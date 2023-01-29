https://ria.ru/20230129/pochta-1847784557.html

История развития почтового дела в России

История развития почтового дела в России - РИА Новости, 29.01.2023

История развития почтового дела в России

Почтовая связь (почта) – вид связи, обеспечивающий пересылку и доставку адресатам письменных и печатных материалов, а также денежных переводов, посылок,... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T01:32

2023-01-29T01:32

2023-01-29T01:32

справки

россия

почта россии

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Почтовая связь (почта) – вид связи, обеспечивающий пересылку и доставку адресатам письменных и печатных материалов, а также денежных переводов, посылок, бандеролей и др. Потребность в получении известий из других местностей и стран восходит к глубокой древности и первоначально удовлетворялась через посредство гонцов, которые приносили сообщения, как устные, так и письменные или облеченные в символическую форму. Первым шагом по упорядочению пересылки и передачи письменных известий на Руси стало учреждение "повоза", упоминания о котором появляются в 984 году. Повоз – особая повинность населения, проживавшего вдоль рек и дорог, соединявших Киев с другими русскими городами. Все люди (за исключением духовенства и бояр) обязывались по первому требованию княжеских посланников предоставлять безвозмездно лошадей, повозки и лодки с гребцами.В XIIIвеке в центральной части русского государства вместо стихийно действовавшего повоза была создана система перевозки гонцов, правительственных чиновников, грузов и письменных известий – скорая ямская гоньба. Смена ямщиков и лошадей производилась в "ямах" – почтовых станциях, состоявших из ямского проезжего двора и ямской слободы (земли, выделенной ямщикам). В XVIIIвеке ямская гоньба была преобразована в ямскую почту, которая действовала в России наряду с "заморской" ("немецкой"), осуществлявшей связь русского государства с зарубежными странами. В 1714 году в Санкт-Петербурге открылся первый в России почтамт, а к концу XVIII века в стране действовало семь почтамтов (Петербургский, Московский, Малороссийский, Литовский, Тамбовский, Казанский, Сибирский). С 1781 года, кроме писем и посылок, по почте начали посылать деньги, ввели доставку корреспонденции почтальонами. В 1780-х годах в России "немецкая" и ямская почты были слиты в единую общегосударственную почтовую организацию. К началу XIX века в Российской империи было семь почтамтов, более 150 почтовых контор и свыше 420 почтовых экспедиций. В 1830 году губернские почтамты были упразднены, кроме петербургского и московского, все прочие почтовые учреждения разделили на почтовые округа. Почтамты и почтовые отделения обеспечивали пересылку только междугородней и заграничной корреспонденции. Ни в одном из крупных населенных пунктов Российской империи не существовало внутригородской почты. Горожане самостоятельно изыскивали способы для отправки друг другу сообщений: нанимали специальных людей или передавали письма с оказией. Отсутствие внутригородской почты в таких крупных центрах, как Петербург и Москва, ощущалось не только населением, но и правительственными учреждениями, промышленными предприятиями и торговыми фирмами, которым приходилось содержать целые штаты посыльных для разноски пакетов, писем и пригласительных билетов. Проблему устройства внутригородской почты власти пытались решить на протяжении 1820-х годов, неоднократно поступали проекты о создании таковой, но все они встречали отказ. В октябре 1830 года высочайше утвержденным мнением Государственного Совета главному почтовому начальству было предоставлено право учредить в Санкт-Петербурге временную внутригородскую почту, которая должна была действовать по особо составленному положению не более двух лет. Для обеспечения деятельности городской почты при Петербургском почтамте учреждалось особое отделение, состоявшее из приемщика и двух младших сортировщиков. Чтобы реализовать это решение понадобилось еще около двух лет. 29 января (17 января по старому стилю) 1833 года в Санкт-Петербурге начала работать первая в России городская почта. Город был поделен на 17 округов с 42 пунктами для приема корреспонденции, которые размещались в торговых лавках. Для сбора корреспонденции и разноски ее по городу нанимались письмоносцы из "свободных, грамотных и благонадежных людей". За пересылку корреспонденции была установлена плата, которая зависела от ее веса и расстояния пересылки.Письма опускали в специальный почтовый ящик в лавке, а плату за пересылку отдавали лавочнику. Ключ от ящика находился у письмоносца, который два раза в день опорожнял ящики. Письмоносцы доставляли письма в почтовые отделения города, где их сортировали и ставили штемпели. Оттуда три раза в день почтальоны разносили письма адресатам. За год в Петербурге было доставлено около 85 тысяч писем и открыток. В 1834 году приемные почтовые пункты появились и в пригородах Санкт-Петербурга (в городе их число достигало 108).