение ряда практических организаторов выразила парижская градоначальница Анн Идальго: "Спортсменов нельзя лишать соревнований. Но я выступаю, как и большая часть спортивного движения, за то, чтобы на Олимпийских играх не было делегации под флагом России".Дело в том, что в 2024 году в Париже состоятся Олимпийские игры, да еще и юбилейные — сто лет после Игр 1924-го. Идальго и, что важнее, Макрон очень рассчитывали, что Игры пройдут с успехом и столица Франции, как встарь, будет (хотя бы на время) столицей мира. Тем более что девиз помпезных Игр-2024 — "Олимпиада для всех!". Авторы девиза, правда, имели в виду не участие русских и белорусов, а немного другое — широчайшую представленность атлетов с разными половыми девиациями, но ведь всем это не объяснишь и приходится скрепя сердце не допускать полную отмену русского спорта.Опять же, чиновники МОК умеют считать деньги, а ряд состязаний последнего года, где русским духом и не пахло, показал грустную картину. Пустые трибуны и дефицит спонсорских денег — без русских неинтересно, идеологически правильными атлетами их не заменишь. Жажда наживы тоже могла способствовать гуманистическому порыву.Конечно, этой проблемы не возникало бы, когда бы страны западного мира находились в состоянии формальной войны с Россией. Ведь не было проблемы с допуском ни в 1916-м, ни в 1940-м, ни в 1944 году. Все было ясно: война и не до Игр.Но поскольку теперь все сложнее — там воюем, там не воюем, там рыбу заворачиваем, — то и чиновникам в Лозанне приходится приноровляться к этой глубокой диалектике.

https://rsport.ria.ru/20230125/mok-1847457280.html

https://rsport.ria.ru/20230128/viner-1848077113.html

https://rsport.ria.ru/20230128/mok-1848063260.html

https://rsport.ria.ru/20230128/kitay-1848097352.html

https://rsport.ria.ru/20230125/mok-1847450546.html

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Максим Соколов https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

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авторы, спорт, олимпийские игры, россия, белоруссия, украина, томас бах, анн идальго, линн сван, международный олимпийский комитет (мок), нок