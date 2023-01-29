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Сотни людей вышли на улицы Нью-Йорка после гибели афроамериканца в Мемфисе
Сотни людей вышли на улицы Нью-Йорка после гибели афроамериканца в Мемфисе - РИА Новости, 29.01.2023
Сотни людей вышли на улицы Нью-Йорка после гибели афроамериканца в Мемфисе
В Нью-Йорке несколько сотен человек приняли участие в акции протеста из-за гибели афроамериканца Тайре Николса от рук полиции, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T07:28
2023-01-29T07:28
2023-01-29T10:05
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НЬЮ-ЙОРК, 29 янв — РИА Новости. В Нью-Йорке несколько сотен человек приняли участие в акции протеста из-за гибели афроамериканца Тайре Николса от рук полиции, передает корреспондент РИА Новости. Возмущение общественности вызвала видеозапись, которую полиция Мемфиса опубликовала на этой неделе. Из нее следует, что 7 января патрульные остановили для проверки автомобиль, выволокли из него 29-летнего Тайре Николса, бросили на землю и применили к нему электрошокер. Николс попытался сбежать, но полицейские задержали его и жестоко избили. Три дня спустя он умер в больнице.После этого во многих американских городах прошли акции протеста. В Нью-Йорке шествие движется по проезжей части улиц Манхэттена. Его участники скандируют имя Тайре Николса, несут плакать с надписями: "Справедливость для Тайре Николса", "Посадите полицейских-убийц", "Остановите полицейский террор", "Остановите войну с чернокожими афроамериканцами"."Они его линчевали. Этого не произошло бы в белом сообществе", — сказала одна из участниц акции. "Темнокожие гибнут. Эта страна была построена на спинах чернокожих. Мы построили эту страну", — добавил другой демонстрант.Колонну сопровождают полицейские. Пока шествие проходит организованно и без происшествий. Задержанных нет.
https://ria.ru/20230114/ssha-1844787633.html
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в мире, мемфис, сша, нью-йорк (город)
В мире, Мемфис, США, Нью-Йорк (город)
07:28 29.01.2023 (обновлено: 10:05 29.01.2023)
Сотни людей вышли на улицы Нью-Йорка после гибели афроамериканца в Мемфисе
Сотни людей вышли на улицы Нью-Йорка после гибели избитого полицией афроамериканца
НЬЮ-ЙОРК, 29 янв — РИА Новости. В Нью-Йорке несколько сотен человек приняли участие в акции протеста из-за гибели афроамериканца Тайре Николса от рук полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Возмущение общественности вызвала видеозапись, которую полиция Мемфиса опубликовала на этой неделе. Из нее следует, что 7 января патрульные остановили для проверки автомобиль, выволокли из него 29-летнего Тайре Николса, бросили на землю и применили к нему электрошокер. Николс попытался сбежать, но полицейские задержали его и жестоко избили. Три дня спустя он умер в больнице.
После этого во многих американских городах прошли акции протеста. В Нью-Йорке шествие движется по проезжей части улиц Манхэттена
. Его участники скандируют имя Тайре Николса, несут плакать с надписями: "Справедливость для Тайре Николса", "Посадите полицейских-убийц", "Остановите полицейский террор", "Остановите войну с чернокожими афроамериканцами".
"Они его линчевали. Этого не произошло бы в белом сообществе", — сказала одна из участниц акции.
"Темнокожие гибнут. Эта страна была построена на спинах чернокожих. Мы построили эту страну", — добавил другой демонстрант.
Колонну сопровождают полицейские. Пока шествие проходит организованно и без происшествий. Задержанных нет.