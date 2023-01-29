https://ria.ru/20230129/sholts-1848238508.html

"Не наш конфликт". Немцы поддержали неожиданное заявление Шольца о Путине

"Не наш конфликт". Немцы поддержали неожиданное заявление Шольца о Путине - РИА Новости, 29.01.2023

"Не наш конфликт". Немцы поддержали неожиданное заявление Шольца о Путине

Читатели баварского новостного портала BR24 поддержали заявление канцлера Германии Олафа Шольца о желании продолжать телефонные переговоры с президентом России... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T16:32

2023-01-29T16:32

2023-01-29T20:49

в мире

россия

германия

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владимир путин

олаф шольц

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Читатели баварского новостного портала BR24 поддержали заявление канцлера Германии Олафа Шольца о желании продолжать телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.При этом многие отметили, что стремления вести диалог недостаточно, а Берлину и вовсе не стоило ввязываться в ситуацию на Украине."Вы видите, что без переговоров не обойтись. Это не наш конфликт", — написал в комментариях к новости пользователь ImmerDemokratisch."Украина ведет коварную игру по втягиванию НАТО в прокси-войну с Россией. Германию не должно волновать, что делают другие страны", — добавил другой."Соглашусь с канцлером. Мы все еще должны беседовать, а не просто торопиться воевать. К сожалению, в Германии дефицит квалифицированных политиков, понимающих это", — поделился мнением angharad."Абсолютно правильно, переговоры должны продолжаться. Даже если Москва все еще непреклонна. Мы не ведем войну против России!" — утверждает jetztredi.Как заявил Шольц в интервью Tagesspiegel, последний раз он общался с Путиным в начале декабря и намерен продолжать контакты и дальше, "потому что необходимо разговаривать друг с другом". Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил на это, что беседы с Шольцем в графике президента пока нет, однако Путин был и остается открытым для контактов. При этом ранее Песков отмечал, что субстантивного диалога Москвы и Берлина не наблюдается, а поставки танков Киеву не сулят ничего хорошего в будущих отношениях двух стран.Правительство Германии 25 января объявило о передаче ВСУ танков Leopard 2. На первом этапе это будет рота из 14 машин типа A6 из запасов бундесвера. В тот же день Белый дом пообещал отправить на Украину три десятка танков Abrams, уточнив, что этот процесс займет много месяцев.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от диалога. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230129/ukraina-1848229744.html

https://ria.ru/20230128/sholts-1848017063.html

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, германия, украина, владимир путин, олаф шольц, вооруженные силы украины, нато