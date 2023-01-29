https://ria.ru/20230129/rozysk-1848205101.html

Продававшего онлайн-курсы по трафику блогера объявили в федеральный розыск

Продававшего онлайн-курсы по трафику блогера объявили в федеральный розыск - РИА Новости, 29.01.2023

Продававшего онлайн-курсы по трафику блогера объявили в федеральный розыск

Блогер Андрей Сидоропуло, продававший онлайн-курсы по арбитражу трафика, объявлен в федеральный розыск, следует из базы розыска МВД России. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T12:50

2023-01-29T12:50

2023-01-29T13:30

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Блогер Андрей Сидоропуло, продававший онлайн-курсы по арбитражу трафика, объявлен в федеральный розыск, следует из базы розыска МВД России."Андрей Сидоропуло, 1998 года рождения, разыскивается по статье уголовного кодекса", - указано в базе розыска ведомства.Статья, инкриминируемая блогеру, не указывается.По информации из открытых источников, Сидоропуло считает себя топовым специалистом по арбитражу трафика и продает онлайн-курсы по этой теме. Он является владельцем арбитражной команды Traffic Deals и участником некоторых арбитражных конференций. Стоимость курсов составляла от 30 до почти 400 тысяч рублей. Как следует из комментариев пользователей, покупатели в процессе обучения понимали, что никакой ценности оно не представляет, а вся информация для уроков взята из интернета, однако вернуть деньги они не могли.

https://ria.ru/20230121/rozysk-1846429524.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия