Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Чернобаевке - РИА Новости, 29.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/sklad-1848185103.html
Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Чернобаевке
Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Чернобаевке - РИА Новости, 29.01.2023
Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Чернобаевке
Российские артиллеристы уничтожили в селе Чернобаевка в Херсонской области украинский склад боеприпасов, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T10:10
2023-01-29T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
херсон
безопасность
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841579801_0:275:3072:2002_1920x0_80_0_0_7c726a71da8cf1a4b314d210269e25d9.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 29 янв — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в селе Чернобаевка в Херсонской области украинский склад боеприпасов, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, восемь украинских военнослужащих были убиты, четверо — ранены, уничтожены три автомобиля.Кроме того, добавил источник, в районе поселка Надднепрянское в Херсоне удалось поразить американскую РЛС контрбатарейной борьбы ANTPQ 36. Там потери ВСУ составили три человека убитыми и два — ранеными.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html
херсонская область
херсон
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841579801_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_bb54a5eeb120e65dfdea4ad8c8d7e93c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, херсон, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Херсон, Безопасность, Украина
10:10 29.01.2023 (обновлено: 11:33 29.01.2023)
 
Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Чернобаевке

Источник: артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Чернобаевке и РЛС в Херсоне

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота САУ 2СЗ "Акация" в зоне СВО
Работа САУ 2СЗ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа САУ 2СЗ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 29 янв — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в селе Чернобаевка в Херсонской области украинский склад боеприпасов, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Чернобаевка уничтожен склад с боеприпасами одного из подразделений ВСУ", — сказал он.
По словам собеседника агентства, восемь украинских военнослужащих были убиты, четверо — ранены, уничтожены три автомобиля.
Кроме того, добавил источник, в районе поселка Надднепрянское в Херсоне удалось поразить американскую РЛС контрбатарейной борьбы ANTPQ 36. Там потери ВСУ составили три человека убитыми и два — ранеными.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 08:00
Запад никогда не отказывался от планов уничтожения России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВооруженные силы УкраиныХерсонБезопасностьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала