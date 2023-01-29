https://ria.ru/20230129/sovfed-1848198989.html
В Совфеде напомнили НАТО о ядерном статусе России
В Совфеде напомнили НАТО о ядерном статусе России - РИА Новости, 29.01.2023
В Совфеде напомнили НАТО о ядерном статусе России
Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов напомнил натовским чиновникам, что, говоря о готовности к прямому противостоянию с... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T12:08
2023-01-29T12:08
2023-01-29T12:08
россия
украина
андрей климов
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов напомнил натовским чиновникам, что, говоря о готовности к прямому противостоянию с Россией, они заявляют о возможной конфронтации с ракетно-ядерной сверхдержавой. Ранее председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО готова к прямой конфронтации с Россией. Он отметил, что после начала специальной военной операции на Украине альянс решил укрепить восточный фланг НАТО. По словам Бауэра, это важный сигнал русским – "мы готовы, если у них возникнет идея прийти к НАТО". "Тем временем, американский адмирал Бауэр, председатель натовского Военного комитета только что заявил: НАТО готово к прямой конфронтации с Россией - ракетно-ядерной сверхдержавой!" - написал российский политик в своем телеграм-канале. "Воистину, мир Запада становится еще безумнее", - заключил Климов.
https://ria.ru/20230129/germaniya-1848190656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, андрей климов, нато, совет федерации рф, роб бауэр, в мире
Россия, Украина, Андрей Климов, НАТО, Совет Федерации РФ, Роб Бауэр, В мире
В Совфеде напомнили НАТО о ядерном статусе России
Сенатор Климов отметил, что НАТО заявляет о возможной конфронтации с ядерной державой