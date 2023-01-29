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Зеленский пригласил недавно избранного президента Чехии Павела в Киев - РИА Новости, 29.01.2023
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Зеленский пригласил недавно избранного президента Чехии Павела в Киев
Зеленский пригласил недавно избранного президента Чехии Павела в Киев - РИА Новости, 29.01.2023
Зеленский пригласил недавно избранного президента Чехии Павела в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил в воскресенье избранному главой Чехии на выборах в субботу Петру Павелу, поздравил его с победой и пригласил... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T22:45
2023-01-29T22:45
в мире
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ПРАГА, 29 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил в воскресенье избранному главой Чехии на выборах в субботу Петру Павелу, поздравил его с победой и пригласил посетить Украину, об этом сообщил сам Павел в Twitter. "Благодарю президента (Украины) Владимира Зеленского за его поздравление с моим успехом на президентских выборах и за приглашение посетить Киев. Во время нашего сегодняшнего телефонного разговора я заверил его, что Украина может и в дальнейшем быть уверенной в поддержке со стороны Чехии", - написал Павел в Twitter после разговора с Зеленским. Ранее, в субботу, Павел сообщил журналистам, что планирует посетить Украину вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Этот визит, вероятнее всего, состоится весной 2023 года. В пятницу-субботу в Чехии состоялся второй тур выборов президента республики. Победу в голосовании одержал генерал армии в запасе, экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел, набравший 58,32% голосов избирателей. Его соперник по второму туру, экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш получил 41,67% голосов. Явка на выборах составила 70,25% избирателей.
https://ria.ru/20230128/babish-1848125414.html
https://ria.ru/20230128/pavel-1844088180.html
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в мире, украина, чехия, киев, петр павел, владимир зеленский, андрей бабиш, нато
В мире, Украина, Чехия, Киев, Петр Павел, Владимир Зеленский, Андрей Бабиш, НАТО
22:45 29.01.2023
 
Зеленский пригласил недавно избранного президента Чехии Павела в Киев

Зеленский поздравил Павела с победой на выборах президента Чехии и пригласил его в Киев

© AP Photo / Petr David JosekИзбранный президент Чехии Петр Павел
Избранный президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Избранный президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 29 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил в воскресенье избранному главой Чехии на выборах в субботу Петру Павелу, поздравил его с победой и пригласил посетить Украину, об этом сообщил сам Павел в Twitter.
"Благодарю президента (Украины) Владимира Зеленского за его поздравление с моим успехом на президентских выборах и за приглашение посетить Киев. Во время нашего сегодняшнего телефонного разговора я заверил его, что Украина может и в дальнейшем быть уверенной в поддержке со стороны Чехии", - написал Павел в Twitter после разговора с Зеленским.
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 19:02
Бабиш поздравил своего соперника Павела с победой на выборах главы Чехии
Ранее, в субботу, Павел сообщил журналистам, что планирует посетить Украину вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Этот визит, вероятнее всего, состоится весной 2023 года.
В пятницу-субботу в Чехии состоялся второй тур выборов президента республики. Победу в голосовании одержал генерал армии в запасе, экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел, набравший 58,32% голосов избирателей. Его соперник по второму туру, экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш получил 41,67% голосов. Явка на выборах составила 70,25% избирателей.
Чешский военный и общественный деятель Петр Павел - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 19:53
Биография Петра Павела
 
В миреУкраинаЧехияКиевПетр ПавелВладимир ЗеленскийАндрей БабишНАТО
 
 
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