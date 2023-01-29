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На Кубани трое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 29.01.2023
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На Кубани трое детей погибли при пожаре
На Кубани трое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 29.01.2023
На Кубани трое детей погибли при пожаре
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Октябрьский Краснодарского края, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T11:22
2023-01-29T11:22
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 29 янв – РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Октябрьский Краснодарского края, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону. По данным следствия, в воскресенье утром загорелся частный жилой дом в поселке Октябрьском Курганинского района. Там проживала многодетная семья. Местные жители вызвали пожарных. После ликвидации пожара в доме обнаружены тела трех малолетних детей. Их мать, а также её 7- и 12-летние дочери госпитализированы."Незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту пожара в частном доме, в результате которого погибли трое малолетних детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.По данным краевой прокуратуры, к ликвидации пожара от МЧС было привлечено 15 человек личного состава и 6 единиц спецтехники. Надзорное ведомство организовало проверку по факту пожара.
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
11:22 29.01.2023
 
На Кубани трое детей погибли при пожаре

Трое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Октябрьский на Кубани

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОДАР, 29 янв – РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Октябрьский Краснодарского края, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.
По данным следствия, в воскресенье утром загорелся частный жилой дом в поселке Октябрьском Курганинского района. Там проживала многодетная семья. Местные жители вызвали пожарных. После ликвидации пожара в доме обнаружены тела трех малолетних детей. Их мать, а также её 7- и 12-летние дочери госпитализированы.
"Незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту пожара в частном доме, в результате которого погибли трое малолетних детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.
По данным краевой прокуратуры, к ликвидации пожара от МЧС было привлечено 15 человек личного состава и 6 единиц спецтехники. Надзорное ведомство организовало проверку по факту пожара.
Сотрудник МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 08:48
Стала известна причина пожара в поселке в Приангарье, где погибли дети
 
ПроисшествияКраснодарский край
 
 
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