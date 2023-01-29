https://ria.ru/20230129/obstrel-1848206625.html

МИД назвал обстрел больниц украинскими боевиками военным преступлением

МИД назвал обстрел больниц украинскими боевиками военным преступлением - РИА Новости, 29.01.2023

МИД назвал обстрел больниц украинскими боевиками военным преступлением

Ракетные удары по больницам в Новоайдаре и Новой Каховке — это военное преступление Киева и Запада, за которое они понесут наказание, заявил российский МИД. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T12:55

2023-01-29T12:55

2023-01-29T14:17

специальная военная операция на украине

украина

происшествия

вооруженные силы украины

донбасс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ракетные удары по больницам в Новоайдаре и Новой Каховке — это военное преступление Киева и Запада, за которое они понесут наказание, заявил российский МИД."Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев", — говорится в заявлении.При этом, отметили в министерстве, налицо двойные стандарты: Запад вместе с Киевом устраивает истерики из-за провокационных инсценировок в Буче и Ирпене, но упорно не замечает вопиющих варварских действий нацистского киевского режима, убивающего мирных людей из американского, британского, французского и германского оружия."Отсутствие реакции со стороны США и других стран НАТО на это очередное чудовищное растаптывание Киевом международного гуманитарного права еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям", — подчеркнули дипломаты.Они обратили внимание и на молчание международных структур, призванных давать беспристрастную оценку таким деяниям.Еще одним проявлением двойных стандартов в МИД сочли то, что страны Запада носятся с идеей создания "трибунала" против России, но ничего не говорят о необходимости суда над киевским режимом. Подобная неуклюжая тактика явно призвана отвлечь внимание от их собственной ответственности за совершение этих преступлений, сделал вывод МИД.ВСУ обстреляли больницы в Новоайдаре и Новой Каховке 28 января. По Новоайдару они нанесли удар из американских РСЗО HIMARS, в районной больнице погибли 14 человек и 24 получили ранения. По Новой Каховке стреляли из ствольной артиллерии, на территории больницы разорвалась треть из 17 выпущенных снарядов.

https://ria.ru/20230128/novoaydar-1848137406.html

https://ria.ru/20230118/konflikt-1845774031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, происшествия, вооруженные силы украины, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)