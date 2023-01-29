https://ria.ru/20230129/rada-1848216425.html

Депутаты Рады Королевская и Солод решили сложить мандаты, пишут СМИ

Депутаты Рады Королевская и Солод решили сложить мандаты, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2023

Депутаты Рады Королевская и Солод решили сложить мандаты, пишут СМИ

Народные депутаты Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Наталья Королевская и ее супруг Юрий Солод... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T14:14

2023-01-29T14:14

2023-01-29T14:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

наталия королевская

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572242456_0:125:2752:1673_1920x0_80_0_0_a439568d5d5c210b53a9a72b085120e3.jpg

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Народные депутаты Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Наталья Королевская и ее супруг Юрий Солод написали заявления на сложение мандатов, сообщает в воскресение издание "Украинская правда". Ранее украинское издание "Левый берег" сообщало, что в Раде планируют досрочно лишить мандатов четырех депутатов от ОПЗЖ, в том числе Королевскую и Солода. Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении всех четверых украинского гражданства.

https://ria.ru/20230117/grazhdanstvo-1845593858.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, наталия королевская, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь