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Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в политическом шантаже - РИА Новости, 29.01.2023
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Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в политическом шантаже
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в политическом шантаже - РИА Новости, 29.01.2023
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в политическом шантаже
Мэр Кишинева Ион Чебан обвинил центральные власти Молдавии в политическом шантаже, который может привести к приостановке водоснабжения молдавской столицы. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T18:11
2023-01-29T18:11
жкх
кишинев
молдавия
украина
ион чебан
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан обвинил центральные власти Молдавии в политическом шантаже, который может привести к приостановке водоснабжения молдавской столицы. Ранее компания Premier Energy, поставщик электроэнергии внутри республики, отключила пункты Apă-Canal Chișinău (компания-поставщик "Водоканал Кишинев" - ред.) за неуплату электричества. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица распорядилась, чтобы финансовая инспекция провела проверки на предприятии. "Нас шантажируют, что через два дня, 1 февраля, Кишинев останется без воды, потому что пункты Apă Canal Chișinău будут отключены от электричества", - сообщил Чебан в воскресенье в своем Telegram-канале. Мэр Кишинева отметил, что объявленные поверки на предприятии не изменили ситуацию. Он обвинил в образовании долга правящую партию, поднявшую тариф на воду. Чебан подчеркнул, что правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) должна покрыть долг Apă Canal Chișinău в размере 78 миллионов леев (4,1 миллиона долларов) и сумму, которая накопится в течение года из-за разницы в ценах на услуги. Ранее Чебан сообщил, что администрация Кишинева оплатила на 2022 год долг Apă Canal Chișinău в размере 130 миллионов леев (6,9 миллиона долларов) - долги по кредитам, накопленные с 2015 года. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что власти выбрали наиболее выгодный для граждан вариант, который уже привел к снижению тарифа на электроэнергию на 23%.
https://ria.ru/20230125/moldaviya-1847244906.html
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жкх, кишинев, молдавия, украина, ион чебан, наталья гаврилица
ЖКХ, Кишинев, Молдавия, Украина, Ион Чебан, Наталья Гаврилица
18:11 29.01.2023
 
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в политическом шантаже

Мэр Кишинева Чебан объявил о риске прекращения водоснабжения из-за политического шантажа

© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан обвинил центральные власти Молдавии в политическом шантаже, который может привести к приостановке водоснабжения молдавской столицы.
Ранее компания Premier Energy, поставщик электроэнергии внутри республики, отключила пункты Apă-Canal Chișinău (компания-поставщик "Водоканал Кишинев" - ред.) за неуплату электричества. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица распорядилась, чтобы финансовая инспекция провела проверки на предприятии.
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"Нас шантажируют, что через два дня, 1 февраля, Кишинев останется без воды, потому что пункты Apă Canal Chișinău будут отключены от электричества", - сообщил Чебан в воскресенье в своем Telegram-канале.
Мэр Кишинева отметил, что объявленные поверки на предприятии не изменили ситуацию. Он обвинил в образовании долга правящую партию, поднявшую тариф на воду.
"Партия "Действие и солидарность" (ПДС) имеет право повышать цены на все, и принимает решения, ссылаясь на региональные причины и военные события на Украине. У водоканала нет возможности покрыть долги, которые образовались в результате повышения цен центральными органами власти", - указал мэр Кишинева.
Чебан подчеркнул, что правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) должна покрыть долг Apă Canal Chișinău в размере 78 миллионов леев (4,1 миллиона долларов) и сумму, которая накопится в течение года из-за разницы в ценах на услуги.
Ранее Чебан сообщил, что администрация Кишинева оплатила на 2022 год долг Apă Canal Chișinău в размере 130 миллионов леев (6,9 миллиона долларов) - долги по кредитам, накопленные с 2015 года.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов.
В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что власти выбрали наиболее выгодный для граждан вариант, который уже привел к снижению тарифа на электроэнергию на 23%.
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ЖКХКишиневМолдавияУкраинаИон ЧебанНаталья Гаврилица
 
 
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