https://ria.ru/20230129/sholts-1848195788.html

Шольц заявил, что намерен продолжать созваниваться с Путиным

Шольц заявил, что намерен продолжать созваниваться с Путиным - РИА Новости, 29.01.2023

Шольц заявил, что намерен продолжать созваниваться с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен продолжать общение по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T11:45

2023-01-29T11:45

2023-01-29T11:45

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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен продолжать общение по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. "За последние 11 месяцев я снова и снова разговаривал с Путиным, как это делает президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон. Последний раз - в начале декабря. И я снова буду говорить с Путиным по телефону - потому что необходимо разговаривать друг с другом", - сказал Шольц в интервью немецкой газете Tagesspiegel. Субстантивного диалога РФ и Германии не наблюдается, поставки танков Киеву не сулят ничего хорошего для будущих отношений двух стран, заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Канцлер уточнил, что телефонные разговоры двух лидеров "не отличаются невежливым тоном". "Но наши взгляды, конечно, совершенно разные", - добавил Шольц. По его словам, "абсолютно неприемлемо" то, что происходит на Украине. Он уточнил, что в ходе телефонных переговоров политики касались и других тем. "Иногда речь шла и о конкретных вопросах обмена заключенными, экспорта зерна из Украины и Запорожской атомной электростанции", - добавил Шольц. "Но для меня важно, чтобы переговоры всегда возвращались к реальному вопросу: как миру выйти из этой ужасной ситуации? Предпосылка для этого очевидна: вывод российских войск", - отметил канцлер. В ходе переговоров президента РФ и канцлера ФРГ 2 декабря прошлого года российский лидер подробно разъяснил принципиальные российские подходы к проведению спецоперации, сообщал Кремль. Ранее Путин заявил, что полномасштабные боевые действия в Донбассе не прекращаются с 2014 года, и все действия России, в том числе спецоперация, нацелены на прекращение этой войны.

https://ria.ru/20230128/sholts-1848142347.html

https://ria.ru/20230128/tsel-1848096125.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, германия, украина, олаф шольц, владимир путин, дмитрий песков