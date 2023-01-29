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Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области - РИА Новости, 29.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/sklad-1848245384.html
Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области
Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области - РИА Новости, 29.01.2023
Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области
Артиллеристы 6-й армии Западного военного округа уничтожили в Харьковской области украинский склад боеприпасов, свидетельствуют кадры объективного контроля,... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T17:27
2023-01-29T19:26
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы рф
гвоздика (гаубица)
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ЛУГАНСК, 29 янв — РИА Новости. Артиллеристы 6-й армии Западного военного округа уничтожили в Харьковской области украинский склад боеприпасов, свидетельствуют кадры объективного контроля, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости. На записи, сделанной с беспилотника, видно, как расчет самоходной артустановки 2С1 "Гвоздика" калибра 122 миллиметра наносит удар по военному складу. Корректировка огня велась с дрона.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230129/boepripasy-1848218971.html
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"Гвоздикой" по складу с боеприпасами: артиллеристы атаковали цели под Харьковом
"Гвоздикой" по складу с боеприпасами: артиллеристы атаковали цели под Харьковом
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в мире, харьковская область, вооруженные силы рф, гвоздика (гаубица)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Гвоздика (гаубица)
17:27 29.01.2023 (обновлено: 19:26 29.01.2023)
 
Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области

Российские артиллеристы ЗВО уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 янв — РИА Новости. Артиллеристы 6-й армии Западного военного округа уничтожили в Харьковской области украинский склад боеприпасов, свидетельствуют кадры объективного контроля, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.
На записи, сделанной с беспилотника, видно, как расчет самоходной артустановки 2С1 "Гвоздика" калибра 122 миллиметра наносит удар по военному складу. Корректировка огня велась с дрона.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы РФГвоздика (гаубица)
 
 
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