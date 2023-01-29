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На Мадагаскаре из-за шторма Ченесо погибли 25 человек - РИА Новости, 29.01.2023
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На Мадагаскаре из-за шторма Ченесо погибли 25 человек
На Мадагаскаре из-за шторма Ченесо погибли 25 человек - РИА Новости, 29.01.2023
На Мадагаскаре из-за шторма Ченесо погибли 25 человек
Число погибших в результате шторма Ченесо на Мадагаскаре достигло 25, 21 человек пропал без вести, еще почти 38 тысяч человек покинули свои дома, передает... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T16:29
2023-01-29T16:51
в мире
мадагаскар
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Число погибших в результате шторма Ченесо на Мадагаскаре достигло 25, 21 человек пропал без вести, еще почти 38 тысяч человек покинули свои дома, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальные данные. "Согласно обновленной информации от бюро по управлению рисками Мадагаскара, сейчас известно, что 25 человек погибли, а еще 21 человек пропал без вести. Был затронут по меньшей мере 83 181 человек, при этом почти 38 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома", - передает агентство в воскресенье. В пятницу бюро по управлению рисками и катастрофами страны сообщало, что по меньшей мере 16 человек погибли и еще 17 пропали без вести за неделю в результате ливней и обрушившегося на Мадагаскар тропического шторма Ченесо.
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в мире, мадагаскар
В мире, Мадагаскар
16:29 29.01.2023 (обновлено: 16:51 29.01.2023)
 
На Мадагаскаре из-за шторма Ченесо погибли 25 человек

На Мадагаскаре из-за шторма Ченесо погибли 25 человек , 21 пропал без вести

© AP Photo / Alexander JoeПоследствия шторма Ченесо на Мадагаскаре
Последствия шторма Ченесо на Мадагаскаре - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Alexander Joe
Последствия шторма Ченесо на Мадагаскаре
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Число погибших в результате шторма Ченесо на Мадагаскаре достигло 25, 21 человек пропал без вести, еще почти 38 тысяч человек покинули свои дома, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальные данные.
"Согласно обновленной информации от бюро по управлению рисками Мадагаскара, сейчас известно, что 25 человек погибли, а еще 21 человек пропал без вести. Был затронут по меньшей мере 83 181 человек, при этом почти 38 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома", - передает агентство в воскресенье.
В пятницу бюро по управлению рисками и катастрофами страны сообщало, что по меньшей мере 16 человек погибли и еще 17 пропали без вести за неделю в результате ливней и обрушившегося на Мадагаскар тропического шторма Ченесо.
Наводнение в Калифорнии. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 15:03
В Калифорнии выросло число погибших из-за шторма и наводнений
 
В миреМадагаскар
 
 
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