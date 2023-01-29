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ВС России на Херсонском направлении уничтожили две американских РЛС

ВС России на Херсонском направлении уничтожили две американских РЛС - РИА Новости, 29.01.2023

ВС России на Херсонском направлении уничтожили две американских РЛС

Российские войска на Херсонском направлении за сутки уничтожили две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T14:40

2023-01-29T14:40

2023-01-29T14:40

специальная военная операция на украине

безопасность

херсон

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении за сутки уничтожили две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."На Херсонском направлении в районе города Херсон и населенного пункта Новоалександровка Херсонской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

херсон

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)