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Депутаты Рады Королевская и Солод решили сложить мандаты, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/rada-1848216425.html
Депутаты Рады Королевская и Солод решили сложить мандаты, пишут СМИ
Депутаты Рады Королевская и Солод решили сложить мандаты, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2023
Депутаты Рады Королевская и Солод решили сложить мандаты, пишут СМИ
Народные депутаты Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Наталья Королевская и ее супруг Юрий Солод... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T14:14
2023-01-29T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
наталия королевская
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Народные депутаты Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Наталья Королевская и ее супруг Юрий Солод написали заявления на сложение мандатов, сообщает в воскресение издание "Украинская правда". Ранее украинское издание "Левый берег" сообщало, что в Раде планируют досрочно лишить мандатов четырех депутатов от ОПЗЖ, в том числе Королевскую и Солода. Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении всех четверых украинского гражданства.
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в мире, украина, наталия королевская, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Наталия Королевская, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь
14:14 29.01.2023 (обновлено: 14:16 29.01.2023)
 
Депутаты Рады Королевская и Солод решили сложить мандаты, пишут СМИ

"Украинская правда": депутаты Королевская и Солод написали заявления на сложение мандатов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкНародный депутат Наталья Королевская в здании Верховной рады Украины в Киеве
Народный депутат Наталья Королевская в здании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Народные депутаты Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Наталья Королевская и ее супруг Юрий Солод написали заявления на сложение мандатов, сообщает в воскресение издание "Украинская правда".
Ранее украинское издание "Левый берег" сообщало, что в Раде планируют досрочно лишить мандатов четырех депутатов от ОПЗЖ, в том числе Королевскую и Солода.
"Народные депутаты Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод написали заявления на сложение мандатов народных депутатов", - пишет издание на сайте, ссылаясь на источник в украинском парламенте.
Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении всех четверых украинского гражданства.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 21:29
В бундестаге раскритиковали лишение Медведчука украинского гражданства
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНаталия КоролевскаяВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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