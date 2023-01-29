https://ria.ru/20230129/pozhar-1848192532.html

На Кубани трое детей погибли при пожаре

На Кубани трое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 29.01.2023

На Кубани трое детей погибли при пожаре

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Октябрьский Краснодарского края, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T11:22

2023-01-29T11:22

2023-01-29T11:22

происшествия

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126653_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_397b4daf56fcea2faeee50b86a70ff7d.jpg

КРАСНОДАР, 29 янв – РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Октябрьский Краснодарского края, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону. По данным следствия, в воскресенье утром загорелся частный жилой дом в поселке Октябрьском Курганинского района. Там проживала многодетная семья. Местные жители вызвали пожарных. После ликвидации пожара в доме обнаружены тела трех малолетних детей. Их мать, а также её 7- и 12-летние дочери госпитализированы."Незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту пожара в частном доме, в результате которого погибли трое малолетних детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.По данным краевой прокуратуры, к ликвидации пожара от МЧС было привлечено 15 человек личного состава и 6 единиц спецтехники. Надзорное ведомство организовало проверку по факту пожара.

https://ria.ru/20230128/pozhar-1848055217.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край