https://ria.ru/20230129/podrostok-1848274754.html
В Приднестровье суд рассмотрит дело в отношении подростка, убивавшего ежей
В Приднестровье суд рассмотрит дело в отношении подростка, убивавшего ежей - РИА Новости, 29.01.2023
В Приднестровье суд рассмотрит дело в отношении подростка, убивавшего ежей
Прокурором непризнанной Приднестровской Молдавской республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего жителя города... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T22:22
2023-01-29T22:22
2023-01-29T22:22
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ТИРАСПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Прокурором непризнанной Приднестровской Молдавской республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего жителя города Днестровск, который обвиняется в двух эпизодах жестокого обращения с животными в целях причинения им боли и страданий, совершенного с применением садистских методов, сообщила пресс-служба прокуратура ПМР. "Следствием установлено, что преступные действия обвиняемого привели к мучительной гибели 32 ежей, и причинили окружающей среде Приднестровской Молдавской Республики материальный ущерб на общую сумму 107 тысяч рублей ПМР (свыше 500 тысяч рублей РФ)", - говорится в сообщении. Пресс-служба уточнила, что уголовное дело направлено в Тираспольский городской суд для рассмотрения по существу.
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в мире, россия, приднестровская молдавская республика
В мире, Россия, Приднестровская Молдавская Республика
В Приднестровье суд рассмотрит дело в отношении подростка, убивавшего ежей
В Приднестровье суд рассмотрит дело в отношении 16-летнего подростка, убившего 32 ежа