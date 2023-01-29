16:32 29.01.2023 (обновлено: 20:49 29.01.2023)
"Не наш конфликт". Немцы поддержали неожиданное заявление Шольца о Путине
Читатели портала BR24 поддержали желание канцлера Шольца продолжать переговоры с Путиным
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Читатели баварского новостного портала BR24 поддержали заявление канцлера Германии Олафа Шольца о желании продолжать телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
При этом многие отметили, что стремления вести диалог недостаточно, а Берлину и вовсе не стоило ввязываться в ситуацию на Украине.
"Вы видите, что без переговоров не обойтись. Это не наш конфликт", — написал в комментариях к новости пользователь ImmerDemokratisch.
"Украина ведет коварную игру по втягиванию НАТО в прокси-войну с Россией. Германию не должно волновать, что делают другие страны", — добавил другой.
"Остальные лишь думают, как разбогатеть", — отметил читатель под ником FXR.
"Соглашусь с канцлером. Мы все еще должны беседовать, а не просто торопиться воевать. К сожалению, в Германии дефицит квалифицированных политиков, понимающих это", — поделился мнением angharad.
"Абсолютно правильно, переговоры должны продолжаться. Даже если Москва все еще непреклонна. Мы не ведем войну против России!" — утверждает jetztredi.
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Как заявил Шольц в интервью Tagesspiegel, последний раз он общался с Путиным в начале декабря и намерен продолжать контакты и дальше, "потому что необходимо разговаривать друг с другом". Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил на это, что беседы с Шольцем в графике президента пока нет, однако Путин был и остается открытым для контактов. При этом ранее Песков отмечал, что субстантивного диалога Москвы и Берлина не наблюдается, а поставки танков Киеву не сулят ничего хорошего в будущих отношениях двух стран.
Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от диалога. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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