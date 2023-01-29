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Продававшего онлайн-курсы по трафику блогера объявили в федеральный розыск - РИА Новости, 29.01.2023
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Продававшего онлайн-курсы по трафику блогера объявили в федеральный розыск
Продававшего онлайн-курсы по трафику блогера объявили в федеральный розыск - РИА Новости, 29.01.2023
Продававшего онлайн-курсы по трафику блогера объявили в федеральный розыск
Блогер Андрей Сидоропуло, продававший онлайн-курсы по арбитражу трафика, объявлен в федеральный розыск, следует из базы розыска МВД России. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T12:50
2023-01-29T13:30
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Блогер Андрей Сидоропуло, продававший онлайн-курсы по арбитражу трафика, объявлен в федеральный розыск, следует из базы розыска МВД России."Андрей Сидоропуло, 1998 года рождения, разыскивается по статье уголовного кодекса", - указано в базе розыска ведомства.Статья, инкриминируемая блогеру, не указывается.По информации из открытых источников, Сидоропуло считает себя топовым специалистом по арбитражу трафика и продает онлайн-курсы по этой теме. Он является владельцем арбитражной команды Traffic Deals и участником некоторых арбитражных конференций. Стоимость курсов составляла от 30 до почти 400 тысяч рублей. Как следует из комментариев пользователей, покупатели в процессе обучения понимали, что никакой ценности оно не представляет, а вся информация для уроков взята из интернета, однако вернуть деньги они не могли.
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
12:50 29.01.2023 (обновлено: 13:30 29.01.2023)
 
Продававшего онлайн-курсы по трафику блогера объявили в федеральный розыск

Блогера Сидоропуло, продававшего онлайн-курсы по трафику, объявили в федеральный розыск

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Блогер Андрей Сидоропуло, продававший онлайн-курсы по арбитражу трафика, объявлен в федеральный розыск, следует из базы розыска МВД России.
"Андрей Сидоропуло, 1998 года рождения, разыскивается по статье уголовного кодекса", - указано в базе розыска ведомства.
Статья, инкриминируемая блогеру, не указывается.
По информации из открытых источников, Сидоропуло считает себя топовым специалистом по арбитражу трафика и продает онлайн-курсы по этой теме. Он является владельцем арбитражной команды Traffic Deals и участником некоторых арбитражных конференций. Стоимость курсов составляла от 30 до почти 400 тысяч рублей. Как следует из комментариев пользователей, покупатели в процессе обучения понимали, что никакой ценности оно не представляет, а вся информация для уроков взята из интернета, однако вернуть деньги они не могли.
Генеральный директор Космического центра имени Хруничева Андрей Калиновский - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 10:04
Бывшего главу Центра Хруничева объявили в розыск
 
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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