После двух лет работы внутригородской почты оказалось, что, кроме удобства населения, всевозможным предприятиям и организациям по пересылке корреспонденции, почта не только покрыла своим сбором весь необходимый на ее содержание расход, но и принесла прибыль. В связи с этим в сентябре 1835 года император Николай I утвердил положение Комитета министров "Об учреждении при Санкт-Петербургском Почтамте постоянного Отделения городской почты".В 1838 году впервые в России в Петербурге организовали доставку периодических изданий, первой из которых была газета "Северная пчела".С ноября 1838 года, после открытия движения по первой железной дороге между Санкт-Петербургом, Царским Селом и Павловском, стали приниматься письма, адресованные в эти пригородные места. Они доставлялись за ту же плату по железной дороге.В 1843 года был введен единый почтовый тариф на пересылку корреспонденции независимо от расстояния. Длительное время Санкт-Петербург оставался единственным городом, где существовала городская почта. Лишь в 1845 году такая же почта была учреждена в Москве. К 1875 году городские почты действовали в 47 городах, затем были организованы повсеместно.На Санкт-Петербургской городской почте в 1845 году был проведен эксперимент по безрасчетной форме отправки писем внутри города. Первыми знаками почтовой оплаты стали штемпельные "куверты" (конверты), в цену которых входила стоимость пересылки. Петербургский эксперимент удался, и в 1848 году были введены штемпельные конверты общегосударственного образца, которые могли быть адресованы в любой город Российской империи. В том же году на улицах Петербурга и Москвы для приема писем установили специальные почтовые ящики, которые сначала были деревянными, но вскоре их заменили другие, металлические. С начала 1858 года в России вышли в обращение первые почтовые марки. При подготовке к их изданию предварительно печатались различные пробные варианты проектов. Первыми проектами русских марок были так называемые "штемпельные" марки круглого рисунка с двумя разными изображениями: головы Меркурия и герба Почтового ведомства – двуглавого орла с почтовыми рожками. Но эти проекты изданы не были. В октябре 1856 года был утвержден проект рисунка первой почтовой марки России – цветной рисунок, выполненный Францем Кеплером в величину почтовой марки: с верхним и правым боковым полем, подлинным клеем, водяным знаком "1". Овальный медальон с гербом Почтового департамента был выполнен рельефной печатью.Отпечатанные пробные экземпляры первых марок в октябре 1857 года утвердил Александр II. Сюжеты рисунков русских марок до 1917 года, как правило, почти не менялись: на них изображались герб Российской империи или царствующие особы. Для обслуживания сельского населения в Российской империи в 1865 году была учреждена земская почта и введены в обращение специальные земские почтовые марки. Земская почта являлась продолжением правительственной почты в местах, где отсутствовали государственные почтовые отделения.С конца XIXвека сельские учреждения почтовой связи организовывались и казенным почтовым ведомством. В сельских районах, где не существовало ни земской, ни казенной почты, пересылка корреспонденции велась через волостные правления. К концу XIXвека практически все районы страны были охвачены регулярной почтовой связью, почтовые учреждения принимали и отправляли корреспонденцию несколько раз в день. Сроки ее доставки на наиболее оживленных междугородных линиях сократились в 10 раз, за счет использования почтовых морских пароходных линий (с 1827 года), почтовых перевозок пароходами по рекам (с 1855 года) и озерам (с 1860 года), а также железнодорожным транспортом. С начала XX века для доставки почты стали использоваться автомобильный и воздушный транспорт. Развитие различных видов почтовых перевозок привело к упразднению почтовых станций.После Октябрьской революции 1917 года почтовое дело было полностью сосредоточено в руках государства, земскую почту ликвидировали вместе с другими земскими учреждениями. В 1917-1921 годах функции почтовой связи расширили: в ее ведение, в частности, передали организацию подписки и распространение периодической печати. В 1927 году была начата механизация, в 1960-е годы – автоматизация процессов обработки почты. В настоящее время в организационном отношении почтовая связь представляет собой систему, состоящую из сети предприятий связи (почтамты, узлы и отделения связи) и транспортных средств, которые обеспечивают прием, обработку и доставку почтовых отправлений. На предприятиях связи принимаются все виды почтовых отправлений, кроме простой корреспонденции (незаказные письма, открытки и т.п.), которая поступает через установленные на улицах и на предприятиях связи почтовые ящики. Для механизации и автоматизации производственных процессов по обработке почтовых отправлений служат полуавтоматические и автоматические почтообрабатывающие машины. Ускорению трудоемкого процесса сортировки способствовало введение почтового индекса, который представляет собой легко идентифицируемый цифровой код какого-либо административного района.Перевозка почты в зависимости от климатических и дорожных условий осуществляется различными видами транспорта. Сельское население в местах, где нет стационарных предприятий связи, обслуживают передвижные отделения связи.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, почта россии