Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по поселку Краснооктябрьский в Курской области - РИА Новости, 29.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/obstrel-1848218478.html
ВСУ нанесли удар по поселку Краснооктябрьский в Курской области
ВСУ нанесли удар по поселку Краснооктябрьский в Курской области - РИА Новости, 29.01.2023
ВСУ нанесли удар по поселку Краснооктябрьский в Курской области
Украинские войска обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T14:29
2023-01-29T15:32
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
глушковский район
киев
роман старовойт
вооруженные силы украины
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846249487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7457134bb78c23e472cd28e96f8831f2.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Под минометный обстрел ВСУ сегодня в очередной раз попал поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Зафиксировано 12 прилетов. Пострадавших нет", — написал он.Глава региона уточнил, что при атаке получили повреждения линии энергоснабжения, поэтому сам поселок и соседнее село Волфино остались без света. Аварийные бригады в ближайшее время восстановят подачу электроэнергии.В начале неделе украинская армия также совершила очередную атаку на приграничный поселок Теткино, сбросив две гранаты на территорию мелькомбината, никто не пострадал.Украинские войска постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
https://ria.ru/20230108/podgotovka-1843471876.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
глушковский район
киев
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846249487_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb0a44a72b954e93e5ebca434dd98935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, глушковский район, киев, роман старовойт, вооруженные силы украины, владимир путин, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Глушковский район, Киев, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Белгородская область
14:29 29.01.2023 (обновлено: 15:32 29.01.2023)
 
ВСУ нанесли удар по поселку Краснооктябрьский в Курской области

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Краснооктябрьский

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколок, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ
Осколок, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколок, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Под минометный обстрел ВСУ сегодня в очередной раз попал поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Зафиксировано 12 прилетов. Пострадавших нет", — написал он.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 12:05
Курский губернатор прошел подготовку в лагере группы "Вагнер"
Глава региона уточнил, что при атаке получили повреждения линии энергоснабжения, поэтому сам поселок и соседнее село Волфино остались без света. Аварийные бригады в ближайшее время восстановят подачу электроэнергии.
В начале неделе украинская армия также совершила очередную атаку на приграничный поселок Теткино, сбросив две гранаты на территорию мелькомбината, никто не пострадал.
Украинские войска постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьГлушковский районКиевРоман СтаровойтВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала