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Польшу напугали планы США по Украине - РИА Новости, 29.01.2023
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Польшу напугали планы США по Украине
Польшу напугали планы США по Украине - РИА Новости, 29.01.2023
Польшу напугали планы США по Украине
Финансовая и военная накачка Украины, проводимая США, окажет негативное влияние на положение Польши на политической сцене, говорится в статье польского издания... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T03:46
2023-01-29T09:35
в мире
польша
украина
сша
сергей лавров
джо байден
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Финансовая и военная накачка Украины, проводимая США, окажет негативное влияние на положение Польши на политической сцене, говорится в статье польского издания Onet.Стратегия усиления Киева имеет и будет иметь "серьезные последствия в том числе для Польши", считает автор. По его мнению, "нетрудно понять", что цель США — создать в Центральной Европе "очень сильное государство", которое будет надежным союзником Вашингтона."Этот сценарий — отчасти уже реализованный, поскольку украинская армия действительно уже одна из сильнейших в Европе, а украинское государство получает без преувеличения гигантскую финансовую поддержку — означает, что место Польши в европейской политической системе коренным образом меняется", — говорится в материале.Польша, как пишет автор, "все больше" находится между Германией, Украиной и Россией. "Как учит наука о международных отношениях, договоренности с большим количеством государств, как правило, менее предсказуемы и менее стабильны", — предупреждает он.При этом происходящие изменения в долгосрочной перспективе окажут немалое влияние на отношения Варшавы со всеми составляющими этой системы: не только с Германией и Россией, но и с Украиной."При этом наивно было бы полагать, что последствия таких серьезных изменений будут для Польши исключительно положительными, а отношения между этими четырьмя государствами уже навсегда останутся такими, какие они сегодня", — резюмирует Onet.С начала российской военной спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО активно накачивают киевский режим оружием. За время президентства Джо Байдена его администрация выделила на это почти 28 миллиардов долларов. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, гибридная война Запада с Россией уже превратилась в настоящую.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230123/oruzhie-1846751408.html
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в мире, польша, украина, сша, сергей лавров, джо байден, нато
В мире, Польша, Украина, США, Сергей Лавров, Джо Байден, НАТО
03:46 29.01.2023 (обновлено: 09:35 29.01.2023)
 
Польшу напугали планы США по Украине

Onet: поддержка Украины США окажет негативное влияние на положение Польши

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги Украины и Польши
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
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Флаги Украины и Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Финансовая и военная накачка Украины, проводимая США, окажет негативное влияние на положение Польши на политической сцене, говорится в статье польского издания Onet.
Стратегия усиления Киева имеет и будет иметь "серьезные последствия в том числе для Польши", считает автор. По его мнению, "нетрудно понять", что цель США — создать в Центральной Европе "очень сильное государство", которое будет надежным союзником Вашингтона.
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"Этот сценарий — отчасти уже реализованный, поскольку украинская армия действительно уже одна из сильнейших в Европе, а украинское государство получает без преувеличения гигантскую финансовую поддержку — означает, что место Польши в европейской политической системе коренным образом меняется", — говорится в материале.
Польша, как пишет автор, "все больше" находится между Германией, Украиной и Россией. "Как учит наука о международных отношениях, договоренности с большим количеством государств, как правило, менее предсказуемы и менее стабильны", — предупреждает он.
При этом происходящие изменения в долгосрочной перспективе окажут немалое влияние на отношения Варшавы со всеми составляющими этой системы: не только с Германией и Россией, но и с Украиной.
"При этом наивно было бы полагать, что последствия таких серьезных изменений будут для Польши исключительно положительными, а отношения между этими четырьмя государствами уже навсегда останутся такими, какие они сегодня", — резюмирует Onet.
С начала российской военной спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО активно накачивают киевский режим оружием. За время президентства Джо Байдена его администрация выделила на это почти 28 миллиардов долларов. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, гибридная война Запада с Россией уже превратилась в настоящую.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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