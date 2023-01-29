https://ria.ru/20230129/podrostok-1848274754.html

В Приднестровье суд рассмотрит дело в отношении подростка, убивавшего ежей

В Приднестровье суд рассмотрит дело в отношении подростка, убивавшего ежей - РИА Новости, 29.01.2023

В Приднестровье суд рассмотрит дело в отношении подростка, убивавшего ежей

Прокурором непризнанной Приднестровской Молдавской республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего жителя города... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T22:22

2023-01-29T22:22

2023-01-29T22:22

в мире

россия

приднестровская молдавская республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Прокурором непризнанной Приднестровской Молдавской республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего жителя города Днестровск, который обвиняется в двух эпизодах жестокого обращения с животными в целях причинения им боли и страданий, совершенного с применением садистских методов, сообщила пресс-служба прокуратура ПМР. "Следствием установлено, что преступные действия обвиняемого привели к мучительной гибели 32 ежей, и причинили окружающей среде Приднестровской Молдавской Республики материальный ущерб на общую сумму 107 тысяч рублей ПМР (свыше 500 тысяч рублей РФ)", - говорится в сообщении. Пресс-служба уточнила, что уголовное дело направлено в Тираспольский городской суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20230124/zhivoder-1847019940.html

россия

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, приднестровская молдавская республика