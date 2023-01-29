https://ria.ru/20230129/spetsoperatsiya-1848220168.html

Российские войска за сутки поразили живую силу противника в 143-х районах

Российские войска за сутки поразили живую силу противника в 143-х районах - РИА Новости, 29.01.2023

Российские войска за сутки поразили живую силу противника в 143-х районах

Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 143-х районах, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T14:39

2023-01-29T14:39

2023-01-29T15:17

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 143-х районах, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 103-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 143-х районах", - говорится в сводке министерства.

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Конашенков о наступлении ВС РФ на Донецком направлении и потерях ВСУ Конашенков о наступлении ВС РФ на Донецком направлении и потерях ВСУ 2023-01-29T14:39 true PT4M39S

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россия, вооруженные силы украины