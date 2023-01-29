Умер создатель образов кота Леопольда и Крошки Енота Вячеслав Назарук

Певец и хореограф Борис Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 лет. Более трех десятилетий он не сходил со сцены и сложил вокруг себя легенду. Его танцевальное трио "Экспрессия" в 1970-е знала вся советская Прибалтика. Артиста заметила Алла Пугачева и пригласила в свое шоу, за что он был благодарен ей всю жизнь. Через какое-то время Моисеев запел, причем весьма своеобразно — его стилем стал не вокал в чистом виде, а манерный речитатив. Он принес на отечественную эстраду эстетику гламура, ярких шоу и провокационного имиджа, с удовольствием шел на артистические эксперименты, отличался самоиронией и прекрасно понимал, что превратиться в памятник самому себе — совсем не то, что нужно артисту. Когда его постиг тяжкий недуг — инсульт, он и не подумал пожаловаться. Просто тихо ушел со сцены, в редких интервью сообщая, что он "на пенсии".