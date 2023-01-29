https://ria.ru/20230129/rada-1848216425.html
Депутаты Рады Королевская и Солод решили сложить мандаты, пишут СМИ
Депутаты Рады Королевская и Солод решили сложить мандаты, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2023
Депутаты Рады Королевская и Солод решили сложить мандаты, пишут СМИ
Народные депутаты Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Наталья Королевская и ее супруг Юрий Солод... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T14:14
2023-01-29T14:14
2023-01-29T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
наталия королевская
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Народные депутаты Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Наталья Королевская и ее супруг Юрий Солод написали заявления на сложение мандатов, сообщает в воскресение издание "Украинская правда". Ранее украинское издание "Левый берег" сообщало, что в Раде планируют досрочно лишить мандатов четырех депутатов от ОПЗЖ, в том числе Королевскую и Солода. Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении всех четверых украинского гражданства.
https://ria.ru/20230117/grazhdanstvo-1845593858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, наталия королевская, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Наталия Королевская, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь
14:14 29.01.2023 (обновлено: 14:16 29.01.2023)
Депутаты Рады Королевская и Солод решили сложить мандаты, пишут СМИ
"Украинская правда": депутаты Королевская и Солод написали заявления на сложение мандатов