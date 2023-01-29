https://ria.ru/20230129/shtorm-1848237700.html

На Мадагаскаре из-за шторма Ченесо погибли 25 человек

На Мадагаскаре из-за шторма Ченесо погибли 25 человек - РИА Новости, 29.01.2023

На Мадагаскаре из-за шторма Ченесо погибли 25 человек

Число погибших в результате шторма Ченесо на Мадагаскаре достигло 25, 21 человек пропал без вести, еще почти 38 тысяч человек покинули свои дома, передает... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T16:29

2023-01-29T16:29

2023-01-29T16:51

в мире

мадагаскар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848237341_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_52268e6fe4db08f14ede5cb0e62df0a2.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Число погибших в результате шторма Ченесо на Мадагаскаре достигло 25, 21 человек пропал без вести, еще почти 38 тысяч человек покинули свои дома, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальные данные. "Согласно обновленной информации от бюро по управлению рисками Мадагаскара, сейчас известно, что 25 человек погибли, а еще 21 человек пропал без вести. Был затронут по меньшей мере 83 181 человек, при этом почти 38 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома", - передает агентство в воскресенье. В пятницу бюро по управлению рисками и катастрофами страны сообщало, что по меньшей мере 16 человек погибли и еще 17 пропали без вести за неделю в результате ливней и обрушившегося на Мадагаскар тропического шторма Ченесо.

https://ria.ru/20230112/shtorm-1844408329.html

мадагаскар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мадагаскар