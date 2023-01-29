https://ria.ru/20230129/posolstvo-1848281352.html
Посольство Азербайджана в Иране приостановило работу
Посольство Азербайджана в Иране приостановило работу - РИА Новости, 29.01.2023
Посольство Азербайджана в Иране приостановило работу
Все сотрудники посольства Азербайджана в Иране эвакуированы, дипмиссия в Тегеране полностью приостановила деятельность, заявил журналистам заместитель министра... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T23:58
2023-01-29T23:58
2023-01-29T23:58
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азербайджан
иран
тегеран (город)
халаф халафов
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БАКУ, 29 янв – РИА Новости. Все сотрудники посольства Азербайджана в Иране эвакуированы, дипмиссия в Тегеране полностью приостановила деятельность, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов. Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство республики в Иране в пятницу погиб один человек, ранены двое. "Мы полностью приостановили дипломатическую деятельность посольства. Там остаются пять человек в связи с охраной административного здания и имущества посольства, оставшиеся в посольстве не будут осуществлять дипломатическую деятельность", - заявил Халафов.
https://ria.ru/20230129/posolstvo-1848277720.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, иран, тегеран (город), халаф халафов
В мире, Азербайджан, Иран, Тегеран (город), Халаф Халафов
Посольство Азербайджана в Иране приостановило работу
Замминистра МИД Халафов: дипмиссия в Тегеране полностью приостановила работу
БАКУ, 29 янв – РИА Новости. Все сотрудники посольства Азербайджана в Иране эвакуированы, дипмиссия в Тегеране полностью приостановила деятельность, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство республики в Иране в пятницу погиб один человек, ранены двое.
"Мы полностью приостановили дипломатическую деятельность посольства. Там остаются пять человек в связи с охраной административного здания и имущества посольства, оставшиеся в посольстве не будут осуществлять дипломатическую деятельность", - заявил Халафов.