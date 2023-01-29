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МИД назвал обстрел больниц украинскими боевиками военным преступлением - РИА Новости, 29.01.2023
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МИД назвал обстрел больниц украинскими боевиками военным преступлением
МИД назвал обстрел больниц украинскими боевиками военным преступлением - РИА Новости, 29.01.2023
МИД назвал обстрел больниц украинскими боевиками военным преступлением
Ракетные удары по больницам в Новоайдаре и Новой Каховке — это военное преступление Киева и Запада, за которое они понесут наказание, заявил российский МИД. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T12:55
2023-01-29T14:17
специальная военная операция на украине
украина
происшествия
вооруженные силы украины
донбасс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ракетные удары по больницам в Новоайдаре и Новой Каховке — это военное преступление Киева и Запада, за которое они понесут наказание, заявил российский МИД."Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев", — говорится в заявлении.При этом, отметили в министерстве, налицо двойные стандарты: Запад вместе с Киевом устраивает истерики из-за провокационных инсценировок в Буче и Ирпене, но упорно не замечает вопиющих варварских действий нацистского киевского режима, убивающего мирных людей из американского, британского, французского и германского оружия."Отсутствие реакции со стороны США и других стран НАТО на это очередное чудовищное растаптывание Киевом международного гуманитарного права еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям", — подчеркнули дипломаты.Они обратили внимание и на молчание международных структур, призванных давать беспристрастную оценку таким деяниям.Еще одним проявлением двойных стандартов в МИД сочли то, что страны Запада носятся с идеей создания "трибунала" против России, но ничего не говорят о необходимости суда над киевским режимом. Подобная неуклюжая тактика явно призвана отвлечь внимание от их собственной ответственности за совершение этих преступлений, сделал вывод МИД.ВСУ обстреляли больницы в Новоайдаре и Новой Каховке 28 января. По Новоайдару они нанесли удар из американских РСЗО HIMARS, в районной больнице погибли 14 человек и 24 получили ранения. По Новой Каховке стреляли из ствольной артиллерии, на территории больницы разорвалась треть из 17 выпущенных снарядов.
https://ria.ru/20230128/novoaydar-1848137406.html
https://ria.ru/20230118/konflikt-1845774031.html
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украина, происшествия, вооруженные силы украины, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:55 29.01.2023 (обновлено: 14:17 29.01.2023)
 
МИД назвал обстрел больниц украинскими боевиками военным преступлением

МИД: обстрел больниц Киевом является военным преступлением, виновные понесут наказание

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкСотрудники экстренных служб разбирают завалы после удара ВСУ по районной больнице в Новоайдаре
Сотрудники экстренных служб разбирают завалы после удара ВСУ по районной больнице в Новоайдаре - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Сотрудники экстренных служб разбирают завалы после удара ВСУ по районной больнице в Новоайдаре. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ракетные удары по больницам в Новоайдаре и Новой Каховке — это военное преступление Киева и Запада, за которое они понесут наказание, заявил российский МИД.
"Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев", — говорится в заявлении.
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При этом, отметили в министерстве, налицо двойные стандарты: Запад вместе с Киевом устраивает истерики из-за провокационных инсценировок в Буче и Ирпене, но упорно не замечает вопиющих варварских действий нацистского киевского режима, убивающего мирных людей из американского, британского, французского и германского оружия.
"Отсутствие реакции со стороны США и других стран НАТО на это очередное чудовищное растаптывание Киевом международного гуманитарного права еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям", — подчеркнули дипломаты.
Они обратили внимание и на молчание международных структур, призванных давать беспристрастную оценку таким деяниям.
Еще одним проявлением двойных стандартов в МИД сочли то, что страны Запада носятся с идеей создания "трибунала" против России, но ничего не говорят о необходимости суда над киевским режимом. Подобная неуклюжая тактика явно призвана отвлечь внимание от их собственной ответственности за совершение этих преступлений, сделал вывод МИД.
"Все эти творимые киевскими вооруженными формированиями под эгидой Запада акты криминального беспредела не будут оставлены безнаказанными. Они тщательно фиксируются. Организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание", — заключили дипломаты.
ВСУ обстреляли больницы в Новоайдаре и Новой Каховке 28 января. По Новоайдару они нанесли удар из американских РСЗО HIMARS, в районной больнице погибли 14 человек и 24 получили ранения. По Новой Каховке стреляли из ствольной артиллерии, на территории больницы разорвалась треть из 17 выпущенных снарядов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПроисшествияВооруженные силы УкраиныДонбассМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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