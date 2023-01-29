https://ria.ru/20230129/pvo-1848222137.html

Российские силы ПВО за сутки сбили четыре украинских дрона

Российские силы ПВО за сутки сбили четыре украинских дрона - РИА Новости, 29.01.2023

Российские силы ПВО за сутки сбили четыре украинских дрона

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 украинских беспилотника, 16 снарядов РСЗО и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T14:53

2023-01-29T14:53

2023-01-29T14:56

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

херсонская область

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 украинских беспилотника, 16 снарядов РСЗО и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Яковлевка Донецкой народной республики, Житловка, Червоная Диброва Луганской народной республики", - говорится в сообщении. Также за сутки было перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган" в ДНР и Херсонской области, а также одна противорадиолокационная ракета HARM.

https://ria.ru/20230129/boepripasy-1848218971.html

россия

донецкая народная республика

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, херсонская область , безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины