В Будапеште с успехом прошла премьера оперы "Война и мир" на русском языке
В Будапеште с успехом прошла премьера оперы Прокофьева "Война и мир" на русском языке
Будапешт. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 29 янв - РИА Новости. Премьера оперы Сергея Прокофьева "Война и мир" по одноименному роману Льва Толстого с успехом прошла в Венгерском государственном оперном театре, передает корреспондент РИА Новости.
Опера исполнялась на русском языке, на специальных экранах зрителям были доступны венгерские и английские субтитры. Зрители встретили постановку овациями.
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Четырехчасовой спектакль, созданный в сотрудничестве с Большим театром Женевы, поставил каталонский режиссер Каликсто Бийето. Дирижером спектакля стал известный казахстанский дирижер, главный дирижер театра "Астана Опера" Алан Бурибаев. В постановке заняты 28 солистов, исполняющих 45 ролей. Помимо премьерного, ожидается шесть показов оперы в феврале.
Либретто по роману-эпопее Толстого написали сам Прокофьев и его супруга Мира Мендельсон.
"Конечно, было бы слишком сложно поставить оперу по всему роману. Поэтому Прокофьев выбрал метод, который применял Чайковский в опере "Евгений Онегин", а именно положил на музыку только основные эпизоды книги. Либреттисты рассчитывали, что аудитория знакома с романом Толстого и не нуждается в подробном изложении сюжета... Одной из самых сложных задач для Прокофьева было создание единства между всеми сценами", - рассказал журналистам на пресс-конференции перед оркестровой репетицией дирижер Алан Бурибаев.
Для иностранной публики в программках было подготовлено краткое изложение сюжета романа, а также краткая справка об исторических событиях начала 19 века в России, включая Отечественную войну 1812 года.
В постановке участвовали венгероязычные солисты, репетитором по русскому языку для них выступила артистка оркестра Людмила Романовская.
Посол России в Венгрии ранее отмечал, что русская музыка сохраняет популярность в Венгрии, несмотря на тренд отмены русской культуры, охвативший ряд западных стран.
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