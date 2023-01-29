https://ria.ru/20230129/sport-1848101787.html
Мировой спорт обеднел без российских спортсменов. В буквальном смысле
Мировой спорт обеднел без российских спортсменов. В буквальном смысле - РИА Новости, 29.01.2023
Мировой спорт обеднел без российских спортсменов. В буквальном смысле
Исполком МОК собрался на заседание, где сообщил, как можно будет сделать скидку атлетам России и Белоруссии, которые сейчас вообще de facto исключены из... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T08:00
2023-01-29T08:00
2023-01-29T08:03
авторы
спорт
олимпийские игры
россия
белоруссия
украина
томас бах
анн идальго
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Исполком МОК собрался на заседание, где сообщил, как можно будет сделать скидку атлетам России и Белоруссии, которые сейчас вообще de facto исключены из олимпийского движения. Известный своим гуманизмом глава МОК Томас Бах предложил облегчить участь спортсменов Великия и Белыя Руси.Конечно, возврата к прошлому — то есть к временам спортивного равноправия — не будет. Тут даже гуманист Бах бессилен. В отличие из спортсменов, допустим, из Албании или Буркина-Фасо, которые могут использовать свой национальный флаг, а также, если получится завоевать медаль, то и гимн, русские и белорусы права на гимн и флаг иметь не будут — это, похоже, навсегда.Но зато они обретут право на участие в соревнованиях. Право, которое международные спортивные чиновники у них отобрали после 24 февраля 2022 года. Теперь русских и белорусов снова могут допустить к состязаниям.Правда, не всех. Запрет останется в силе для тех, "кто выступает против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая СВО на Украине". А также не прошел дополнительной, особо строгой индивидуальной антидопинговой проверки.Да и для отобранных таким тщательным образом пропуск на состязания не будет постоянным: "В случае несоблюдения каким-либо спортсменом критериев допуска или несоответствия условий для участия в стартах международные федерации или организаторы спортивных мероприятий должны немедленно снять его с соревнований, отстранить от дальнейших выступлений и сообщить об этом инциденте в МОК для принятия дальнейших мер и санкций".Иначе говоря, если взгляды итальянского или аргентинского спортсмена на СВО чиновникам неинтересны, то взгляды на этот вопрос атлетов из РБ и РФ интересны весьма. Полное национальное равноправие.Не будем даже спрашивать, при чем здесь белорусы, чья родина сохраняет формальный нейтралитет в конфликте. Если имеется в виду, что руководство РБ скорее сочувствует России, нежели Украине, так ведь многие так сочувствуют. Тогда уж надо шерстить полмира.Но сама формула "активно поддерживает СВО на Украине" — к кому она вообще может быть применена? Не то чтобы таких спортсменов совсем нет. Есть, например, шахматист С. А. Карякин (хотя он и не принадлежит к епархии Баха). Но сколько таких действующих спортсменов? Допустим, бегунов, прыгунов, пловцов, штангистов, отметившихся безусловной и публичной поддержкой русского оружия. Сами россияне вряд ли ответят на такой вопрос, а уж члены исполкома МОК тем более, будучи спрошенными, начнут безнадежно плыть. А если таких "милитаристов" на тысячу один, так стоит ли огород городить?Правда, это в том случае, если понимать условие допуска буквально. А ведь можно и диалектически. Например, отказался дать расписку о том, что он против СВО, значит, активно СВО поддерживает — со всеми вытекающими. Прибалтийские флагманы демократии уже пробовали так анкетировать граждан РФ на границе — отчего бы и лозаннским чиновникам не последовать их примеру?Если соискатель готов последовать совету дядьки Савельича "Плюнь и поцелуй злодею ручку", то с должной осторожностью его еще можно допустить на состязания, пускай бегает и прыгает с чистыми. Если же не желает поцеловать, пусть не обессудит. Спорт не для всех.Не всякому русскому понравится такой порядок, но вообще-то здесь могут быть разные точки зрения. Английская министерка цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Мишель Донелан сочла либерализм МОК неуместным и "будет в срочном порядке работать со странами-единомышленниками, чтобы обеспечить солидарность по этому вопросу". В смысле "Не пущать". А глава НОК Украины Гутцайт прямо пригрозил Баху тем, что не исключает в таком случае бойкота Игр-2024. С Гутцайтом солидарна и доселе неизвестная шведская лыжница Линн Сван, также пообещавшая бойкотировать соревнования в случае допуска российских спортсменов: "Я за то, чтобы не открывать дверь. Это бесит. Я надеюсь, что у меня есть стержень, чтобы быть готовой к бойкоту".Отечественные спортивные чиновники, напротив, даже выражают сдержанный оптимизм, дескать, лед тронулся: "Это попытка исправить ошибку, которая уже вылилась для российского и белорусского спорта в безосновательные рестрикции на протяжении почти года и нанесла большой ущерб всему международному спорту. Голос здравого смысла был услышан".Гуманизма там или здравого смысла, но мнение ряда практических организаторов выразила парижская градоначальница Анн Идальго: "Спортсменов нельзя лишать соревнований. Но я выступаю, как и большая часть спортивного движения, за то, чтобы на Олимпийских играх не было делегации под флагом России".Дело в том, что в 2024 году в Париже состоятся Олимпийские игры, да еще и юбилейные — сто лет после Игр 1924-го. Идальго и, что важнее, Макрон очень рассчитывали, что Игры пройдут с успехом и столица Франции, как встарь, будет (хотя бы на время) столицей мира. Тем более что девиз помпезных Игр-2024 — "Олимпиада для всех!". Авторы девиза, правда, имели в виду не участие русских и белорусов, а немного другое — широчайшую представленность атлетов с разными половыми девиациями, но ведь всем это не объяснишь и приходится скрепя сердце не допускать полную отмену русского спорта.Опять же, чиновники МОК умеют считать деньги, а ряд состязаний последнего года, где русским духом и не пахло, показал грустную картину. Пустые трибуны и дефицит спонсорских денег — без русских неинтересно, идеологически правильными атлетами их не заменишь. Жажда наживы тоже могла способствовать гуманистическому порыву.Конечно, этой проблемы не возникало бы, когда бы страны западного мира находились в состоянии формальной войны с Россией. Ведь не было проблемы с допуском ни в 1916-м, ни в 1940-м, ни в 1944 году. Все было ясно: война и не до Игр.Но поскольку теперь все сложнее — там воюем, там не воюем, там рыбу заворачиваем, — то и чиновникам в Лозанне приходится приноровляться к этой глубокой диалектике.
https://rsport.ria.ru/20230125/mok-1847457280.html
https://rsport.ria.ru/20230128/viner-1848077113.html
https://rsport.ria.ru/20230128/mok-1848063260.html
https://rsport.ria.ru/20230128/kitay-1848097352.html
https://rsport.ria.ru/20230125/mok-1847450546.html
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Максим Соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Максим Соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg
авторы, спорт, олимпийские игры, россия, белоруссия, украина, томас бах, анн идальго, линн сван, международный олимпийский комитет (мок), нок
Авторы, Спорт, Олимпийские игры, Россия, Белоруссия, Украина, Томас Бах, Анн Идальго, Линн Сван, Международный олимпийский комитет (МОК), НОК
Исполком МОК собрался на заседание, где сообщил, как можно будет сделать скидку атлетам России и Белоруссии, которые сейчас вообще de facto исключены из олимпийского движения. Известный своим гуманизмом глава МОК Томас Бах предложил облегчить участь спортсменов Великия и Белыя Руси.
Конечно, возврата к прошлому — то есть к временам спортивного равноправия — не будет. Тут даже гуманист Бах бессилен. В отличие из спортсменов, допустим, из Албании
или Буркина-Фасо
, которые могут использовать свой национальный флаг, а также, если получится завоевать медаль, то и гимн, русские и белорусы права на гимн и флаг иметь не будут — это, похоже, навсегда.
Но зато они обретут право на участие в соревнованиях. Право, которое международные спортивные чиновники у них отобрали после 24 февраля 2022 года. Теперь русских и белорусов снова могут допустить к состязаниям.
Правда, не всех. Запрет останется в силе для тех, "кто выступает против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая СВО на Украине". А также не прошел дополнительной, особо строгой индивидуальной антидопинговой проверки.
Да и для отобранных таким тщательным образом пропуск на состязания не будет постоянным: "В случае несоблюдения каким-либо спортсменом критериев допуска или несоответствия условий для участия в стартах международные федерации или организаторы спортивных мероприятий должны немедленно снять его с соревнований, отстранить от дальнейших выступлений и сообщить об этом инциденте в МОК для принятия дальнейших мер и санкций".
