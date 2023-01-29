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Украинские войска за ночь выпустили 29 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 29.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/obstrel-1848186875.html
Украинские войска за ночь выпустили 29 снарядов по Херсонской области
Украинские войска за ночь выпустили 29 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 29.01.2023
Украинские войска за ночь выпустили 29 снарядов по Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи обстреливали из ствольной артиллерии города Каховка и Алёшки, села Корсунка, Саги и Покровское в Херсонской области,... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T10:25
2023-01-29T10:29
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
херсонская область
каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 29 янв - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали из ствольной артиллерии города Каховка и Алёшки, села Корсунка, Саги и Покровское в Херсонской области, выпустив по ним около 30 снарядов, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона. "В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в городе Каховка, селе Корсунка, городе Алёшки, селе Саги, селе Покровское, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.
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херсонская область
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в мире, жкх, херсонская область , каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Херсонская область , Каховка
10:25 29.01.2023 (обновлено: 10:29 29.01.2023)
 
Украинские войска за ночь выпустили 29 снарядов по Херсонской области

Украинские военные за ночь выпустили 29 снарядов по городам и селам Херсонской области

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 29 янв - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали из ствольной артиллерии города Каховка и Алёшки, села Корсунка, Саги и Покровское в Херсонской области, выпустив по ним около 30 снарядов, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в городе Каховка, селе Корсунка, городе Алёшки, селе Саги, селе Покровское, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХХерсонская областьКаховка
 
 
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