https://ria.ru/20230129/shantazh-1848248825.html

Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в политическом шантаже

Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в политическом шантаже - РИА Новости, 29.01.2023

Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в политическом шантаже

Мэр Кишинева Ион Чебан обвинил центральные власти Молдавии в политическом шантаже, который может привести к приостановке водоснабжения молдавской столицы. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T18:11

2023-01-29T18:11

2023-01-29T18:11

жкх

кишинев

молдавия

украина

ион чебан

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан обвинил центральные власти Молдавии в политическом шантаже, который может привести к приостановке водоснабжения молдавской столицы. Ранее компания Premier Energy, поставщик электроэнергии внутри республики, отключила пункты Apă-Canal Chișinău (компания-поставщик "Водоканал Кишинев" - ред.) за неуплату электричества. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица распорядилась, чтобы финансовая инспекция провела проверки на предприятии. "Нас шантажируют, что через два дня, 1 февраля, Кишинев останется без воды, потому что пункты Apă Canal Chișinău будут отключены от электричества", - сообщил Чебан в воскресенье в своем Telegram-канале. Мэр Кишинева отметил, что объявленные поверки на предприятии не изменили ситуацию. Он обвинил в образовании долга правящую партию, поднявшую тариф на воду. Чебан подчеркнул, что правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) должна покрыть долг Apă Canal Chișinău в размере 78 миллионов леев (4,1 миллиона долларов) и сумму, которая накопится в течение года из-за разницы в ценах на услуги. Ранее Чебан сообщил, что администрация Кишинева оплатила на 2022 год долг Apă Canal Chișinău в размере 130 миллионов леев (6,9 миллиона долларов) - долги по кредитам, накопленные с 2015 года. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что власти выбрали наиболее выгодный для граждан вариант, который уже привел к снижению тарифа на электроэнергию на 23%.

https://ria.ru/20230125/moldaviya-1847244906.html

https://ria.ru/20230116/moldaviya-1845233236.html

кишинев

молдавия

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, кишинев, молдавия, украина, ион чебан, наталья гаврилица