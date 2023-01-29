https://ria.ru/20230129/polsha-1848160649.html

Польшу напугали планы США по Украине

Польшу напугали планы США по Украине - РИА Новости, 29.01.2023

Польшу напугали планы США по Украине

Финансовая и военная накачка Украины, проводимая США, окажет негативное влияние на положение Польши на политической сцене, говорится в статье польского издания... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T03:46

2023-01-29T03:46

2023-01-29T09:35

в мире

польша

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сша

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Финансовая и военная накачка Украины, проводимая США, окажет негативное влияние на положение Польши на политической сцене, говорится в статье польского издания Onet.Стратегия усиления Киева имеет и будет иметь "серьезные последствия в том числе для Польши", считает автор. По его мнению, "нетрудно понять", что цель США — создать в Центральной Европе "очень сильное государство", которое будет надежным союзником Вашингтона."Этот сценарий — отчасти уже реализованный, поскольку украинская армия действительно уже одна из сильнейших в Европе, а украинское государство получает без преувеличения гигантскую финансовую поддержку — означает, что место Польши в европейской политической системе коренным образом меняется", — говорится в материале.Польша, как пишет автор, "все больше" находится между Германией, Украиной и Россией. "Как учит наука о международных отношениях, договоренности с большим количеством государств, как правило, менее предсказуемы и менее стабильны", — предупреждает он.При этом происходящие изменения в долгосрочной перспективе окажут немалое влияние на отношения Варшавы со всеми составляющими этой системы: не только с Германией и Россией, но и с Украиной."При этом наивно было бы полагать, что последствия таких серьезных изменений будут для Польши исключительно положительными, а отношения между этими четырьмя государствами уже навсегда останутся такими, какие они сегодня", — резюмирует Onet.С начала российской военной спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО активно накачивают киевский режим оружием. За время президентства Джо Байдена его администрация выделила на это почти 28 миллиардов долларов. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, гибридная война Запада с Россией уже превратилась в настоящую.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230123/oruzhie-1846751408.html

https://ria.ru/20230128/medvedev-1848095987.html

польша

украина

сша

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в мире, польша, украина, сша, сергей лавров, джо байден, нато