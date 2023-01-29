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Депутат Госдумы заявил о разрушении концепции однополярного мира - РИА Новости, 29.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/spetsoperatsiya-1848193361.html
Депутат Госдумы заявил о разрушении концепции однополярного мира
Депутат Госдумы заявил о разрушении концепции однополярного мира - РИА Новости, 29.01.2023
Депутат Госдумы заявил о разрушении концепции однополярного мира
Заявление о готовности НАТО к конфронтации с РФ подтверждает разрушение концепции однополярного мира, членам альянса нужно переслушать слова президента РФ... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T11:30
2023-01-29T11:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
адальби шхагошев
роб бауэр
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Заявление о готовности НАТО к конфронтации с РФ подтверждает разрушение концепции однополярного мира, членам альянса нужно переслушать слова президента РФ Владимира Путина о задачах спецоперации, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией. "По прошествии времени им обязательно надо переслушать Путина о задачах СВО", - заявил Шхагошев, комментируя заявление Бауэра. При этом российский парламентарий считает, что слова председателя военного комитета фактически подтверждают, что в НАТО признают крах однополярного мира, "а вследствие и концепции глобальной безопасности". "Это практически первое такое признание, потому что Баэур сам говорит о потере военного преимущества альянса перед Россией", - добавил Шхагошев. По словам депутата, после такого высказывания ЕС точно должен осознать, что "он используется США для ослабления России". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230129/konfrontatsiya-1848154224.html
https://ria.ru/20230127/ukraintsy-1848006860.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, адальби шхагошев, роб бауэр, нато, госдума рф, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Адальби Шхагошев, Роб Бауэр, НАТО, Госдума РФ, Евросоюз
11:30 29.01.2023
 
Депутат Госдумы заявил о разрушении концепции однополярного мира

Депутат ГД Шхагошев призвал членов НАТО переслушать слова Путина о целях спецоперации

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Заявление о готовности НАТО к конфронтации с РФ подтверждает разрушение концепции однополярного мира, членам альянса нужно переслушать слова президента РФ Владимира Путина о задачах спецоперации, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией.
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В НАТО заявили о готовности к конфронтации с Россией
"По прошествии времени им обязательно надо переслушать Путина о задачах СВО", - заявил Шхагошев, комментируя заявление Бауэра.
При этом российский парламентарий считает, что слова председателя военного комитета фактически подтверждают, что в НАТО признают крах однополярного мира, "а вследствие и концепции глобальной безопасности".
"Это практически первое такое признание, потому что Баэур сам говорит о потере военного преимущества альянса перед Россией", - добавил Шхагошев.
По словам депутата, после такого высказывания ЕС точно должен осознать, что "он используется США для ослабления России".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинАдальби ШхагошевРоб БауэрНАТОГосдума РФЕвросоюз
 
 
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