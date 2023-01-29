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В Сочи загорелся жилой дом на площади 200 "квадратов" - РИА Новости, 29.01.2023
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В Сочи загорелся жилой дом на площади 200 "квадратов"
В Сочи загорелся жилой дом на площади 200 "квадратов" - РИА Новости, 29.01.2023
В Сочи загорелся жилой дом на площади 200 "квадратов"
Четырёхэтажный жилой дом загорелся в Сочи на площади 200 "квадратов", эвакуировано 40 человек, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T15:40
2023-01-29T15:40
происшествия
сочи
краснодарский край
красная поляна
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СОЧИ, 29 янв - РИА Новости. Четырёхэтажный жилой дом загорелся в Сочи на площади 200 "квадратов", эвакуировано 40 человек, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. ЧП произошло днём в воскресенье в посёлке Красная Поляна. "В 14.14 по прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание 4-х этажного жилого дома на площади 200 квадратных метров", - сказано в сообщении. Как добавили в пресс-службе ведомства, сейчас из здания эвакуировано 40 человек. На месте 48 спасателей пытаются потушить огонь, задействовано 13 единиц техники.
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сочи
краснодарский край
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происшествия, сочи, краснодарский край, красная поляна
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Красная Поляна
15:40 29.01.2023
 
В Сочи загорелся жилой дом на площади 200 "квадратов"

Четырехэтажный жилой дом загорелся на площади 200 "квадратов" в Красной поляне в Сочи

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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СОЧИ, 29 янв - РИА Новости. Четырёхэтажный жилой дом загорелся в Сочи на площади 200 "квадратов", эвакуировано 40 человек, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
ЧП произошло днём в воскресенье в посёлке Красная Поляна.
"В 14.14 по прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание 4-х этажного жилого дома на площади 200 квадратных метров", - сказано в сообщении.
Как добавили в пресс-службе ведомства, сейчас из здания эвакуировано 40 человек. На месте 48 спасателей пытаются потушить огонь, задействовано 13 единиц техники.
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ПроисшествияСочиКраснодарский крайКрасная Поляна
 
 
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