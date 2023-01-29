13:57 29.01.2023 (обновлено: 00:02 30.01.2023)
Шольц рассказал о расследовании взрывов на "Северных потоках"
Канцлер Германии Шольц: расследование взрывов на "Северных потоках" еще продолжается
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
БЕРЛИН, 29 янв — РИА Новости. Расследование инцидента на трубопроводе "Северный поток" все еще продолжается, предположения о виновных могут быть объявлены только тогда, когда будут доказательства, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Взрывы произошли в морской акватории Швеции и Дании, расследование сложное и все еще продолжается. В таком конституционном государстве, как Германия, чиновники должны сдерживать себя, высказывая предположения, и объявлять только то, что они могут доказать. Когда мы сможем сказать что-то с уверенностью, тогда мы скажем", — отметил Шольц в интервью немецкой газете Tagesspiegel.
18 ноября 2022, 12:06С места ЧП на "Северном потоке" изъяли предметы со следами взрывчатки
По его словам, "спекуляции здесь ни к чему не приведут".
"Мы должны придерживаться фактов, особенно в такие неспокойные времена. Мне остается только напомнить вам об ударе двумя ракетами по Польше в ноябре, в результате которого погибли два мирных жителя. Там мы тоже сначала расследовали инцидент, а не делали поспешных обвинений. Оказалось, что это были ошибочные оборонительные ракеты с Украины. <…> Однако мы не работаем с ложными обвинениями, а ждем результатов расследования", — заключил канцлер ФРГ, отметив при этом, что, по его мнению, в ситуации с ракетами в Польше ответственность лежит на российской стороне из-за конфликта на Украине.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД России в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".
Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, с середины июня значительно сократились из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала специальной военной операции на Украине, а с конца августа вовсе прекратились.
1 декабря 2022, 23:15В Швеции раскрыли вероятный способ подрыва на "Северных потоках"
Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский союз расследует возможные причины повреждений.
Президент России Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. По словам главы государства, взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.
22 декабря 2022, 19:41Путин рассказал, кому был выгоден взрыв "Северного потока"