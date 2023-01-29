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Биография художника Вячеслава Назарука

Биография художника Вячеслава Назарука - РИА Новости, 29.01.2023

Биография художника Вячеслава Назарука

Советский и российский художник-постановщик мультфильмов Вячеслав Михайлович Назарук родился 4 марта 1941 года в Москве. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T19:39

2023-01-29T19:39

2023-01-29T19:39

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Советский и российский художник-постановщик мультфильмов Вячеслав Михайлович Назарук родился 4 марта 1941 года в Москве. В 1955-1959 годах учился в детской художественной школе в Москве. В 1965 году окончил художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина (ныне - Московский педагогический государственный университет). В 1965-1966 годах проходил воинскую службу в Вооруженных силах СССР. В 1967-1969 году проходил обучение на Курсах по подготовке художников-постановщиков Центрального Телевидения при Госкомитете Совмина СССР по телевидению и радиовещанию. В 1969-1970 годах работал в главной редакции музыкальных программ Центрального Телевидения. В 1970-1989 годах работал в студии "Мульттелефильм" Творческого объединения "Экран". С 1979 года являлся членом Московского Союза художников. Кроме того, был членом Союза кинематографистов СССР. Вячеслав Назарук - художник-постановщик мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтенка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертенок с пушистым хвостом" и других. В 1985 году за серию мультфильмов о коте Леопольде художник был удостоен государственной премии СССР. Участвовал в создании как рисованных, так и кукольных фильмов. Известен как книжный иллюстратор и живописец. Как художник иллюстрировал более 100 книг. В 1989-2000 годах преподавал в Московском государственном педагогическом университете. По приглашению двух университетов США организовал и проводил мастер-классы по теме: "Русский фольклор и сказочные персонажи в народных сказках". Автор учебно-методических и научных трудов: "Использование знаний анимации в написании живописно-исторической картины" (1992), "Рисунок. Живопись. Композиция. Пленэр" (2003), "Один из методов работы над исторической картиной" (2004). Академик, действительный член Международной педагогической академии (2004); кавалер "Ордена Синергия" (за вклад в развитие образования России, 2004). Его авторству принадлежит серия полотен, посвященных русской истории. Среди них "Ледовое побоище" и триптих - "Слово о полку Игореве". О жизни и творчестве Вячеслава Назарука снят документальный фильм "Возвращение к истокам" (2003). 29 января 2023 года Вячеслав Назарук умер на 82-м году жизни.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

справки, ссср, россия, москва, союзмультфильм