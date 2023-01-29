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В Баку ждут от Ирана прозрачного расследования нападения на посольство - РИА Новости, 29.01.2023
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В Баку ждут от Ирана прозрачного расследования нападения на посольство
В Баку ждут от Ирана прозрачного расследования нападения на посольство - РИА Новости, 29.01.2023
В Баку ждут от Ирана прозрачного расследования нападения на посольство
Баку предъявил Тегерану требование о прозрачном расследовании нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января, заявил журналистам заместитель министра... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T23:02
2023-01-29T23:04
в мире
цены на нефть
иран
азербайджан
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БАКУ, 29 янв – РИА Новости. Баку предъявил Тегерану требование о прозрачном расследовании нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел страны Халаф Халафов. Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство республики в Иране в пятницу погиб один человек, ранены двое. Он подчеркнул, что нападение на посольство Азербайджана в Иране подверглось осуждению со стороны ООН, НАТО, Европейского Союза, Организации тюркских государств, Организации исламского сотрудничества и других международных структур, в то же время эта вооруженная атака была осуждена главами государств, министрами иностранных дел и послами более чем 60 стран как террористический акт. По информации азербайджанского МИД, дипмиссия страны в Тегеране приостановила свою деятельность после инцидента.
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в мире, цены на нефть, иран, азербайджан, баку, халаф халафов, оон, нато
В мире, Цены на нефть, Иран, Азербайджан, Баку, Халаф Халафов, ООН, НАТО
23:02 29.01.2023 (обновлено: 23:04 29.01.2023)
 
В Баку ждут от Ирана прозрачного расследования нападения на посольство

Баку потребовал от Ирана прозрачного расследования нападения на посольство Азербайджана

Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Кадр c камеры видеонаблюдения
Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Кадр c камеры видеонаблюдения
Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Кадр c камеры видеонаблюдения
Читать ria.ru в
БАКУ, 29 янв – РИА Новости. Баку предъявил Тегерану требование о прозрачном расследовании нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел страны Халаф Халафов.
Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство республики в Иране в пятницу погиб один человек, ранены двое.
"Ирану предъявлено требование о прозрачном расследовании преступления, привлечении виновных к ответственности и предоставлении азербайджанской стороне конкретной информации", - отметил замминистра.
Он подчеркнул, что нападение на посольство Азербайджана в Иране подверглось осуждению со стороны ООН, НАТО, Европейского Союза, Организации тюркских государств, Организации исламского сотрудничества и других международных структур, в то же время эта вооруженная атака была осуждена главами государств, министрами иностранных дел и послами более чем 60 стран как террористический акт.
По информации азербайджанского МИД, дипмиссия страны в Тегеране приостановила свою деятельность после инцидента.
Полиция возле посольства Азербайджана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 11:59
Напавший на посольство Азербайджана в Иране пытался поджечь автомобиль
 
В миреЦены на нефтьИранАзербайджанБакуХалаф ХалафовООННАТО
 
 
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