https://ria.ru/20230129/spetsoperatsiya-1848274009.html

Спецоперация, 29 января: МИД обвинил Запад в двойных стандартах

Спецоперация, 29 января: МИД обвинил Запад в двойных стандартах - РИА Новости, 29.01.2023

Спецоперация, 29 января: МИД обвинил Запад в двойных стандартах

Молчание Запада по поводу обстрела киевскими силовиками больниц в Новоайдаре и Новой Каховки является примером двойных стандартов и еще одним доказательством... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T22:09

2023-01-29T22:09

2023-01-29T22:09

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

новоайдар

евгений пригожин

алексей резников

евгений балицкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176777_0:111:3443:2048_1920x0_80_0_0_0acf7c4f71e0f1f7f63252ff02b330b9.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Молчание Запада по поводу обстрела киевскими силовиками больниц в Новоайдаре и Новой Каховки является примером двойных стандартов и еще одним доказательством вовлеченности Запада в конфликт, заявил МИД РФ в воскресенье. Ход спецоперацииМинобороны РФ сообщило, что на Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, потери противника составили до 90 военнослужащих. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжили наступательные действия, нанесли поражение противнику в районах Угледара, Пречистовки, Шевченко и Дорожнянки Запорожской области. На Краснолиманском направлении потери противника составили до 110 военнослужащих, уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки производства США Paladin, сообщило Минобороны РФ. Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что подразделения группы "Вагнер" взяли под контроль село Благодатное в ДНР. Пригожин сообщил также, что в Артемовске обнаружены тела, предположительно, наемников с отрезанными кистями, брошенные украинскими военными при отступлении. Поставки Западом оружия КиевуГлава украинского минобороны Алексей Резников признал, что военная ситуация для Киева на востоке "сложная", а обещанные Западом танки будут готовы к применению лишь "к марту". Британские военные опасаются, что танки Challenger 2 попадут в руки россиян, это было бы "кошмаром", пишет газета Sun. Украинские экипажи прибыли в Британию для обучения на танках Challenger 2, сообщило минобороны королевства. Группа представителей Пентагона ведет тайную кампанию внутри ведомства с целью склонить руководство к поставкам Украине истребителей F-16, пишет Politico. МИД России обвинил Запад в двойных стандартахМИД РФ прокомментировал обстрелы украинскими военными больниц в Новоайдаре и Новой Каховке, которые имели место накануне: отсутствие реакции со стороны Запада подтверждает его прямую вовлеченность в конфликт. Запад носится с идеями незаконного "трибунала" против России, но не говорит о необходимости суда над Киевом за его преступления, за этим видна попытка отвлечь внимание от собственной ответственности за их свершение, заявили в МИД РФ. Новые обстрелы со стороны КиеваУкраинские войска нанесли удар из HIMARS по автомобильному мосту через реку Молочную в Мелитопольском районе, по предварительным данным, 4 человека погибли, 5 получили ранения, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

https://ria.ru/20230129/spetsoperatsiya-1847541082.html

https://ria.ru/20230129/doroga-1848265224.html

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

https://ria.ru/20230129/udar-1848269563.html

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

россия

киев

новоайдар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, новоайдар, евгений пригожин, алексей резников, евгений балицкий, министерство обороны сша, f-16