https://ria.ru/20230129/obstrel-1848186875.html

Украинские войска за ночь выпустили 29 снарядов по Херсонской области

Украинские войска за ночь выпустили 29 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 29.01.2023

Украинские войска за ночь выпустили 29 снарядов по Херсонской области

Украинские войска на протяжении ночи обстреливали из ствольной артиллерии города Каховка и Алёшки, села Корсунка, Саги и Покровское в Херсонской области,... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T10:25

2023-01-29T10:25

2023-01-29T10:29

специальная военная операция на украине

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жкх

херсонская область

каховка

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 29 янв - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали из ствольной артиллерии города Каховка и Алёшки, села Корсунка, Саги и Покровское в Херсонской области, выпустив по ним около 30 снарядов, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона. "В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в городе Каховка, селе Корсунка, городе Алёшки, селе Саги, селе Покровское, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.

https://ria.ru/20230129/zaporozhe-1848162078.html

херсонская область

каховка

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в мире, жкх, херсонская область , каховка