https://ria.ru/20230129/sholts-1848201210.html

Шольц назвал США гарантом безопасности в Европе

Шольц назвал США гарантом безопасности в Европе - РИА Новости, 29.01.2023

Шольц назвал США гарантом безопасности в Европе

Для безопасности Европы крайне важно координировать свои действия с Соединенными Штатами, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T12:21

2023-01-29T12:21

2023-01-29T12:21

специальная военная операция на украине

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олаф шольц

сша

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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Для безопасности Европы крайне важно координировать свои действия с Соединенными Штатами, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Для меня важно, чтобы мы не действовали в одиночку на национальном уровне, а тесно координировали свои действия с нашими международными партнерами, в первую очередь с Соединенными Штатами. Для безопасности Европы крайне важно, чтобы мы тесно координировали свои действия с США", - сказал Шольц в интервью немецкой газете Tagesspiegel, комментируя длительность переговоров по теме поставок танков Leopard 2 Украине. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Евросоюз полностью подчинился диктату США. Правительство ФРГ ранее приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. В МИД РФ ранее заявили, что поставки танков Киеву выводят на новый уровень противостояние Запада с Россией. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

https://ria.ru/20230128/postavki-1848067366.html

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, германия, нато, олаф шольц, сша