Иначе говоря, если взгляды итальянского или аргентинского спортсмена на СВО чиновникам неинтересны, то взгляды на этот вопрос атлетов из РБ и РФ интересны весьма. Полное национальное равноправие.
Не будем даже спрашивать, при чем здесь белорусы, чья родина сохраняет формальный нейтралитет в конфликте. Если имеется в виду, что руководство РБ скорее сочувствует России, нежели Украине
, так ведь многие так сочувствуют. Тогда уж надо шерстить полмира.
Но сама формула "активно поддерживает СВО на Украине" — к кому она вообще может быть применена? Не то чтобы таких спортсменов совсем нет. Есть, например, шахматист С. А. Карякин (хотя он и не принадлежит к епархии Баха). Но сколько таких действующих спортсменов? Допустим, бегунов, прыгунов, пловцов, штангистов, отметившихся безусловной и публичной поддержкой русского оружия. Сами россияне вряд ли ответят на такой вопрос, а уж члены исполкома МОК тем более, будучи спрошенными, начнут безнадежно плыть. А если таких "милитаристов" на тысячу один, так стоит ли огород городить?
Правда, это в том случае, если понимать условие допуска буквально. А ведь можно и диалектически. Например, отказался дать расписку о том, что он против СВО, значит, активно СВО поддерживает — со всеми вытекающими. Прибалтийские флагманы демократии уже пробовали так анкетировать граждан РФ на границе — отчего бы и лозаннским чиновникам не последовать их примеру?
Если соискатель готов последовать совету дядьки Савельича "Плюнь и поцелуй злодею ручку", то с должной осторожностью его еще можно допустить на состязания, пускай бегает и прыгает с чистыми. Если же не желает поцеловать, пусть не обессудит. Спорт не для всех.
Не всякому русскому понравится такой порядок, но вообще-то здесь могут быть разные точки зрения. Английская министерка цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Мишель Донелан сочла либерализм МОК неуместным и "будет в срочном порядке работать со странами-единомышленниками, чтобы обеспечить солидарность по этому вопросу". В смысле "Не пущать". А глава НОК
Украины Гутцайт прямо пригрозил Баху тем, что не исключает в таком случае бойкота Игр-2024. С Гутцайтом солидарна и доселе неизвестная шведская лыжница Линн Сван
, также пообещавшая бойкотировать соревнования в случае допуска российских спортсменов: "Я за то, чтобы не открывать дверь. Это бесит. Я надеюсь, что у меня есть стержень, чтобы быть готовой к бойкоту".
Отечественные спортивные чиновники, напротив, даже выражают сдержанный оптимизм, дескать, лед тронулся: "Это попытка исправить ошибку, которая уже вылилась для российского и белорусского спорта в безосновательные рестрикции на протяжении почти года и нанесла большой ущерб всему международному спорту. Голос здравого смысла был услышан".
Гуманизма там или здравого смысла, но мнение ряда практических организаторов выразила парижская градоначальница Анн Идальго
: "Спортсменов нельзя лишать соревнований. Но я выступаю, как и большая часть спортивного движения, за то, чтобы на Олимпийских играх не было делегации под флагом России".
Дело в том, что в 2024 году в Париже
состоятся Олимпийские игры, да еще и юбилейные — сто лет после Игр 1924-го. Идальго и, что важнее, Макрон очень рассчитывали, что Игры пройдут с успехом и столица Франции
, как встарь, будет (хотя бы на время) столицей мира. Тем более что девиз помпезных Игр-2024 — "Олимпиада для всех!". Авторы девиза, правда, имели в виду не участие русских и белорусов, а немного другое — широчайшую представленность атлетов с разными половыми девиациями, но ведь всем это не объяснишь и приходится скрепя сердце не допускать полную отмену русского спорта.
Опять же, чиновники МОК умеют считать деньги, а ряд состязаний последнего года, где русским духом и не пахло, показал грустную картину. Пустые трибуны и дефицит спонсорских денег — без русских неинтересно, идеологически правильными атлетами их не заменишь. Жажда наживы тоже могла способствовать гуманистическому порыву.
Конечно, этой проблемы не возникало бы, когда бы страны западного мира находились в состоянии формальной войны с Россией. Ведь не было проблемы с допуском ни в 1916-м, ни в 1940-м, ни в 1944 году. Все было ясно: война и не до Игр.
Но поскольку теперь все сложнее — там воюем, там не воюем, там рыбу заворачиваем, — то и чиновникам в Лозанне
приходится приноровляться к этой глубокой диалектике.