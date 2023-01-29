https://ria.ru/20230129/pozhar-1848192532.html
На Кубани трое детей погибли при пожаре
На Кубани трое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 29.01.2023
На Кубани трое детей погибли при пожаре
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Октябрьский Краснодарского края, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T11:22
2023-01-29T11:22
2023-01-29T11:22
происшествия
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126653_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_397b4daf56fcea2faeee50b86a70ff7d.jpg
КРАСНОДАР, 29 янв – РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Октябрьский Краснодарского края, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону. По данным следствия, в воскресенье утром загорелся частный жилой дом в поселке Октябрьском Курганинского района. Там проживала многодетная семья. Местные жители вызвали пожарных. После ликвидации пожара в доме обнаружены тела трех малолетних детей. Их мать, а также её 7- и 12-летние дочери госпитализированы."Незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту пожара в частном доме, в результате которого погибли трое малолетних детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.По данным краевой прокуратуры, к ликвидации пожара от МЧС было привлечено 15 человек личного состава и 6 единиц спецтехники. Надзорное ведомство организовало проверку по факту пожара.
https://ria.ru/20230128/pozhar-1848055217.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126653_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5348a9c1325c27afe24a1bb89da2d533.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани трое детей погибли при пожаре
Трое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Октябрьский на Кубани
КРАСНОДАР, 29 янв – РИА Новости.
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Октябрьский Краснодарского края, возбуждено уголовное дело, сообщает
СУ СКР по региону.
По данным следствия, в воскресенье утром загорелся частный жилой дом в поселке Октябрьском Курганинского района. Там проживала многодетная семья. Местные жители вызвали пожарных. После ликвидации пожара в доме обнаружены тела трех малолетних детей. Их мать, а также её 7- и 12-летние дочери госпитализированы.
"Незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту пожара в частном доме, в результате которого погибли трое малолетних детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.
По данным краевой прокуратуры, к ликвидации пожара от МЧС было привлечено 15 человек личного состава и 6 единиц спецтехники. Надзорное ведомство организовало проверку по факту пожара.