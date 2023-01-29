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Российские войска за сутки поразили живую силу противника в 143-х районах - РИА Новости, 29.01.2023
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https://ria.ru/20230129/spetsoperatsiya-1848220168.html
Российские войска за сутки поразили живую силу противника в 143-х районах
Российские войска за сутки поразили живую силу противника в 143-х районах - РИА Новости, 29.01.2023
Российские войска за сутки поразили живую силу противника в 143-х районах
Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 143-х районах, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T14:39
2023-01-29T15:17
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 143-х районах, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 103-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 143-х районах", - говорится в сводке министерства.
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Конашенков о наступлении ВС РФ на Донецком направлении и потерях ВСУ
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
14:39 29.01.2023 (обновлено: 15:17 29.01.2023)
 
Российские войска за сутки поразили живую силу противника в 143-х районах

Минобороны: российские войска за сутки поразили живую силу противника в 143-х районах

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 143-х районах, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 103-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 143-х районах", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 января, 17:16Инфографика
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