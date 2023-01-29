https://ria.ru/20230129/spetsoperatsiya-1848193361.html
Депутат Госдумы заявил о разрушении концепции однополярного мира
Депутат Госдумы заявил о разрушении концепции однополярного мира - РИА Новости, 29.01.2023
Депутат Госдумы заявил о разрушении концепции однополярного мира
Заявление о готовности НАТО к конфронтации с РФ подтверждает разрушение концепции однополярного мира, членам альянса нужно переслушать слова президента РФ... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T11:30
2023-01-29T11:30
2023-01-29T11:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
адальби шхагошев
роб бауэр
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Заявление о готовности НАТО к конфронтации с РФ подтверждает разрушение концепции однополярного мира, членам альянса нужно переслушать слова президента РФ Владимира Путина о задачах спецоперации, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией. "По прошествии времени им обязательно надо переслушать Путина о задачах СВО", - заявил Шхагошев, комментируя заявление Бауэра. При этом российский парламентарий считает, что слова председателя военного комитета фактически подтверждают, что в НАТО признают крах однополярного мира, "а вследствие и концепции глобальной безопасности". "Это практически первое такое признание, потому что Баэур сам говорит о потере военного преимущества альянса перед Россией", - добавил Шхагошев. По словам депутата, после такого высказывания ЕС точно должен осознать, что "он используется США для ослабления России". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230129/konfrontatsiya-1848154224.html
https://ria.ru/20230127/ukraintsy-1848006860.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Депутат Госдумы заявил о разрушении концепции однополярного мира
Депутат ГД Шхагошев призвал членов НАТО переслушать слова Путина о целях спецоперации