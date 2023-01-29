https://ria.ru/20230129/pozhar-1848228940.html
В Сочи загорелся жилой дом на площади 200 "квадратов"
В Сочи загорелся жилой дом на площади 200 "квадратов" - РИА Новости, 29.01.2023
В Сочи загорелся жилой дом на площади 200 "квадратов"
Четырёхэтажный жилой дом загорелся в Сочи на площади 200 "квадратов", эвакуировано 40 человек, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T15:40
2023-01-29T15:40
2023-01-29T15:40
происшествия
сочи
краснодарский край
красная поляна
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СОЧИ, 29 янв - РИА Новости. Четырёхэтажный жилой дом загорелся в Сочи на площади 200 "квадратов", эвакуировано 40 человек, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. ЧП произошло днём в воскресенье в посёлке Красная Поляна. "В 14.14 по прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание 4-х этажного жилого дома на площади 200 квадратных метров", - сказано в сообщении. Как добавили в пресс-службе ведомства, сейчас из здания эвакуировано 40 человек. На месте 48 спасателей пытаются потушить огонь, задействовано 13 единиц техники.
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сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край, красная поляна
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Красная Поляна
В Сочи загорелся жилой дом на площади 200 "квадратов"
Четырехэтажный жилой дом загорелся на площади 200 "квадратов" в Красной поляне в Сочи