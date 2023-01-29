https://ria.ru/20230129/pvo-1848222137.html
Российские силы ПВО за сутки сбили четыре украинских дрона
Российские силы ПВО за сутки сбили четыре украинских дрона - РИА Новости, 29.01.2023
Российские силы ПВО за сутки сбили четыре украинских дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 украинских беспилотника, 16 снарядов РСЗО и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T14:53
2023-01-29T14:53
2023-01-29T14:56
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
херсонская область
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 украинских беспилотника, 16 снарядов РСЗО и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Яковлевка Донецкой народной республики, Житловка, Червоная Диброва Луганской народной республики", - говорится в сообщении. Также за сутки было перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган" в ДНР и Херсонской области, а также одна противорадиолокационная ракета HARM.
https://ria.ru/20230129/boepripasy-1848218971.html
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, херсонская область , безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:53 29.01.2023 (обновлено: 14:56 29.01.2023)
Российские силы ПВО за сутки сбили четыре украинских дрона
Российские силы ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника и 16 снарядов РСЗО