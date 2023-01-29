https://ria.ru/20230129/posolstvo-1848277720.html

В Баку ждут от Ирана прозрачного расследования нападения на посольство

В Баку ждут от Ирана прозрачного расследования нападения на посольство - РИА Новости, 29.01.2023

В Баку ждут от Ирана прозрачного расследования нападения на посольство

Баку предъявил Тегерану требование о прозрачном расследовании нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января, заявил журналистам заместитель министра... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T23:02

2023-01-29T23:02

2023-01-29T23:04

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БАКУ, 29 янв – РИА Новости. Баку предъявил Тегерану требование о прозрачном расследовании нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел страны Халаф Халафов. Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство республики в Иране в пятницу погиб один человек, ранены двое. Он подчеркнул, что нападение на посольство Азербайджана в Иране подверглось осуждению со стороны ООН, НАТО, Европейского Союза, Организации тюркских государств, Организации исламского сотрудничества и других международных структур, в то же время эта вооруженная атака была осуждена главами государств, министрами иностранных дел и послами более чем 60 стран как террористический акт. По информации азербайджанского МИД, дипмиссия страны в Тегеране приостановила свою деятельность после инцидента.

https://ria.ru/20230127/posolstvo-1847810936.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, иран, азербайджан, баку, халаф халафов, оон, нато