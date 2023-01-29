Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье суд рассмотрит дело в отношении подростка, убивавшего ежей - РИА Новости, 29.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230129/podrostok-1848274754.html
В Приднестровье суд рассмотрит дело в отношении подростка, убивавшего ежей
В Приднестровье суд рассмотрит дело в отношении подростка, убивавшего ежей - РИА Новости, 29.01.2023
В Приднестровье суд рассмотрит дело в отношении подростка, убивавшего ежей
Прокурором непризнанной Приднестровской Молдавской республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего жителя города... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T22:22
2023-01-29T22:22
в мире
россия
приднестровская молдавская республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Прокурором непризнанной Приднестровской Молдавской республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего жителя города Днестровск, который обвиняется в двух эпизодах жестокого обращения с животными в целях причинения им боли и страданий, совершенного с применением садистских методов, сообщила пресс-служба прокуратура ПМР. "Следствием установлено, что преступные действия обвиняемого привели к мучительной гибели 32 ежей, и причинили окружающей среде Приднестровской Молдавской Республики материальный ущерб на общую сумму 107 тысяч рублей ПМР (свыше 500 тысяч рублей РФ)", - говорится в сообщении. Пресс-служба уточнила, что уголовное дело направлено в Тираспольский городской суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20230124/zhivoder-1847019940.html
россия
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, приднестровская молдавская республика
В мире, Россия, Приднестровская Молдавская Республика
22:22 29.01.2023
 
В Приднестровье суд рассмотрит дело в отношении подростка, убивавшего ежей

В Приднестровье суд рассмотрит дело в отношении 16-летнего подростка, убившего 32 ежа

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Прокурором непризнанной Приднестровской Молдавской республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего жителя города Днестровск, который обвиняется в двух эпизодах жестокого обращения с животными в целях причинения им боли и страданий, совершенного с применением садистских методов, сообщила пресс-служба прокуратура ПМР.
"Следствием установлено, что преступные действия обвиняемого привели к мучительной гибели 32 ежей, и причинили окружающей среде Приднестровской Молдавской Республики материальный ущерб на общую сумму 107 тысяч рублей ПМР (свыше 500 тысяч рублей РФ)", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточнила, что уголовное дело направлено в Тираспольский городской суд для рассмотрения по существу.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 11:42
Тамбовским живодерам может грозить лишение свободы за расправу над котом
 
В миреРоссияПриднестровская Молдавская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала