https://ria.ru/20230129/spetsoperatsiya-1848220168.html
Российские войска за сутки поразили живую силу противника в 143-х районах
Российские войска за сутки поразили живую силу противника в 143-х районах - РИА Новости, 29.01.2023
Российские войска за сутки поразили живую силу противника в 143-х районах
Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 143-х районах, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T14:39
2023-01-29T14:39
2023-01-29T15:17
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848224701_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8297577c04181f66de0aece6a41ced0f.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 143-х районах, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 103-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 143-х районах", - говорится в сводке министерства.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848224701_238:0:1678:1080_1920x0_80_0_0_a8e1ba2a397b0cffa768943f2c307e86.jpg
Конашенков о наступлении ВС РФ на Донецком направлении и потерях ВСУ
Конашенков о наступлении ВС РФ на Донецком направлении и потерях ВСУ
2023-01-29T14:39
true
PT4M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
14:39 29.01.2023 (обновлено: 15:17 29.01.2023)
Российские войска за сутки поразили живую силу противника в 143-х районах
Минобороны: российские войска за сутки поразили живую силу противника в 143-х районах