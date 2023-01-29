https://ria.ru/20230129/posolstvo-1848281352.html

Посольство Азербайджана в Иране приостановило работу

Посольство Азербайджана в Иране приостановило работу - РИА Новости, 29.01.2023

Посольство Азербайджана в Иране приостановило работу

Все сотрудники посольства Азербайджана в Иране эвакуированы, дипмиссия в Тегеране полностью приостановила деятельность, заявил журналистам заместитель министра... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T23:58

2023-01-29T23:58

2023-01-29T23:58

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азербайджан

иран

тегеран (город)

халаф халафов

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БАКУ, 29 янв – РИА Новости. Все сотрудники посольства Азербайджана в Иране эвакуированы, дипмиссия в Тегеране полностью приостановила деятельность, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов. Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство республики в Иране в пятницу погиб один человек, ранены двое. "Мы полностью приостановили дипломатическую деятельность посольства. Там остаются пять человек в связи с охраной административного здания и имущества посольства, оставшиеся в посольстве не будут осуществлять дипломатическую деятельность", - заявил Халафов.

https://ria.ru/20230129/posolstvo-1848277720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, азербайджан, иран, тегеран (город), халаф халафов