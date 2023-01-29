23:02 29.01.2023 (обновлено: 23:04 29.01.2023)
В Баку ждут от Ирана прозрачного расследования нападения на посольство
Баку потребовал от Ирана прозрачного расследования нападения на посольство Азербайджана
Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Кадр c камеры видеонаблюдения
Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Кадр c камеры видеонаблюдения
БАКУ, 29 янв – РИА Новости. Баку предъявил Тегерану требование о прозрачном расследовании нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел страны Халаф Халафов.
Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство республики в Иране в пятницу погиб один человек, ранены двое.
"Ирану предъявлено требование о прозрачном расследовании преступления, привлечении виновных к ответственности и предоставлении азербайджанской стороне конкретной информации", - отметил замминистра.
Он подчеркнул, что нападение на посольство Азербайджана в Иране подверглось осуждению со стороны ООН, НАТО, Европейского Союза, Организации тюркских государств, Организации исламского сотрудничества и других международных структур, в то же время эта вооруженная атака была осуждена главами государств, министрами иностранных дел и послами более чем 60 стран как террористический акт.
По информации азербайджанского МИД, дипмиссия страны в Тегеране приостановила свою деятельность после инцидента.