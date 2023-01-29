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ВС России на Херсонском направлении уничтожили две американских РЛС - РИА Новости, 29.01.2023
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ВС России на Херсонском направлении уничтожили две американских РЛС
ВС России на Херсонском направлении уничтожили две американских РЛС - РИА Новости, 29.01.2023
ВС России на Херсонском направлении уничтожили две американских РЛС
Российские войска на Херсонском направлении за сутки уничтожили две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T14:40
2023-01-29T14:40
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении за сутки уничтожили две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."На Херсонском направлении в районе города Херсон и населенного пункта Новоалександровка Херсонской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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безопасность, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:40 29.01.2023
 
ВС России на Херсонском направлении уничтожили две американских РЛС

ВС России на Херсонском направлении уничтожили две американских РЛС и склад боеприпасов

© РИА НовостиВоеннослужащие в Херсонской области
Военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости
Военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении за сутки уничтожили две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"На Херсонском направлении в районе города Херсон и населенного пункта Новоалександровка Херсонской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 января, 17:16Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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