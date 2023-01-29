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Спецоперация, 29 января: МИД обвинил Запад в двойных стандартах - РИА Новости, 29.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/spetsoperatsiya-1848274009.html
Спецоперация, 29 января: МИД обвинил Запад в двойных стандартах
Спецоперация, 29 января: МИД обвинил Запад в двойных стандартах - РИА Новости, 29.01.2023
Спецоперация, 29 января: МИД обвинил Запад в двойных стандартах
Молчание Запада по поводу обстрела киевскими силовиками больниц в Новоайдаре и Новой Каховки является примером двойных стандартов и еще одним доказательством... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T22:09
2023-01-29T22:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
новоайдар
евгений пригожин
алексей резников
евгений балицкий
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Молчание Запада по поводу обстрела киевскими силовиками больниц в Новоайдаре и Новой Каховки является примером двойных стандартов и еще одним доказательством вовлеченности Запада в конфликт, заявил МИД РФ в воскресенье. Ход спецоперацииМинобороны РФ сообщило, что на Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, потери противника составили до 90 военнослужащих. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжили наступательные действия, нанесли поражение противнику в районах Угледара, Пречистовки, Шевченко и Дорожнянки Запорожской области. На Краснолиманском направлении потери противника составили до 110 военнослужащих, уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки производства США Paladin, сообщило Минобороны РФ. Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что подразделения группы "Вагнер" взяли под контроль село Благодатное в ДНР. Пригожин сообщил также, что в Артемовске обнаружены тела, предположительно, наемников с отрезанными кистями, брошенные украинскими военными при отступлении. Поставки Западом оружия КиевуГлава украинского минобороны Алексей Резников признал, что военная ситуация для Киева на востоке "сложная", а обещанные Западом танки будут готовы к применению лишь "к марту". Британские военные опасаются, что танки Challenger 2 попадут в руки россиян, это было бы "кошмаром", пишет газета Sun. Украинские экипажи прибыли в Британию для обучения на танках Challenger 2, сообщило минобороны королевства. Группа представителей Пентагона ведет тайную кампанию внутри ведомства с целью склонить руководство к поставкам Украине истребителей F-16, пишет Politico. МИД России обвинил Запад в двойных стандартахМИД РФ прокомментировал обстрелы украинскими военными больниц в Новоайдаре и Новой Каховке, которые имели место накануне: отсутствие реакции со стороны Запада подтверждает его прямую вовлеченность в конфликт. Запад носится с идеями незаконного "трибунала" против России, но не говорит о необходимости суда над Киевом за его преступления, за этим видна попытка отвлечь внимание от собственной ответственности за их свершение, заявили в МИД РФ. Новые обстрелы со стороны КиеваУкраинские войска нанесли удар из HIMARS по автомобильному мосту через реку Молочную в Мелитопольском районе, по предварительным данным, 4 человека погибли, 5 получили ранения, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
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в мире, россия, киев, новоайдар, евгений пригожин, алексей резников, евгений балицкий, министерство обороны сша, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Новоайдар, Евгений Пригожин, Алексей Резников, Евгений Балицкий, Министерство обороны США, F-16
22:09 29.01.2023
 
Спецоперация, 29 января: МИД обвинил Запад в двойных стандартах

МИД России на фоне обстрелов больниц обвинил Запад в двойных стандартах

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО
Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Молчание Запада по поводу обстрела киевскими силовиками больниц в Новоайдаре и Новой Каховки является примером двойных стандартов и еще одним доказательством вовлеченности Запада в конфликт, заявил МИД РФ в воскресенье.

Ход спецоперации

Минобороны РФ сообщило, что на Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, потери противника составили до 90 военнослужащих.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:03Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.01.2023
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжили наступательные действия, нанесли поражение противнику в районах Угледара, Пречистовки, Шевченко и Дорожнянки Запорожской области.
На Краснолиманском направлении потери противника составили до 110 военнослужащих, уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки производства США Paladin, сообщило Минобороны РФ.
Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что подразделения группы "Вагнер" взяли под контроль село Благодатное в ДНР.
Пригожин сообщил также, что в Артемовске обнаружены тела, предположительно, наемников с отрезанными кистями, брошенные украинскими военными при отступлении.
Украинские военные на окраине Артемовска - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 20:41Специальная военная операция на Украине
Украинские военные контролируют только одну дорогу в Артемовск, пишут СМИ

Поставки Западом оружия Киеву

Глава украинского минобороны Алексей Резников признал, что военная ситуация для Киева на востоке "сложная", а обещанные Западом танки будут готовы к применению лишь "к марту".
Британские военные опасаются, что танки Challenger 2 попадут в руки россиян, это было бы "кошмаром", пишет газета Sun.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 08:00
Запад никогда не отказывался от планов уничтожения России
Украинские экипажи прибыли в Британию для обучения на танках Challenger 2, сообщило минобороны королевства.
Группа представителей Пентагона ведет тайную кампанию внутри ведомства с целью склонить руководство к поставкам Украине истребителей F-16, пишет Politico.

МИД России обвинил Запад в двойных стандартах

МИД РФ прокомментировал обстрелы украинскими военными больниц в Новоайдаре и Новой Каховке, которые имели место накануне: отсутствие реакции со стороны Запада подтверждает его прямую вовлеченность в конфликт. Запад носится с идеями незаконного "трибунала" против России, но не говорит о необходимости суда над Киевом за его преступления, за этим видна попытка отвлечь внимание от собственной ответственности за их свершение, заявили в МИД РФ.
Сотрудники экстренных служб разбирают завалы у здания районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 21:25Специальная военная операция на Украине
Сирийский активист заявил о нарушении Устава ООН украинскими войсками

Новые обстрелы со стороны Киева

Украинские войска нанесли удар из HIMARS по автомобильному мосту через реку Молочную в Мелитопольском районе, по предварительным данным, 4 человека погибли, 5 получили ранения, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Женщина в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря 2022, 08:00
Киев заплатит за преступления против человечности
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевНовоайдарЕвгений ПригожинАлексей РезниковЕвгений БалицкийМинистерство обороны СШАF-16
 
 
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