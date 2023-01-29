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В Будапеште с успехом прошла премьера оперы "Война и мир" на русском языке

В Будапеште с успехом прошла премьера оперы "Война и мир" на русском языке - РИА Новости, 29.01.2023

В Будапеште с успехом прошла премьера оперы "Война и мир" на русском языке

Премьера оперы Сергея Прокофьева "Война и мир" по одноименному роману Льва Толстого с успехом прошла в Венгерском государственном оперном театре, передает... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T01:08

2023-01-29T01:08

2023-01-29T01:08

культура

россия

сергей прокофьев

венгрия

будапешт

лев толстой (писатель)

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БУДАПЕШТ, 29 янв - РИА Новости. Премьера оперы Сергея Прокофьева "Война и мир" по одноименному роману Льва Толстого с успехом прошла в Венгерском государственном оперном театре, передает корреспондент РИА Новости. Опера исполнялась на русском языке, на специальных экранах зрителям были доступны венгерские и английские субтитры. Зрители встретили постановку овациями. Четырехчасовой спектакль, созданный в сотрудничестве с Большим театром Женевы, поставил каталонский режиссер Каликсто Бийето. Дирижером спектакля стал известный казахстанский дирижер, главный дирижер театра "Астана Опера" Алан Бурибаев. В постановке заняты 28 солистов, исполняющих 45 ролей. Помимо премьерного, ожидается шесть показов оперы в феврале. Либретто по роману-эпопее Толстого написали сам Прокофьев и его супруга Мира Мендельсон. Для иностранной публики в программках было подготовлено краткое изложение сюжета романа, а также краткая справка об исторических событиях начала 19 века в России, включая Отечественную войну 1812 года. В постановке участвовали венгероязычные солисты, репетитором по русскому языку для них выступила артистка оркестра Людмила Романовская. Посол России в Венгрии ранее отмечал, что русская музыка сохраняет популярность в Венгрии, несмотря на тренд отмены русской культуры, охвативший ряд западных стран.

https://ria.ru/20221223/teatrymoskvy-1840757036.html

https://ria.ru/20221212/opera-1838135336.html

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россия, сергей прокофьев, венгрия, будапешт, лев толстой (писатель)