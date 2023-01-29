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Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Чернобаевке

Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Чернобаевке - РИА Новости, 29.01.2023

Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Чернобаевке

Российские артиллеристы уничтожили в селе Чернобаевка в Херсонской области украинский склад боеприпасов, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T10:10

2023-01-29T10:10

2023-01-29T11:33

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 29 янв — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в селе Чернобаевка в Херсонской области украинский склад боеприпасов, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, восемь украинских военнослужащих были убиты, четверо — ранены, уничтожены три автомобиля.Кроме того, добавил источник, в районе поселка Надднепрянское в Херсоне удалось поразить американскую РЛС контрбатарейной борьбы ANTPQ 36. Там потери ВСУ составили три человека убитыми и два — ранеными.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

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