https://ria.ru/20230129/obstrel-1848186875.html
Украинские войска за ночь выпустили 29 снарядов по Херсонской области
Украинские войска за ночь выпустили 29 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 29.01.2023
Украинские войска за ночь выпустили 29 снарядов по Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи обстреливали из ствольной артиллерии города Каховка и Алёшки, села Корсунка, Саги и Покровское в Херсонской области,... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T10:25
2023-01-29T10:25
2023-01-29T10:29
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
херсонская область
каховка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818476_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_502c3dfe6293f94a58b385828389deb0.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 29 янв - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали из ствольной артиллерии города Каховка и Алёшки, села Корсунка, Саги и Покровское в Херсонской области, выпустив по ним около 30 снарядов, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона. "В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в городе Каховка, селе Корсунка, городе Алёшки, селе Саги, селе Покровское, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.
https://ria.ru/20230129/zaporozhe-1848162078.html
херсонская область
каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818476_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ed54f0579e74887c2af60e0a167dc68c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, херсонская область , каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Херсонская область , Каховка
10:25 29.01.2023 (обновлено: 10:29 29.01.2023)
Украинские войска за ночь выпустили 29 снарядов по Херсонской области
Украинские военные за ночь выпустили 29 снарядов по городам и селам Херсонской области