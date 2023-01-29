Рейтинг@Mail.ru
Шольц назвал США гарантом безопасности в Европе - РИА Новости, 29.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/sholts-1848201210.html
Шольц назвал США гарантом безопасности в Европе
Шольц назвал США гарантом безопасности в Европе - РИА Новости, 29.01.2023
Шольц назвал США гарантом безопасности в Европе
Для безопасности Европы крайне важно координировать свои действия с Соединенными Штатами, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T12:21
2023-01-29T12:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
германия
нато
олаф шольц
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846907480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_884d3f75d16fcae4e56deacbe379909e.jpg
БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Для безопасности Европы крайне важно координировать свои действия с Соединенными Штатами, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Для меня важно, чтобы мы не действовали в одиночку на национальном уровне, а тесно координировали свои действия с нашими международными партнерами, в первую очередь с Соединенными Штатами. Для безопасности Европы крайне важно, чтобы мы тесно координировали свои действия с США", - сказал Шольц в интервью немецкой газете Tagesspiegel, комментируя длительность переговоров по теме поставок танков Leopard 2 Украине. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Евросоюз полностью подчинился диктату США. Правительство ФРГ ранее приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. В МИД РФ ранее заявили, что поставки танков Киеву выводят на новый уровень противостояние Запада с Россией. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html
https://ria.ru/20230128/postavki-1848067366.html
https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html
россия
украина
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846907480_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d7272c0a0f20de9fdf9e565cbe67d9f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, германия, нато, олаф шольц, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Германия, НАТО, Олаф Шольц, США
12:21 29.01.2023
 
Шольц назвал США гарантом безопасности в Европе

Канцлер Шольц: для безопасности Европы крайне важно координировать свои действия с США

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Для безопасности Европы крайне важно координировать свои действия с Соединенными Штатами, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Для меня важно, чтобы мы не действовали в одиночку на национальном уровне, а тесно координировали свои действия с нашими международными партнерами, в первую очередь с Соединенными Штатами. Для безопасности Европы крайне важно, чтобы мы тесно координировали свои действия с США", - сказал Шольц в интервью немецкой газете Tagesspiegel, комментируя длительность переговоров по теме поставок танков Leopard 2 Украине.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 08:00
Запад никогда не отказывался от планов уничтожения России
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Евросоюз полностью подчинился диктату США.

"Без Соединенных Штатов безопасность в Европе было бы трудно гарантировать".

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Олаф Шольц
Канцлер ФРГ
Правительство ФРГ ранее приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 11:02Специальная военная операция на Украине
В Госдуме рассказали, как Евросоюз попадет в зависимость от НАТО
В МИД РФ ранее заявили, что поставки танков Киеву выводят на новый уровень противостояние Запада с Россией.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 08:00
Европейские армии готовят к вторжению в Россию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГерманияНАТООлаф ШольцСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала