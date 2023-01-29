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Шольц заявил, что намерен продолжать созваниваться с Путиным - РИА Новости, 29.01.2023
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Шольц заявил, что намерен продолжать созваниваться с Путиным
Шольц заявил, что намерен продолжать созваниваться с Путиным - РИА Новости, 29.01.2023
Шольц заявил, что намерен продолжать созваниваться с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен продолжать общение по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T11:45
2023-01-29T11:45
в мире
россия
германия
украина
олаф шольц
владимир путин
дмитрий песков
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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен продолжать общение по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. "За последние 11 месяцев я снова и снова разговаривал с Путиным, как это делает президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон. Последний раз - в начале декабря. И я снова буду говорить с Путиным по телефону - потому что необходимо разговаривать друг с другом", - сказал Шольц в интервью немецкой газете Tagesspiegel. Субстантивного диалога РФ и Германии не наблюдается, поставки танков Киеву не сулят ничего хорошего для будущих отношений двух стран, заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Канцлер уточнил, что телефонные разговоры двух лидеров "не отличаются невежливым тоном". "Но наши взгляды, конечно, совершенно разные", - добавил Шольц. По его словам, "абсолютно неприемлемо" то, что происходит на Украине. Он уточнил, что в ходе телефонных переговоров политики касались и других тем. "Иногда речь шла и о конкретных вопросах обмена заключенными, экспорта зерна из Украины и Запорожской атомной электростанции", - добавил Шольц. "Но для меня важно, чтобы переговоры всегда возвращались к реальному вопросу: как миру выйти из этой ужасной ситуации? Предпосылка для этого очевидна: вывод российских войск", - отметил канцлер. В ходе переговоров президента РФ и канцлера ФРГ 2 декабря прошлого года российский лидер подробно разъяснил принципиальные российские подходы к проведению спецоперации, сообщал Кремль. Ранее Путин заявил, что полномасштабные боевые действия в Донбассе не прекращаются с 2014 года, и все действия России, в том числе спецоперация, нацелены на прекращение этой войны.
https://ria.ru/20230128/sholts-1848142347.html
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в мире, россия, германия, украина, олаф шольц, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Германия, Украина, Олаф Шольц, Владимир Путин, Дмитрий Песков
11:45 29.01.2023
 
Шольц заявил, что намерен продолжать созваниваться с Путиным

Канцлер Германии Шольц заявил о намерении продолжать созваниваться с Путиным

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен продолжать общение по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.
"За последние 11 месяцев я снова и снова разговаривал с Путиным, как это делает президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон. Последний раз - в начале декабря. И я снова буду говорить с Путиным по телефону - потому что необходимо разговаривать друг с другом", - сказал Шольц в интервью немецкой газете Tagesspiegel.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 21:41
Шольц: Германия быстро стала независимой от газа, нефти и угля из России
Субстантивного диалога РФ и Германии не наблюдается, поставки танков Киеву не сулят ничего хорошего для будущих отношений двух стран, заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Канцлер уточнил, что телефонные разговоры двух лидеров "не отличаются невежливым тоном". "Но наши взгляды, конечно, совершенно разные", - добавил Шольц.
По его словам, "абсолютно неприемлемо" то, что происходит на Украине.
Он уточнил, что в ходе телефонных переговоров политики касались и других тем. "Иногда речь шла и о конкретных вопросах обмена заключенными, экспорта зерна из Украины и Запорожской атомной электростанции", - добавил Шольц.
"Но для меня важно, чтобы переговоры всегда возвращались к реальному вопросу: как миру выйти из этой ужасной ситуации? Предпосылка для этого очевидна: вывод российских войск", - отметил канцлер.
В ходе переговоров президента РФ и канцлера ФРГ 2 декабря прошлого года российский лидер подробно разъяснил принципиальные российские подходы к проведению спецоперации, сообщал Кремль.
Ранее Путин заявил, что полномасштабные боевые действия в Донбассе не прекращаются с 2014 года, и все действия России, в том числе спецоперация, нацелены на прекращение этой войны.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 15:17
Шольц назвал главную геополитическую цель Германии в отношении России
 
В миреРоссияГерманияУкраинаОлаф ШольцВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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