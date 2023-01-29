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Пушков поговоркой ответил на слова Бербок о войне с Россией - РИА Новости, 29.01.2023
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Пушков поговоркой ответил на слова Бербок о войне с Россией
Пушков поговоркой ответил на слова Бербок о войне с Россией - РИА Новости, 29.01.2023
Пушков поговоркой ответил на слова Бербок о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о войне против России, а также реакцию на ее высказывание со... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T00:41
2023-01-29T00:41
в мире
россия
германия
европа
анналена бербок
алексей пушков
мария захарова
нато
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о войне против России, а также реакцию на ее высказывание со стороны немецкого МИД.Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. По утверждению представителя МИД ФРГ Кристиана Вагнера, слова министра были попыткой подчеркнуть единство Евросоюза, НАТО и стран G7.Как отметил Пушков в своем Telegram-канале, Бербок "сказала то, что хотела сказать", а оправдания немецкого МИД ничего не меняют."Сорвалось. Она именно так и думает. И, можно быть уверенным, не она одна в НАТО. Но что у одних на уме, у нее — на языке", - подчеркнул сенатор.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова расценила высказывание Бербок как признание того, что Запад заранее спланировал войну против Москвы. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал немецкого министра "полной и полезной дурой".Бербок подверглась жесткой критике и со стороны немецких политиков и депутатов, некоторые призвали ее уйти в отставку. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер потребовал от Бербок разъяснений, высказывание министра осудили депутат бундестага от "Левой партии" Сара Вагенкнехт и депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон.
https://ria.ru/20230128/berbok-1848117910.html
https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html
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в мире, россия, германия, европа, анналена бербок, алексей пушков, мария захарова, нато, парламентская ассамблея совета европы, g7
В мире, Россия, Германия, Европа, Анналена Бербок, Алексей Пушков, Мария Захарова, НАТО, Парламентская ассамблея Совета Европы, G7
00:41 29.01.2023
 
Пушков поговоркой ответил на слова Бербок о войне с Россией

Сенатор Пушков о словах Бербок про войну с Россией: что у одних на уме, у нее – на языке

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о войне против России, а также реакцию на ее высказывание со стороны немецкого МИД.
Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. По утверждению представителя МИД ФРГ Кристиана Вагнера, слова министра были попыткой подчеркнуть единство Евросоюза, НАТО и стран G7.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
Вчера, 18:05
Слова Бербок о войне с Россией вызвали бурю раздражения в Германии
Как отметил Пушков в своем Telegram-канале, Бербок "сказала то, что хотела сказать", а оправдания немецкого МИД ничего не меняют.
"Сорвалось. Она именно так и думает. И, можно быть уверенным, не она одна в НАТО. Но что у одних на уме, у нее — на языке", - подчеркнул сенатор.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова расценила высказывание Бербок как признание того, что Запад заранее спланировал войну против Москвы. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал немецкого министра "полной и полезной дурой".
Бербок подверглась жесткой критике и со стороны немецких политиков и депутатов, некоторые призвали ее уйти в отставку. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер потребовал от Бербок разъяснений, высказывание министра осудили депутат бундестага от "Левой партии" Сара Вагенкнехт и депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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Запад никогда не отказывался от планов уничтожения России
 
В миреРоссияГерманияЕвропаАнналена БербокАлексей ПушковМария ЗахароваНАТОПарламентская ассамблея Совета ЕвропыG7
 
 
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