https://ria.ru/20230129/pushkov-1848153475.html

Пушков поговоркой ответил на слова Бербок о войне с Россией

Пушков поговоркой ответил на слова Бербок о войне с Россией - РИА Новости, 29.01.2023

Пушков поговоркой ответил на слова Бербок о войне с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о войне против России, а также реакцию на ее высказывание со... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T00:41

2023-01-29T00:41

2023-01-29T00:41

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о войне против России, а также реакцию на ее высказывание со стороны немецкого МИД.Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. По утверждению представителя МИД ФРГ Кристиана Вагнера, слова министра были попыткой подчеркнуть единство Евросоюза, НАТО и стран G7.Как отметил Пушков в своем Telegram-канале, Бербок "сказала то, что хотела сказать", а оправдания немецкого МИД ничего не меняют."Сорвалось. Она именно так и думает. И, можно быть уверенным, не она одна в НАТО. Но что у одних на уме, у нее — на языке", - подчеркнул сенатор.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова расценила высказывание Бербок как признание того, что Запад заранее спланировал войну против Москвы. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал немецкого министра "полной и полезной дурой".Бербок подверглась жесткой критике и со стороны немецких политиков и депутатов, некоторые призвали ее уйти в отставку. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер потребовал от Бербок разъяснений, высказывание министра осудили депутат бундестага от "Левой партии" Сара Вагенкнехт и депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон.

https://ria.ru/20230128/berbok-1848117910.html

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

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в мире, россия, германия, европа, анналена бербок, алексей пушков, мария захарова, нато, парламентская ассамблея совета европы, g7