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Шольц рассказал о расследовании взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 30.01.2023
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Шольц рассказал о расследовании взрывов на "Северных потоках"
Шольц рассказал о расследовании взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 30.01.2023
Шольц рассказал о расследовании взрывов на "Северных потоках"
Расследование инцидента на трубопроводе "Северный поток" все еще продолжается, предположения о виновных могут быть объявлены только тогда, когда будут... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-29T13:57
2023-01-30T00:02
экономика
олаф шольц
северный поток
газпром
германия
украина
нато
авария на "северных потоках"
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БЕРЛИН, 29 янв — РИА Новости. Расследование инцидента на трубопроводе "Северный поток" все еще продолжается, предположения о виновных могут быть объявлены только тогда, когда будут доказательства, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Взрывы произошли в морской акватории Швеции и Дании, расследование сложное и все еще продолжается. В таком конституционном государстве, как Германия, чиновники должны сдерживать себя, высказывая предположения, и объявлять только то, что они могут доказать. Когда мы сможем сказать что-то с уверенностью, тогда мы скажем", — отметил Шольц в интервью немецкой газете Tagesspiegel. По его словам, "спекуляции здесь ни к чему не приведут". "Мы должны придерживаться фактов, особенно в такие неспокойные времена. Мне остается только напомнить вам об ударе двумя ракетами по Польше в ноябре, в результате которого погибли два мирных жителя. Там мы тоже сначала расследовали инцидент, а не делали поспешных обвинений. Оказалось, что это были ошибочные оборонительные ракеты с Украины. &lt;…&gt; Однако мы не работаем с ложными обвинениями, а ждем результатов расследования", — заключил канцлер ФРГ, отметив при этом, что, по его мнению, в ситуации с ракетами в Польше ответственность лежит на российской стороне из-за конфликта на Украине. Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД России в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию". Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, с середины июня значительно сократились из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала специальной военной операции на Украине, а с конца августа вовсе прекратились. Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский союз расследует возможные причины повреждений. Президент России Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. По словам главы государства, взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.
https://ria.ru/20221118/gazoprovod-1832429014.html
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экономика, олаф шольц, северный поток, газпром, германия, украина, нато, авария на "северных потоках", инцидент с падением ракет в польше
Экономика, Олаф Шольц, Северный поток, Газпром, Германия, Украина, НАТО, Авария на "Северных потоках", Инцидент с падением ракет в Польше
13:57 29.01.2023 (обновлено: 00:02 30.01.2023)
 
Шольц рассказал о расследовании взрывов на "Северных потоках"

Канцлер Германии Шольц: расследование взрывов на "Северных потоках" еще продолжается

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 янв — РИА Новости. Расследование инцидента на трубопроводе "Северный поток" все еще продолжается, предположения о виновных могут быть объявлены только тогда, когда будут доказательства, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Взрывы произошли в морской акватории Швеции и Дании, расследование сложное и все еще продолжается. В таком конституционном государстве, как Германия, чиновники должны сдерживать себя, высказывая предположения, и объявлять только то, что они могут доказать. Когда мы сможем сказать что-то с уверенностью, тогда мы скажем", — отметил Шольц в интервью немецкой газете Tagesspiegel.
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По его словам, "спекуляции здесь ни к чему не приведут".
"Мы должны придерживаться фактов, особенно в такие неспокойные времена. Мне остается только напомнить вам об ударе двумя ракетами по Польше в ноябре, в результате которого погибли два мирных жителя. Там мы тоже сначала расследовали инцидент, а не делали поспешных обвинений. Оказалось, что это были ошибочные оборонительные ракеты с Украины. <…> Однако мы не работаем с ложными обвинениями, а ждем результатов расследования", — заключил канцлер ФРГ, отметив при этом, что, по его мнению, в ситуации с ракетами в Польше ответственность лежит на российской стороне из-за конфликта на Украине.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД России в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".
Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, с середины июня значительно сократились из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала специальной военной операции на Украине, а с конца августа вовсе прекратились.
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Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский союз расследует возможные причины повреждений.
Президент России Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. По словам главы государства, взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.
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ЭкономикаОлаф ШольцСеверный потокГазпромГерманияУкраинаНАТОАвария на "Северных потоках"Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
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