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ВСУ нанесли удар по поселку Краснооктябрьский в Курской области
ВСУ нанесли удар по поселку Краснооктябрьский в Курской области - РИА Новости, 29.01.2023
ВСУ нанесли удар по поселку Краснооктябрьский в Курской области
Украинские войска обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T14:29
2023-01-29T14:29
2023-01-29T15:32
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
глушковский район
киев
роман старовойт
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Под минометный обстрел ВСУ сегодня в очередной раз попал поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Зафиксировано 12 прилетов. Пострадавших нет", — написал он.Глава региона уточнил, что при атаке получили повреждения линии энергоснабжения, поэтому сам поселок и соседнее село Волфино остались без света. Аварийные бригады в ближайшее время восстановят подачу электроэнергии.В начале неделе украинская армия также совершила очередную атаку на приграничный поселок Теткино, сбросив две гранаты на территорию мелькомбината, никто не пострадал.Украинские войска постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
https://ria.ru/20230108/podgotovka-1843471876.html
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происшествия, курская область, глушковский район, киев, роман старовойт, вооруженные силы украины, владимир путин, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Глушковский район, Киев, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Белгородская область
14:29 29.01.2023 (обновлено: 15:32 29.01.2023)
ВСУ нанесли удар по поселку Краснооктябрьский в Курской области
Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Краснооктябрьский