https://ria.ru/20230129/partiya-1848271133.html

В Греции учредили партию, выступающую в поддержку России

В Греции учредили партию, выступающую в поддержку России - РИА Новости, 29.01.2023

В Греции учредили партию, выступающую в поддержку России

Бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис провел учредительную конференцию новой политической партии "Демократическое движение национального... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T21:38

2023-01-29T21:38

2023-01-29T22:43

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АФИНЫ, 29 янв — РИА Новости. Бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис провел учредительную конференцию новой политической партии "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА), которая выступает в поддержку России.Летом прошлого года Лафазанис, объявляя о планах создать новую партию, написал на плакате "Россия права" и изобразил на нем букву Z — символ спецоперации на Украине.Учредительное собрание было открытым, туда пригласили всех демократических патриотов Греции, независимо от политических взглядов, "за исключением ультраправых". На форуме объявили о сотрудничестве ДИКЕА с политической партией "Всегреческое движение греко-российской дружбы" Иоанниса Коцаилидиса. С приветствиями выступили представители полутора десятков политических организаций, на собрании показали видеозаписи с приветствиями греческих общин в Севастополе и Крыму.На форуме отмечалось, что новая партия вступает в борьбу во времена политического упадка, коррупции, обнищания, олигархического правления и неоколониальной оккупации Греции. ДИКЕА, в свою очередь, выступает с радикальными альтернативными предложениям о национальной независимости, защите суверенитета, производственной реконструкции, демократии и социальной справедливости, а также против так называемых глобализации и нового порядка западных корпораций.Движение призвало греческие политические силы объединиться в единый фронт ради спасения страны, восстановить ее национальную независимость и установить стратегические дружественные связи с Россией.Отношения с Россией В программной партии движения говорится, что Россия оказалась права в "трагической войне на Украине". Отмечается, что ответственность за происходящее несут США и НАТО, которые сами добивались эскалации.Кроме того, новая партия констатировала разрыв связей, складывавшихся между Россией и ЕС, что, по существу, "подтверждает роль Европы как невольной и экономически зависимой колонии США"."После почти года войны на Украине мы видим, что США и НАТО не только потерпели неудачу в своих экспансионистских целях, но и оказались в затруднительном положении. Россия далеко не изолирована. Наоборот, с полюсом БРИКС и Евразийским союзом складывается новая динамика, меняющая политико-экономическую картину мира. Россия, несмотря на беспрецедентные санкции Запада, не только не упала на колени, но демонстрирует экономическую устойчивость, замечательное умение приспосабливаться и попытки реорганизации своей экономики", — заявили в ДИКЕА.В движении подчеркнули, что Москва смогла объединить с помощью референдума "почти все русскоязычные области Украины (Новороссии) с Великой Россией".Партия выступает категорически против антироссийских санкций и против отправки греческих систем вооружения и военной помощи "украинской нацистской армии".В ДИКЕА назвали "большим национальным и социальным преступлением и величайшим предательством национальных и экономических интересов" Греции тот факт, что США и НАТО использовали страну как "беспомощную пешку" на Украине."Еще более преступной является уступка греческой территории, особенно американской базы Александруполис, для отправки оружия и войск на Украину, для окружения России. Греческое правительство трагическим решением невероятного подчинения и глупости дошло до того, что объявило войну России", — заявила партия.Лафазанис также подчеркнул, что конфликт на Украине обернулся не только против России и русских, но и против греков Черноморья, Одессы, Мариуполя, Донецка, а также Луганска и Крыма. По его словам, Греция забыла о греках Крыма. "А они там, как национальное меньшинство, имеют полные политические, социальные, языковые права. Они имеют свои школы, свое представительство", — сказал он. Политик отметил, что многие в Греции не понимают значения Крыма. "Крым более греческий в традиции и истории, чем сама Греция. Там много древних памятников, и народ их уважает, хранит и заботится о них", — заметил Лафазанис."Греческое правительство не должно становиться частью войны, отправляя вооружения Украине. Правительство должно выдвинуть идею миротворчества, подготовить план урегулирования, который станет частью европейской и общемировой инициативы", — подчеркнул экс-министр.Цели "Мы намерены воплотить в жизнь мечты греков, которые начались с революции 1821 года. Они все боролись за независимую Грецию, а не за колонию или протекторат западных центров", — сказал Лафазанис. По его словам, перед страной стоит вопрос выживания и существования. "Сейчас необходимо народное единство, ставящее своей целью прежде всего национальную независимость, чтобы мы перестали быть страной под гегемонией западных центров, будь то Берлин, Брюссель или Вашингтон. Сегодня нам нужна большая "Филики этерия"* XXI века ради Греции завтрашнего дня", — заявил он. Среди целей движения политик назвал выход Греции из Евросоюза и НАТО, отказ от евро и возвращение к национальной валюте. Он призвал подготовить и обеспечить расширение территориальных вод до 12 миль с нынешних шести миль в Эгейском море, укрепить армию на островах из-за угроз Турции, а также принять с Кипром единую политическую, экономическую и военную догму, "единое пространство".* Созданная в начале XIX века в Одессе тайная организация греческих патриотов "Филики этерия" боролась за освобождение Греции от власти турок-османов.

https://ria.ru/20230117/import-1845577561.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, греция, россия, украина, панайотис лафазанис, нато, евросоюз, брикс