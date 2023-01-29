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ВС России на Херсонском направлении уничтожили две американских РЛС
ВС России на Херсонском направлении уничтожили две американских РЛС - РИА Новости, 29.01.2023
ВС России на Херсонском направлении уничтожили две американских РЛС
Российские войска на Херсонском направлении за сутки уничтожили две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T14:40
2023-01-29T14:40
2023-01-29T14:40
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении за сутки уничтожили две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."На Херсонском направлении в районе города Херсон и населенного пункта Новоалександровка Херсонской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВС России на Херсонском направлении уничтожили две американских РЛС
ВС России на Херсонском направлении уничтожили две американских РЛС и склад боеприпасов