Спецоперация, 29 января: МИД обвинил Запад в двойных стандартах
МИД России на фоне обстрелов больниц обвинил Запад в двойных стандартах
© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Молчание Запада по поводу обстрела киевскими силовиками больниц в Новоайдаре и Новой Каховки является примером двойных стандартов и еще одним доказательством вовлеченности Запада в конфликт, заявил МИД РФ в воскресенье.
Ход спецоперации
Минобороны РФ сообщило, что на Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, потери противника составили до 90 военнослужащих.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжили наступательные действия, нанесли поражение противнику в районах Угледара, Пречистовки, Шевченко и Дорожнянки Запорожской области.
На Краснолиманском направлении потери противника составили до 110 военнослужащих, уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки производства США Paladin, сообщило Минобороны РФ.
Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что подразделения группы "Вагнер" взяли под контроль село Благодатное в ДНР.
Пригожин сообщил также, что в Артемовске обнаружены тела, предположительно, наемников с отрезанными кистями, брошенные украинскими военными при отступлении.
Поставки Западом оружия Киеву
Глава украинского минобороны Алексей Резников признал, что военная ситуация для Киева на востоке "сложная", а обещанные Западом танки будут готовы к применению лишь "к марту".
Британские военные опасаются, что танки Challenger 2 попадут в руки россиян, это было бы "кошмаром", пишет газета Sun.
28 января, 08:00Запад никогда не отказывался от планов уничтожения России
Украинские экипажи прибыли в Британию для обучения на танках Challenger 2, сообщило минобороны королевства.
МИД России обвинил Запад в двойных стандартах
МИД РФ прокомментировал обстрелы украинскими военными больниц в Новоайдаре и Новой Каховке, которые имели место накануне: отсутствие реакции со стороны Запада подтверждает его прямую вовлеченность в конфликт. Запад носится с идеями незаконного "трибунала" против России, но не говорит о необходимости суда над Киевом за его преступления, за этим видна попытка отвлечь внимание от собственной ответственности за их свершение, заявили в МИД РФ.
Новые обстрелы со стороны Киева
Украинские войска нанесли удар из HIMARS по автомобильному мосту через реку Молочную в Мелитопольском районе, по предварительным данным, 4 человека погибли, 5 получили ранения, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
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